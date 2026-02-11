Русия успешно заобикаля западните санкции за военно-промишления си комплекс

Способността на Русия да придобива чуждестранни металорежещи машини въпреки западните санкции позволява на страната да увеличи производството си на танкови и артилерийски цеви - ключов фактор за военно-промишления комплекс на Кремъл.
За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).
Украинската медия за отворени източници на информация Frontelligence Insight съобщи на 9 февруари, позовавайки се на вътрешни руски документи за обществени поръчки, че Русия модернизира завод № 9 "Уралмаш", който произвежда цеви за самоходните гаубици "Коалиция" и "Мста" и за различни руски танкове, включително Т-14 "Армата", Т-90 и модернизираните Т-62 и Т-72.
Frontelligence Insight съобщи, че Русия модернизира завод № 9 "Уралмаш" от 2016 г. и че заводът е придобил най-малко 22 металорежещи машини, произведени от компании в Тайван, Обединеното кралство, Германия и Италия, за производствените си нужди.
Frontelligence Insight отбелязва, че Русия е решила, че не може да компенсира зависимостта си от чуждестранни металорежещи машини за своя военно-промишления комплекс и че документите показват, че Русия е уверена в способността си да придобие тези металорежещи машини въпреки западните санкции.
Според данни, към октомври 2024 г. Русия е била в състояние да произвежда около 50 артилерийски оръдия годишно - което представлява сериозно препятствие за способността на Русия да произвежда нови и да поддържа съществуващите артилерийски системи.
Русия не е успяла да произведе танкове и артилерийски системи, които да компенсират загубите на тези системи в Украйна, но успешните схеми за заобикаляне на санкциите може да позволят на Русия да увеличи темповете на производство и обновяване на артилерийските системи в частност.
Производството на прецизни металорежещи машини, необходими за отбранителната промишленост на Русия, е западало през последните 30 години и Русия все повече разчита на Китай за доставката на тези машини.
Русия вероятно ще продължи да засилва усилията си за заобикаляне на санкциите, за да придобие чуждестранни машини както за краткосрочните, така и за дългосрочните си усилия за въоръжаване, което подчертава критичното значение на западните санкции за противодействие на тези усилия и за възпиране на военната машина на Русия.
На 10 февруари руският външен министър Сергей Лавров продължи да обвинява изрично САЩ за липсата на напредък в прекратяването на войната на Русия срещу Украйна и отново се позова на преговорите в Истанбул от пролетта на 2022 г., за да оправдае отхвърлянето от страна на Русия на предоставянето на значими гаранции за сигурност на Украйна.
Кремъл ограничи Telegram на 9 и 10 февруари. Това е ясен сигнал за засилване на тригодишната кампания на Русия за възстановяване на контрола над руското информационно пространство.
Кремъл се ангажира с широкомащабна цензурна кампания, за да възвърне контрола над руското информационно пространство от края на 2022 г., когато Кремъл започна да цензурира, арестува и кооптира руски военни блогъри, които критикуваха Кремъл и неговите методи за водене на война в Украйна.
Руските власти оправдаха първоначалните си усилия за умишлено ограничаване на Telegram, като обвиниха платформата, че позволява на измамници да извършват измами срещу руски граждани.
Кремъл въведе държавно контролираното приложение за съобщения Max през март 2025 г. и се опитва да привлече и принуди руските граждани да изоставят другите платформи за съобщения в полза на Max.
Платформата Max обаче остава до голяма степен непопулярна сред руснаците.
Кремъл вероятно ограничава Telegram по-значително сега, за да стимулира руснаците да преминат към Max, тъй като предишните руски усилия в тази насока бяха до голяма степен неефективни. Основателят на Telegram Павел Дуров оцени на 10 февруари, че Русия ограничава достъпа до Telegram, за да принуди руските граждани да преминат към Max.
Непотвърдени медийни съобщения сочат, че Япония може да финансира несмъртоносна военна помощ за Украйна чрез инициативата "Приоритетен списък с нужди на Украйна" (PURL).
В края на януари 2026 г. самолети на НАТО са засекли друг руски изтребител в близост до въздушното пространство на НАТО в Балтийско море.
Украинските сили наскоро са напреднали в тактическата зона Добропиля. Руските сили наскоро са напреднали в северната част на област Суми, в тактическата зона Константиновка-Дружковка, близо до Хуляйполе, и в западната част на област Запорожие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
