Шампионката от Австралия избухна: Не искам да играя 5 сета, това е прекалено

12 Февруари, 2026 16:30 904 4

Ако се наложи да играем в по-дългия формат, изобщо не съм сигурна, че качеството на играта ще се повиши

Шампионката от Австралия избухна: Не искам да играя 5 сета, това е прекалено - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина се обяви против идеята жените да преминат към формат „три от пет“ сета в турнирите от Големия шлем. Темата бе повдигната отново след предложение на директора на Australian Open Крейг Тайли, но срещна сериозен отпор от страна на водещите състезателки в тура.

Казахстанската тенисистка изрази опасения, че подобна промяна би се отразила негативно на самото ниво на тениса. Рибакина допълни списъка от скептични гласове, в който вече личат имената на Арина Сабаленка и Джесика Пегула. Шампионката от Мелбърн беше категорична пред Gulf News, че предпочита досегашната система.

„Бих искала да продължа да играя мачове във формат „два от три“. Пет сета са твърде много. Ако се наложи да играем в по-дългия формат, изобщо не съм сигурна, че качеството на играта ще се повиши. Не знам какви са настроенията в съблекалнята, тъй като не съм разговаряла с други тенисистки на тази тема, но според мен пет сета ще бъде прекалено“ – сподели тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 1 Отговор
    Участието е по желание. Никой не те кара насила. Мкей?

    Коментиран от #2

    16:39 12.02.2026

  • 2 Крум

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Точно така ,ама иначе искат да вземат същите пари както при мъжете

    Коментиран от #3

    16:51 12.02.2026

  • 3 Леля Гошо

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    Точно така. Много по-лесно е за един час да биеш 6:2, 6:1 и айде готово, а мъжете да се бъхтат 4 часа

    16:56 12.02.2026

  • 4 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    18:13 12.02.2026

