"Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война"

Русия е увеличила производството си на снаряди до такава степен, че "на практика се подготвя за следващата си война", предупреди естонската разузнавателна служба, цитирана от в. "Файненшъл таймс" в момент, когато конфликтът между Кремъл и Украйна наближава четвъртата си годишнина, предаде БТА.

През 2025 г. руските фабрики са произвели над 7 млн. снаряда, минометни снаряда и ракети, според естонски оценки, През 2024 г. произведените снаряди и ракети са били 4,5 млн. Тази цифра представлява 17-кратно увеличение на производството спрямо началото на войната в Украйна. По-голямата част от неотдавнашния ръст на производството се дължи на изграждането на изцяло нови производствени съоръжения.

Благодарение на допълнителния значителен внос на боеприпаси от Северна Корея (половината от всички боеприпаси, изстреляни от Русия в Украйна през последните шест месеца) руските въоръжени сили са постигнали значителен напредък в попълването на изчерпаните запаси.

"За Кремъл поддържането на такива запаси е почти сигурно елемент от критично важно значение в планиране на потенциални бъдещи конфликти", пише естонската служба за външно разузнаване в годишния си доклад, който беше публикуван вчера.

Естонската разузнавателна агенция се счита за една от най-способните в събирането на класифицирана информация за Русия, която балтийската държава разглежда като свой основен стратегически противник, отбелязва "Файненшъл таймс".

Русия отбелязва напредък във военното производство въпреки бързото отслабване на икономиката и нарастващата загриженост в страната относно социалното въздействие на конфликта.

Има и признаци, че Кремъл се бори да набира войници за войната и все повече се обръща към престъпници, наемници и дори пенсионери, за да попълни редиците си. Броят на жертвите сред руските въоръжени сили продължава да бъде изключително висок – според някои западни военни оценки той е 10 пъти по-голям от този на Украйна.

Ръководителят на естонското разузнаване Каупо Росин заяви, че неговите служители не вярват, че Путин възнамерява да атакува старано т НАТО в близко бъдеще, но предупреди, че Кремъл все още смята, че се намира в екзистенциална борба с алианса.

Предвид липсата на перспективи за пробив на бойното поле, през последните месеци Русия е пренасочила вниманието си към разузнавателни операции и кампании за оказване на влияние, по-специално към усилия за задълбочаване на разрива между САЩ и европейските страни, смята разузнавателната агенция. Кремъл се възползва в тази насока и от преговорите за мир, водени между Вашингтон и Москва, се посочва в доклада. "Държавните институции на Русия са получили инструкции от Кремъл да демонстрират отвореност и готовност за сътрудничество със САЩ", според естонската служба, като това е "хитрост". В тази насока Кремъл се е опитал да предложи на Белия дом като примамка редицата икономически и бизнес възможности. "В икономическата сфера Русия с готовност предлага сътрудничество и се надява да спечели по два начина: първо, като сближи интересите на САЩ и Русия; второ, като разшири това, което Москва възприема като съществуващи различия между САЩ и Европа", заяви естонската служба.

"Русия поставя дългосрочни оперативни цели във войната си срещу Украйна. Това потвърждава, че неотдавнашното засилване на реториката за мирни преговори е просто тактика за печелене на време", според доклада. "Москва няма намерение да прекрати войната, докато не постигне целите си или не се появят благоприятни условия за това", се допълва в документа.

Вследствие на позицията на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия източници казват, че Русия дори обмисля дали да не опита да подтикне Вашингтон към някакъв вид арктически пакт, който, поне на пръв поглед, би изключил Китай от региона.