Кай Хаверц пропуска ключовото дерби между Арсенал и Тотнъм заради нова травма

Лоши новини застигнаха Арсенал – германският нападател Кай Хаверц няма да вземе участие в дългоочакваното севернолондонско дерби срещу Тотнъм, което ще се проведе през следващия уикенд във Висшата лига. След като наскоро се възстанови от тежки операции на коляното и подколянното сухожилие, които го извадиха от терена за значителен период, Хаверц отново е принуден да остане извън игра.

Според информация на Press Association, нова мускулна травма ще го държи далеч от футболните битки за още няколко седмици.

Отсъствието на Хаверц ще се усети не само в дербито с Тотнъм, но и в предстоящите срещи на "артилеристите" – домакинството на Брентфорд в четвъртък, сблъсъка с Уигън в четвъртия кръг на ФА Къп в неделя, както и гостуването на Уулвърхямптън.

Германският национал има едва седем мача през този сезон, след като получи контузия в коляното още при победата над Манчестър Юнайтед в началото на кампанията. Въпреки ограничените си изяви, Хаверц успя да се разпише при успеха над Кайрат в Шампионската лига на "Емирейтс" миналия месец, а също така донесе победата срещу Челси, с което класира Арсенал за финала на Купата на лигата.