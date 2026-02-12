Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Ето колко плащат различните държави за злато от зимната Олимпиада, България е в топ 10

Ето колко плащат различните държави за злато от зимната Олимпиада, България е в топ 10

12 Февруари, 2026 15:30 913 4

  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада 2026-
  • спорт

МОК не плаща бонуси за медали, но държавите, които спортистите представляват, го правят

Ето колко плащат различните държави за злато от зимната Олимпиада, България е в топ 10 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийските игри са възможност за спортистите да станат световноизвестни и, разбира се, да печелят пари. МОК не плаща бонуси за медали, но държавите, които спортистите представляват, го правят. Forbes е изчислил кой е готов да се отпусне за успех на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано. За сравнение, всички суми са конвертирани в щатски долари.

За златен медал от ММС са осигурили 151 000 долара (приблизително 128 000 евро). Второто място е оценено на 100 000 евро, а третото – на 75 000. От четвърто до осмо място също са заложени премии – от 20 000 до 5 000 евро. С тези бонуси България се нарежда на осмо място сред държавите, които дават най-големи премии на спортистите си. Има страни, които обещават до 800 000 долара за злато, без да се включват екстри като бижута, кола или апартамент.

Топ 10

1. Сингапур – 787 000 долара

2. Хонгконг – 768 000

3. Грузия – 371 000

4. Полша – 355 000

5. Казахстан – 250 000

6. Италия – 213 000

7. Кипър – 177 000

8. БЪЛГАРИЯ – 155 000

9. Литва – 133 000

10. Косово – 130 000

Най-малко 37 национални олимпийски комитета или спортни министерства са потвърдили пред Forbes, че предлагат парични бонуси на медалистите. Има и случаи, в които премия се дава не само на олимпиеца, но и на неговия треньор. Както и такива, в които сумите варират за отборните спортове. Някои страни, като Норвегия, не дават бонуси за медал, но предоставят годишни плащания от приблизително 17 000 долара за всички медалисти.

Съединените щати стартираха нова програма за подкрепа през 2025 г., благодарение на дарение от 100 милиона долара от Рос Стивънс, основател на инвестиционната фирма Stone Ridge Holdings Group. Парите бяха дарени на Олимпийския комитет на САЩ за дългосрочна подкрепа на спортисти. Американските олимпийци и параолимпийци, независимо от спечелените медали, ще получат 100 000 долара само за участие в Игрите. Но има една уловка: те ще започнат да получават тези пари или при навършване на 45 години, или 20 години след участието си в Олимпийските игри. И не само еднократно, а през следващите четири години. 100 000 долара се предоставят и на семейства или други бенефициенти в случай на смъртта на спортиста. Програмата е отворена до Олимпийските игри през 2032 г.

Има и алтернативни награди освен паричните. Например, Полша дава на олимпийските шампиони апартаменти и коли, а Индонезия на предишни игри предлага крави за фермите им в допълнение към солидните 300 000 долара. Никой от Индонезия обаче не се класира за Олимпийските игри през 2026 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъмче тъй де, що пъ не

    2 1 Отговор
    нали сме в клуба на богатите

    15:33 12.02.2026

  • 2 Хе!

    2 0 Отговор
    Забравихте, че лобито пробута закон, който гласи, че спечелилите олимпийски медал получават доживотна пенсия веднага! След това добавиха, че с тези привилегии се облажават и треньорите! Така златните момичета на 15 години вече са пенсионерки, а вие работете да издържате и тях, и Тошко Йорданов! Калейн взе пенсията, но тя е възрастна и и прилича! Представете си Стелиянка Николова пенсионерче!

    15:50 12.02.2026

  • 3 Коста

    0 0 Отговор
    Е ГОРЕ 151 000
    ПА ДОЛУ 155 000

    КОЛКО БЕ ДА ГЕ

    15:56 12.02.2026

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Плащаме много щото знаем че злато няма да видим. На думи държавате е силна, на дела е гола вода

    16:00 12.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове