Ето колко плащат различните държави за злато от зимната Олимпиада, България е в топ 10

Олимпийските игри са възможност за спортистите да станат световноизвестни и, разбира се, да печелят пари. МОК не плаща бонуси за медали, но държавите, които спортистите представляват, го правят. Forbes е изчислил кой е готов да се отпусне за успех на Зимните олимпийски игри през 2026 г. в Милано. За сравнение, всички суми са конвертирани в щатски долари.

За златен медал от ММС са осигурили 151 000 долара (приблизително 128 000 евро). Второто място е оценено на 100 000 евро, а третото – на 75 000. От четвърто до осмо място също са заложени премии – от 20 000 до 5 000 евро. С тези бонуси България се нарежда на осмо място сред държавите, които дават най-големи премии на спортистите си. Има страни, които обещават до 800 000 долара за злато, без да се включват екстри като бижута, кола или апартамент.

Топ 10

1. Сингапур – 787 000 долара

2. Хонгконг – 768 000

3. Грузия – 371 000

4. Полша – 355 000

5. Казахстан – 250 000

6. Италия – 213 000

7. Кипър – 177 000

8. БЪЛГАРИЯ – 155 000

9. Литва – 133 000

10. Косово – 130 000

Най-малко 37 национални олимпийски комитета или спортни министерства са потвърдили пред Forbes, че предлагат парични бонуси на медалистите. Има и случаи, в които премия се дава не само на олимпиеца, но и на неговия треньор. Както и такива, в които сумите варират за отборните спортове. Някои страни, като Норвегия, не дават бонуси за медал, но предоставят годишни плащания от приблизително 17 000 долара за всички медалисти.

Съединените щати стартираха нова програма за подкрепа през 2025 г., благодарение на дарение от 100 милиона долара от Рос Стивънс, основател на инвестиционната фирма Stone Ridge Holdings Group. Парите бяха дарени на Олимпийския комитет на САЩ за дългосрочна подкрепа на спортисти. Американските олимпийци и параолимпийци, независимо от спечелените медали, ще получат 100 000 долара само за участие в Игрите. Но има една уловка: те ще започнат да получават тези пари или при навършване на 45 години, или 20 години след участието си в Олимпийските игри. И не само еднократно, а през следващите четири години. 100 000 долара се предоставят и на семейства или други бенефициенти в случай на смъртта на спортиста. Програмата е отворена до Олимпийските игри през 2032 г.

Има и алтернативни награди освен паричните. Например, Полша дава на олимпийските шампиони апартаменти и коли, а Индонезия на предишни игри предлага крави за фермите им в допълнение към солидните 300 000 долара. Никой от Индонезия обаче не се класира за Олимпийските игри през 2026 г.