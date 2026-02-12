Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лора Христова: Нямах време за празненства - трябваше да се явя на допинг и да отговарям на обаждания

12 Февруари, 2026 16:00 531 5

  • лора христова-
  • спорт-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026

Нямах време за празненствa, защото трябваше веднага да се явя на допинг процедури, а после имах масаж, отговарях и на обаждания

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Биатлонът е моята страст и го правя с любов. Нямах време за празненствa, защото трябваше веднага да се явя на допинг процедури, а после имах масаж, отговарях и на обаждания. Вече не си спомням с кого говорих първо. Безкрайно съм благодарна на цялата федерация и отбора за подкрепата. Имахме възможност да се подготвяме при чудесни условия в последните години. Това каза Лора Христова, която донесе втори бронзов медал за България от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, след като направи безгрешна стрелба в индивидуалния старт на 15 км.

„Трябваше да контролирам психиката и емоциите, които минават през мен, тъй като биатлонът е бягане и стрелба, а за нея специално е важно да се събереш и да не мислиш за нищо друго. Най-скъпият ми поздрав е от семейството ми, казаха, че са горди с мен и се разплакаха. Разбрах, че съм успяла да завърша трета, когато Франсиска Пройс в съблекалнята попита останалите момичета дали знаят коя е българката, която е спечелила медал. Благодаря на всички за подкрепата и за това, че вярваха в мен”, допълни тя в ефира на NOVA.

Отличието е втори успех за българския отбор на най-престижния спортен форум. Христова получи бронзовия медал лично от златната ни медалистка от игрите през 1998 година Екатерина Дафовска.

По думите на Лора подготовката отнема много време, като почти не се прибира вкъщи. „Общо взето само месец съм у дома. С целия отбор сме доста сплотени и това много помага, защото не е лесно постоянно да сме далеч от семейство и приятели. Тренираме основно в Германия и Италия. В България има накъде да се подобряват условията, защото пътуването е много и е тежко психически. На 11 години се записах на биатлон заради стрелбата, беше ми много интересно. Веднага разбрах, че е моят спорт. Казах си, че е много готино да стрелям. Цветан Цочев от клуба в Троян - ”Аякс”, ме запали по биатлона. В един момент се колебаех дали да продължа, но винаги съм обичала спорта, преживях разочарование, но се справих и реших да гледам напред. Когато започнах да се занимавам професионално, ми хареса още повече, обичам да пътувам и да общувам с различни хора”, сподели Христова.

Бащата на олимпийската бронзова медалистка - Христо Христов, сподели, че не е успял да заспи от вълнение. „Чухме се два пъти с дъщеря ни, казахме ѝ, че се гордеем с нея. Тя сама се записа на биатлон. В нашето семейство само чичо ѝ може да стреля. Ще я посрещнем с овации, когато се прибере през март. Очаквах медал на следващата Олимпиада. Оптимист съм, че още на тази може да спечели и в другите две дисциплини, на които ще участва”, разкри гордият родител.

Кметът на Троян Донка Михайлова каза, че градът е много горд с Лора и очаква още медали. „Петима спортисти от 20-числения ни отбор в Милано са от Троян. Ще ги посрещнем с трасе за летен биатлон, което днес започваме. Надяваме се на нова спортна зала и подобрена тренировъчна база. Успехът на нашите биатлонисти е повод държавата да я подобри”, смята тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граовец

    1 0 Отговор
    с тази стрелба, това моме, няма да остане ..... гладно

    16:06 12.02.2026

  • 2 Граовец

    0 0 Отговор
    но, още един бронзом медал и ММС ще банкрутира, кой е очаквал 2 медала!!!!! по 150 000 евро всеки

    16:08 12.02.2026

  • 3 Браво на това

    4 0 Отговор
    дете!

    16:11 12.02.2026

  • 4 Горд българин

    1 0 Отговор
    Сърдечни поздравления за Лора

    16:26 12.02.2026

  • 5 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Хубаво девойче, мотивирано, целеустремено и със силна воля! Браво, с пожелания за Нови Успехи!

    16:30 12.02.2026

