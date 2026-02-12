Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кай Хаверц пропуска ключовото дерби между Арсенал и Тотнъм заради нова травма

Кай Хаверц пропуска ключовото дерби между Арсенал и Тотнъм заради нова травма

12 Февруари, 2026 15:01 438 0

  • арсенал -
  • кай хаверц -
  • севернолондонско дерби -
  • тотнъм-
  • висшата лига

Това със сигурност ще бъде сериозно изпитание за мениджъра Микел Артета

Кай Хаверц пропуска ключовото дерби между Арсенал и Тотнъм заради нова травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини застигнаха Арсенал – германският нападател Кай Хаверц няма да вземе участие в дългоочакваното севернолондонско дерби срещу Тотнъм, което ще се проведе през следващия уикенд във Висшата лига. След като наскоро се възстанови от тежки операции на коляното и подколянното сухожилие, които го извадиха от терена за значителен период, Хаверц отново е принуден да остане извън игра.

Според информация на Press Association, нова мускулна травма ще го държи далеч от футболните битки за още няколко седмици.

Отсъствието на Хаверц ще се усети не само в дербито с Тотнъм, но и в предстоящите срещи на "артилеристите" – домакинството на Брентфорд в четвъртък, сблъсъка с Уигън в четвъртия кръг на ФА Къп в неделя, както и гостуването на Уулвърхямптън.

Германският национал има едва седем мача през този сезон, след като получи контузия в коляното още при победата над Манчестър Юнайтед в началото на кампанията. Въпреки ограничените си изяви, Хаверц успя да се разпише при успеха над Кайрат в Шампионската лига на "Емирейтс" миналия месец, а също така донесе победата срещу Челси, с което класира Арсенал за финала на Купата на лигата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове