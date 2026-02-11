"Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война"

Русия е увеличила производството си на снаряди до такава степен, че "на практика се подготвя за следващата си война", предупреди естонската разузнавателна служба, цитирана от в. "Файненшъл таймс" в момент, когато конфликтът между Кремъл и Украйна наближава четвъртата си годишнина, предаде БТА.
През 2025 г. руските фабрики са произвели над 7 млн. снаряда, минометни снаряда и ракети, според естонски оценки, През 2024 г. произведените снаряди и ракети са били 4,5 млн. Тази цифра представлява 17-кратно увеличение на производството спрямо началото на войната в Украйна. По-голямата част от неотдавнашния ръст на производството се дължи на изграждането на изцяло нови производствени съоръжения.
Благодарение на допълнителния значителен внос на боеприпаси от Северна Корея (половината от всички боеприпаси, изстреляни от Русия в Украйна през последните шест месеца) руските въоръжени сили са постигнали значителен напредък в попълването на изчерпаните запаси.
"За Кремъл поддържането на такива запаси е почти сигурно елемент от критично важно значение в планиране на потенциални бъдещи конфликти", пише естонската служба за външно разузнаване в годишния си доклад, който беше публикуван вчера.
Естонската разузнавателна агенция се счита за една от най-способните в събирането на класифицирана информация за Русия, която балтийската държава разглежда като свой основен стратегически противник, отбелязва "Файненшъл таймс".
Русия отбелязва напредък във военното производство въпреки бързото отслабване на икономиката и нарастващата загриженост в страната относно социалното въздействие на конфликта.
Има и признаци, че Кремъл се бори да набира войници за войната и все повече се обръща към престъпници, наемници и дори пенсионери, за да попълни редиците си. Броят на жертвите сред руските въоръжени сили продължава да бъде изключително висок – според някои западни военни оценки той е 10 пъти по-голям от този на Украйна.
Ръководителят на естонското разузнаване Каупо Росин заяви, че неговите служители не вярват, че Путин възнамерява да атакува старано т НАТО в близко бъдеще, но предупреди, че Кремъл все още смята, че се намира в екзистенциална борба с алианса.
Предвид липсата на перспективи за пробив на бойното поле, през последните месеци Русия е пренасочила вниманието си към разузнавателни операции и кампании за оказване на влияние, по-специално към усилия за задълбочаване на разрива между САЩ и европейските страни, смята разузнавателната агенция. Кремъл се възползва в тази насока и от преговорите за мир, водени между Вашингтон и Москва, се посочва в доклада. "Държавните институции на Русия са получили инструкции от Кремъл да демонстрират отвореност и готовност за сътрудничество със САЩ", според естонската служба, като това е "хитрост". В тази насока Кремъл се е опитал да предложи на Белия дом като примамка редицата икономически и бизнес възможности. "В икономическата сфера Русия с готовност предлага сътрудничество и се надява да спечели по два начина: първо, като сближи интересите на САЩ и Русия; второ, като разшири това, което Москва възприема като съществуващи различия между САЩ и Европа", заяви естонската служба.
"Русия поставя дългосрочни оперативни цели във войната си срещу Украйна. Това потвърждава, че неотдавнашното засилване на реториката за мирни преговори е просто тактика за печелене на време", според доклада. "Москва няма намерение да прекрати войната, докато не постигне целите си или не се появят благоприятни условия за това", се допълва в документа.
Вследствие на позицията на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия източници казват, че Русия дори обмисля дали да не опита да подтикне Вашингтон към някакъв вид арктически пакт, който, поне на пръв поглед, би изключил Китай от региона.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #10, #14, #112
11:16 11.02.2026
2 Един
Коментиран от #9, #27
11:19 11.02.2026
3 Пръчaт
11:19 11.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #50, #52, #61, #117
11:19 11.02.2026
5 златната орда
Коментиран от #54
11:19 11.02.2026
6 Сила
Коментиран от #11, #15, #75, #93
11:20 11.02.2026
7 Никой не казва
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Целият свят изнася за Украйна и НЕ стигат. А на бедната Русия и остават за следваща война. Що така?
Коментиран от #12
11:20 11.02.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #16, #47
11:21 11.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всеки трети руснак е утрепан от български снаряд или куршум.
11:21 11.02.2026
11 ЛОШО е
До коментар #6 от "Сила":А ние ядем ли ги?
11:22 11.02.2026
12 100
До коментар #7 от "Никой не казва":Да бе, целият свят изнасял за Украйна. САЩ последната година съвсем малко дават на Украйна. Европейците също.
Коментиран от #85
11:22 11.02.2026
13 Нешънъл Жеографик
Коментиран от #17
11:23 11.02.2026
14 Русия произвежда за три месеца
До коментар #1 от "Последния Софиянец":това, което запада за една година
Коментиран от #35
11:23 11.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Никой не казва
До коментар #8 от "стоян георгиев":Фалира икономиката на Русия, НО яйцата и бензина е пъти по евтини от тези в богата България.
Коментиран от #22
11:24 11.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Блатна подлога
11:26 11.02.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
Коментиран от #28
11:27 11.02.2026
20 Линда
Коментиран от #38, #46, #84
11:27 11.02.2026
21 Колективен руски крепостен
11:27 11.02.2026
22 Оди у Русиа
До коментар #16 от "Никой не казва":Дедовият ли ми държиш в ЕС?
Коментиран от #32, #44
11:28 11.02.2026
23 коки
Урсула ще лапа големия руски снаряд.
Ама и Кайчето Калас се натиска и ша трябват повече големи снаряди...
11:29 11.02.2026
24 Българин
Докато Украйна няма ядрени ракети, войната ще продължава. Може да има някакви примирия, но истинският мир ще бъде осигурен, само чрез ядреното оръжие! Така ще бъде постигнато взаимното уважение между държавите и народите им. Историята ни го е показала!
Коментиран от #34, #42, #109
11:32 11.02.2026
25 Руснаков
Коментиран от #40
11:32 11.02.2026
26 Жбръц
Коментиран от #48, #66
11:32 11.02.2026
27 Русия е
До коментар #2 от "Един":пример за това, какво НЕ трябва да се прави. Това е фалирала държава.
11:32 11.02.2026
28 койдазнай
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не ходят да живеят в Русия, защото чакат децата да им пратят от Холандия пари за билет за влака!
11:33 11.02.2026
29 Симо
11:33 11.02.2026
30 Военен
Коментиран от #37
11:34 11.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 вафли.бг
До коментар #22 от "Оди у Русиа":Явно ти харесва да си треполов индивид със 5 ваксини във кухата облъчена лейка. Такива като теб, дето боготворят ценностите на дъгата са ни ясни като бял ден.
11:35 11.02.2026
33 гост
11:36 11.02.2026
34 За какво им
До коментар #24 от "Българин":е това ЯО, ще го използват ли ? Не. На Украйна й трябват военни заводи, собствено производство на високо технологични натовски оръжия, далекобойни самолети и американски ПВО системи. Армията трябва да се обучава и оборудва задължително по американски стандарти, защото видяхме с руската армия какво се случи.
11:37 11.02.2026
35 За автомобили ли
До коментар #14 от "Русия произвежда за три месеца":става въпрос?
Коментиран от #45
11:38 11.02.2026
36 странно
Нещо само жени и деца могат да тормозят вечерно време. На фронта са гола вода.
Коментиран от #94
11:38 11.02.2026
37 поручик Христо Иванов
До коментар #30 от "Военен":Явно си военен ,но си спестил една подробност ,че си войн на дъгата от Прайда .Почисти и смажи оръжието да е готово за стрелба !
11:38 11.02.2026
38 Рускините
До коментар #20 от "Линда":спряха да раждат. Кой нормален ще ражда войници на собствения си диктатор.
11:38 11.02.2026
39 Естет
11:39 11.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
1. СДС и ликвидационните съвети
2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
Коментиран от #83, #97
11:41 11.02.2026
42 Психо Лог
До коментар #24 от "Българин":Трябва, трябва ,ама цяря не дава ,даже и американците няма да им дадат ,на доказано луд ,заредена картечница не се дава !
11:43 11.02.2026
43 поп Алигорко
11:43 11.02.2026
44 Ти па
До коментар #22 от "Оди у Русиа":Що не ходиш обратно наннай. касси у .....катаа ?
11:44 11.02.2026
45 в статията за автомобили
До коментар #35 от "За автомобили ли":ли говорят, Сиси ? Това го казва шефа на Пентагона. В този сайт също го цитираха.
11:45 11.02.2026
46 Кер Естето
До коментар #20 от "Линда":ДиДи ,ако ми паднеш повярвай ми и ти ще родиш ,въпреки че в Анадола много от опитите са неуспешни .
11:45 11.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 И защо тогава им е
До коментар #26 от "Жбръц":Донбас, нали имали въглища? Това което са заграбили от Украйна е по-малко от 1% от собствената им територия, за какво им е още? Имали това, имали онова, а живеят бедно победителите във ВСВ. Победената Япония дето няма нищо, там само земетресения и цунамита прави чудеса. Само Тойота прави над 10мил автомобила годишно.
11:47 11.02.2026
49 Пламен
Коментиран от #57
11:49 11.02.2026
50 Говориш
До коментар #4 от "Атина Палада":За Укра и НЯТО
Коментиран от #59
11:49 11.02.2026
51 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #86
11:49 11.02.2026
52 стоев
До коментар #4 от "Атина Палада":забелязваш,нали,че простаците са винаги повече от интелигентните!
11:50 11.02.2026
53 И това какво го интересува
11:50 11.02.2026
54 Ха ХаХа
До коментар #5 от "златната орда":Господ ти е Монголското куче Тангра бе татарино тюркски
Коментиран от #67
11:51 11.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 604
11:52 11.02.2026
57 Иво
До коментар #49 от "Пламен":Пламка вече си знеш урока, лапуркай ,правиш го вълшебно !И 10€врака ти се умихват и те очакват .
11:52 11.02.2026
58 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
1. СДС и ликвидационните съвети
2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
4. ХРАНИМ УКРАИНСКИ ПИЯВИЦИ ПО КУРОРТИ И ХОТЕЛИ
5. Даваме си парите за производство на барут, вместо за производство и внос на селскостопанска техника
Коментиран от #70
11:52 11.02.2026
59 Руската пропаганда
До коментар #50 от "Говориш":Има за цел глупака.
11:53 11.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 не може да бъде
До коментар #4 от "Атина Палада":Може би случаят Епщайн както и нашият Епщайн -Петрохан както и разни зелени проекти семейни с родител 1 и 2 ощастливяване на кокошките и изправяне на кривите краставици са симптом за методите и средствата с които Русия ще бъде унижена!?Изключвам тежкото положението в западните икономики -вероятно то няма значение!?...Може би и с такава Олимпиада като зимната в Милано -Кортина д"ампецо -пълна лудост в неподходящ момент и от морална и от политическа и от икономическа гледна точка !?...
11:54 11.02.2026
62 Кривоверен алкаш
До коментар #55 от "Духльо":Най обичам стари опитни Добрички кавалджии да ми посвирят ,друго са си виртуозите ...
11:54 11.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Анонимен
Коментиран от #79
11:56 11.02.2026
65 Питам
11:56 11.02.2026
66 !!!?
До коментар #26 от "Жбръц":Ресурсите не могат да компенсират по никакъв начин липсата на работеща икономика. Приходите от ресурси са прекалено малко, в сравнение с приходите от производството и търговията на високи технологии, продукти и услуги. По тази причина САЩ, Китай, Великобритания, Германия и Франция са много по-богати и далеч напред пред Русия.
11:56 11.02.2026
67 Хи Хи Хи
До коментар #54 от "Ха ХаХа":погледни си идола пут...,че той прилича на монгол!
Коментиран от #102
11:57 11.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Колективен руски крепостен
Коментиран от #77
11:59 11.02.2026
70 Разкрит!
До коментар #58 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руски фейк!
Коментиран от #92
12:00 11.02.2026
71 безспорен факт
12:00 11.02.2026
72 Една мисъл не ми дава мира
12:01 11.02.2026
73 Пръчат
Коментиран от #80, #89
12:01 11.02.2026
74 Търновец
Коментиран от #107
12:01 11.02.2026
75 Механик
До коментар #6 от "Сила":Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.
12:03 11.02.2026
76 Раша губи войната...
До декември 2025 година на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 войници от армията на Русия.
Украйна е понесла 600 000 жертви, от които между 100 000 и 140 000 са загинали.
"Тези числа са изумителни. В нито една война от Втората световна насам нито една велика сила не е понесла толкова големи загуби - дори и приблизително", гласи обобщението в доклада на CSIS с оглед на загубите на Русия.
Загубите им се увеличават с всеки месец...
Коментиран от #91
12:04 11.02.2026
77 Българин в студена панелка
До коментар #69 от "Колективен руски крепостен":Кои са причините вътре в страната за неспиращия и неконтролируем растеж на цените?
1. СДС и ликвидационните съвети
2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
4. ХРАНИМ УКРАИНСКИ ПИЯВИЦИ ПО КУРОРТИ И ХОТЕЛИ
5. Даваме си парите за производство на барут, вместо за производство и внос на селскостопанска техника
ПО-БЕДНИ СМЕ ОТ ГАНА И ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ.
Коментиран от #81
12:04 11.02.2026
78 Абе
12:05 11.02.2026
79 варна
До коментар #64 от "Анонимен":и тук ще има завод за дронове, колкото по-рано, толкова по-добре за нас.. търсят се много
12:05 11.02.2026
80 Механик
До коментар #73 от "Пръчат":Ей шбннна нео нацистска маz тийо ,подготви си нов кат дрехи и картонени обувки ,че развръзката наближава .
12:06 11.02.2026
81 Разкрит!
До коментар #77 от "Българин в студена панелка":Руски фейк!
12:06 11.02.2026
82 Русофил
Най-разумното е руснаците да заловят Путин и режима им и да го екзекутират и да потърсят помирение. Ако преди 2-3 години бяха сменили Путин с някой по-кадърен, имаха шанс за успех. Вече е късно и все повече се набутват.
Целта на всяка война е бърза победа с минимални жертви и максимални придобивки. До тук никакви постигнати цели. Много загуби.
12:07 11.02.2026
83 Разкрит!
До коментар #41 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руски фейк!
12:07 11.02.2026
84 Мишел
До коментар #20 от "Линда":"Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."
Коментиран от #88
12:08 11.02.2026
85 нещо
До коментар #12 от "100":Ви е орязана информацията.
Тръмп е дал над 800 милиона през 2025 г. директно (има си решение на Конгреса)
Добавете натиска за подаряването на Ф16 от Нидерландия и Миражите от Макрон .... и от кой ли не за Пейтриът и др.
Добавете непрякото субсидиране - нали Ви е ясно, че НИТО ЕДИН изстрел не може да се даде без разузнавателната информация от ЦРУ, а - и без Старлинк ...
и т.н., и т.н.
П.С. Да не забравияме, че и т.нар. "санкции" всъщност са подпомагане режима на Зеленски ...
Коментиран от #110
12:10 11.02.2026
86 Жълтопаветен кит
До коментар #51 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Жълтопаветниците не са за Украйна, а против руския безпредел. Жълтопаветниците могат да громят Русия по цял свят. Наскоро жълтопаветния Тръмп разгроми Русия в Сирия и във Венецуела, а също и в Молдова.
Жълтопаветниците печелят. Руският планктон губи. Жълтопаветният кит изяде руският планктон.
12:11 11.02.2026
87 Значи
12:11 11.02.2026
88 Гласът на студените панелки
До коментар #84 от "Мишел":По-бедни сме от Гана и Папуа Нова Гвинея!
Коментиран от #148
12:11 11.02.2026
89 На Източния фронт нищо ново
До коментар #73 от "Пръчат":Ей заарски минн.диллл що забрави че картечеря Ханс докато стреляше улисан от хипнотизиращия лаещия звук на МГ 34 ,не усети кога снайпериста тувинец от 800 метра му пръсна кратуната директно през каската .В последния си гърч се извртя и пусна и нколко откоса по своите .
12:12 11.02.2026
90 Григор
Да се чуди човек как ви идват в главите подобни глупости?! Абсурдна тъпотия, на която само завършен олигофрен ще се хване!
12:12 11.02.2026
91 доктор
До коментар #76 от "Раша губи войната...":След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.
Коментиран от #96
12:12 11.02.2026
92 К.Симеонов
До коментар #70 от "Разкрит!":А дали пък не е ИСТИНА, а вие да сте УРСУЛСКИ ТРОЛ.
12:13 11.02.2026
93 Хахаха
До коментар #6 от "Сила":няма да има какво да ядат. Затова ги подготвяли за затваряне по севернокорейски сценарий. 😂.
12:13 11.02.2026
94 Полски свръхчовек
До коментар #36 от "странно":Пита се, защо още щурмуват Покровск, след като ВСУ са избити или дезертирали. Срещу кого се бият? 5000 полски и колумбийски наемници държат фронта срещу 2 милиона руснаци със снаряди и оръдия, колкото целия останал свят, с кабове, фабове, орешници....
12:14 11.02.2026
95 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #99, #100
12:15 11.02.2026
96 оня с кола
До коментар #91 от "доктор":Докторе за теб сап няма да има ,мисля че един заоблен кол дълл Боко в дирр. никка и си готов !
12:15 11.02.2026
97 Ти ли си, Жано?
До коментар #41 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Само Жан Виденов е невинен.
12:15 11.02.2026
98 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #126, #131
12:16 11.02.2026
99 таксиджия 🚖
До коментар #95 от "🤔🤔🤔🤔":Ти мой ми ядеш спарр рения таксиджийски 😂😂😂 .
Коментиран от #118
12:16 11.02.2026
100 Сряда
До коментар #95 от "🤔🤔🤔🤔":На магарето снаряда ще куша братуша
12:17 11.02.2026
101 Факти
Коментиран от #104
12:17 11.02.2026
102 Ха ХаХа
До коментар #67 от "Хи Хи Хи":Виж си любимецът Иван Костов,Тъпото, Кокора
Да не говорим за Аспарух,Тервел и пр.прабългари.
Сутрин или вечер се молиш на Тангра монголоиде
12:17 11.02.2026
103 Все тая...
Коментиран от #106
12:18 11.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #123
12:19 11.02.2026
106 Ха ХаХа
До коментар #103 от "Все тая...":3 000000 загробени укрофашисти
12:19 11.02.2026
107 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #74 от "Търновец":Цървули немаш, гайда искаш!
Коментиран от #115
12:20 11.02.2026
108 Радойнов Ралин
Прабългарин и славянка
Цени гуни,вади тури
Народили чукундури
Хем крадливи хемебливи
Но най вече завистливи
12:22 11.02.2026
109 Кънчо
До коментар #24 от "Българин":То и Иран трябва да има ядрено оръжие… Пък защо не и Куба.
Ще живеят по спокойно и без санкции… Защо никой не закача Северна Корея? Защото на никого не чу стиска…А Украйна е едно голямо недоразумение…Намерете и прочетете декларацията от 1991 година, при какви условия Русия се е съгласила да признае Украйна като независима държава в границите , в които е била част от СССР.
Коментиран от #161
12:23 11.02.2026
110 Факти
До коментар #85 от "нещо":Тръм нищо не е дал на Украйна през 2025 г. Той спря помощта. Бяха изпълнени само последните доставки, одобрени по времето на Байдън. Европа даде военна помощ за 38 милиарда евро, от които около 20% са купени от САЩ. В същото време Путин изхарчи 130 милиарда евро за войната, а бюджетът му за тази година е 210 милиарда. Украинците направиха Путин за смях с много по-малко хора и оръжие. Той помпа оръжие като обезумял в отчаяните си опити да вземе Донбас преди да фалира.
Коментиран от #120
12:26 11.02.2026
111 Две седмици
12:31 11.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Защо Русия се управлява от такъв
Коментиран от #121
12:32 11.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Търновец
До коментар #107 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ако е РФ беше по добре сега нямаше да сте тука. Друго - ти не си от хората дето могат да правят щавени цървули от свинска кожа а те са по издръжливи от Китайските и Индийски ментета. А в РФ правят менте обувки - евтини гумени и за една година отиват.
Коментиран от #136, #137
12:33 11.02.2026
116 Камък
12:37 11.02.2026
117 Орк
До коментар #4 от "Атина Палада":от кого? от коалиция на унижините?
12:37 11.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 БАНко
До коментар #110 от "Факти":НАТООООООВЦИТЕ ПОХАРЧИХА ПАРИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ НАРОДИ И ПРОПАГАНДАТА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА НИ ПРОГЛУШИ УШИТЕ С РУСКАТА ЗАПЛАХА С ДУМИТЕ НА УРСЪСЕЛА ,,КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ , ПОСЛЕ БЕРЛИН И ПАРИЖ " !!! ЦЯЛ СВЯТ ЗНАЕ ЗА МЕРАЦИТЕ НА ВОЮВАЩИТЕ 50 ДЪРЖАВИ СРЕЩУ РУСИЯ ЗА ДА Я УНИЩОЖАТ !!! Е НЯМА ДА СТАНЕ !!! АКО В ГОРБАЧОВАТА У-КРАЙНА НЕ ЖИВЕЕХА 25 000 000 РУСНАЦИ , ЕДНА МАЛКА ,, ХИРОШИМКА " В КИЕВ ЩЕШЕ ДА НАПРАВИ КИЕВ НАГАЗАКИ И БЯЛОТО ЗНАМЕ ЩЯХА ДА ГО ЗАБОДАТ В БРЮКСЕЛ !!!!
Коментиран от #122, #130, #134
12:40 11.02.2026
121 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
До коментар #113 от "Защо Русия се управлява от такъв":Добе ни беше при глупака Горбачов и пияницата Елцин. Грабехме руските богатства безконтролно. Но после дойде Путин и ни натири. Затова го мразим, мразим, мразим този Путин.
Коментиран от #125, #127
12:40 11.02.2026
122 Руската пропаганда
До коментар #120 от "БАНко":Има за цел глупака.
Коментиран от #132
12:41 11.02.2026
123 Ехее
До коментар #105 от "Хахаха!🎺🥳😀":само това ни липсваше, Матушката да се разпадне, да се разбягат овцете от кошарата и да се чудим накъде да ги гоним 🐑😂
12:42 11.02.2026
124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #133
12:43 11.02.2026
125 Там пише
До коментар #121 от "САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ":Русия е кочина.
12:45 11.02.2026
126 Нямат край
До коментар #98 от "Хахаха!🎺🥳😀":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
12:47 11.02.2026
127 Пак аз
До коментар #121 от "САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ":Две руски агенции са набрали малолетни рускинчета за Епщайн.
Коментиран от #129
12:47 11.02.2026
128 Снарядите не се ядат
А иначе да ядат камъни и да си пазят снарядите. Азиатски право.верни пиг.меи от чеченски произход😂😂😂😂
12:47 11.02.2026
129 Копейка
До коментар #127 от "Пак аз":За левъ ща се беся!
12:48 11.02.2026
130 Един
До коментар #120 от "БАНко":Яко не си в час! Кои 50 държави и как точно воюват срещу Русия, за да я унищожат? САЩ никога не са помагали дори и на1/3 от възможностите си. Европа също. Страните от Европа по-скоро въоръжават собствените си армии. Дават пари на Украйна, но купуват през посредници руски петрол и газ. Чисто за времето на войната са дали на Украйна ок. 300 милиарда, а са купили руски суровини за ок. 800 милиарда. Отделно Северна Корея и Иран много помогнаха на Русия, Китай също помага, макар и ограничено.
Коментиран от #140
12:49 11.02.2026
131 Руснак без крак
До коментар #98 от "Хахаха!🎺🥳😀":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
Коментиран от #147
12:50 11.02.2026
132 БАНко
До коментар #122 от "Руската пропаганда":ДО НАТООООВЦА !!! ПО КОЯ ТЕЛЕВИЗИЯ , КОЕ РАДИО , КЪДЕ НАМЕРИ РУСКА ПРОПАГАНДА ??? СКАПАНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА В ЕВРОПА НЯМАШЕ ЗАБРАНИ ВСИЧКО РУСКО , ДОРИ КАКТО ФАШИСТИТЕ ОТ У-КРАЙНА - РУСКИЯ ЕЗИК , РУСКОТО ЗНАМЕ И РУСКИЯ ХИМН !!! КАКВА ПРОПАГАНДА ТЕ ГОНИ ???
12:50 11.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Руската пропаганда
До коментар #120 от "БАНко":Има за цел глупака.
12:53 11.02.2026
135 градинар
Коментиран от #138
12:53 11.02.2026
136 Пенсионер 69 годишен
До коментар #115 от "Търновец":"хората дето могат да правят щавени цървули от свинска кожа"
Помня го онуй време. Бях малък тогаз. Дядо и баба ходеха със свински цървули на работа. Но ТКЗС-то ги замогна. Купиха си гумени галоши и гумени цървули. После си купиха телевизор Опера. Много се чупеше, но беше наш, български. Глад вече нямаше. Градината беше пълна с домати и пипер. Сиренето евтино. "Домати и сиренце, ти си мойто пиленце". Хахаха! Имаше салам "кучешка радост", който беше 100 пъти по-вкусен от боклуците сега, защото беше от ИСТИНСКО МЕСО! И кренвиршите и салама и луканката, всичко беше от ИСТИНСКО МЕСО.
Коментиран от #144
12:54 11.02.2026
137 Амет
До коментар #115 от "Търновец":Ако трябва да бъда искрен,ами Търновец не съм ....алл ,но винаги съм готов за нови авантюри и предизвикателста ,ейгу де е Търново от Мъглиж .
12:54 11.02.2026
138 Пенсионер 69 годишен
До коментар #135 от "градинар":Жив и здрав да си. Докато има градинари, ще я има България!
12:55 11.02.2026
139 горски
12:58 11.02.2026
140 БАНко
До коментар #130 от "Един":НА 15 .03 .2022 РУСКИТЕ ВОЙСКИ БЯХА В ПРЕДГРАДИЕТО НА КИЕВ ,,БУЧА " , И ОБГРАДЕН ХАРКОВ , ......... НА 10 КИЛОМЕТРА ОТ ДНЕПРОПЕТРОВСК , ...... !!! НА 02 04 2022 УКРАИНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОДПИСА МИРЕН ДОГОВОР С РУСИЯ В ИСТАНБУЛ !!! ТОГАВА ДОЙДОХА ПЪРВИТЕ ОРЪЖИЯ ОТ НАТООООООВЦИТЕ И МИЛИАРДИ ЗА ДА ИМА ВОЙНА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА СРЕЩУ РУСИЯ !!! БЕЗ ТЕЗИ МИЛИАРДИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ХОРАТА ОТ ЕВРОПА И САЩ НЯМАШЕ ДА ИМА ВОЙНА !!!
Коментиран от #146, #164
13:01 11.02.2026
141 Пенсионер 69 годишен
13:01 11.02.2026
142 Д-р До литър
Цял свят почна да се подиграва с тая калпава армия . Завчера бивш шеф на Ми 6 вика :
С парадите са много добри ама на фронта хич ги няма .
13:02 11.02.2026
143 Д-р Марин Белчев
Тъй като вече не е 19 век, войните не се печелят само със снаряди, а с комбинация от доста неща, включително техонолгии и икономика.
13:06 11.02.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Факти
13:10 11.02.2026
146 Оня с парчето
До коментар #140 от "БАНко":Ако ти вкарам парчето оченцата ще ти изхвръкнат като на настъпен жабок.
Коментиран от #159
13:12 11.02.2026
147 Димяща ушанка
До коментар #131 от "Руснак без крак":И аз утре влизам в Киев !!!
13:14 11.02.2026
148 И кой им е виновен на
До коментар #88 от "Гласът на студените панелки":северно корейците и руснаците, че са по-бедни от Папуа Нова Гвинея. Самите те. Да се вдигнат на революция и да се освободят от диктаторите си. Дори нямат интернет в 21 век.
Коментиран от #150
13:18 11.02.2026
149 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:20 11.02.2026
150 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #148 от "И кой им е виновен на":Пропуснах, че руснаците нямат интернет. Нищо че всеки ден свалям романи и гледам филми от руските сайтове!
13:22 11.02.2026
151 Елементарно Уотсън !
Рашистите вече 4 години са безпомощни в стремежа си да победят Украйна .
Коментиран от #157
13:24 11.02.2026
152 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #160
13:27 11.02.2026
153 Пенсионер 69 годишен
13:34 11.02.2026
154 Конгреса на САЩ
УрсузаФон дер Лайен бе обвинена в цензура и изборни фалшификации.
„Под претекст за борба с т. нар. „реч на омразата“ ЕК цензирира онлайн пространството.
Нещо повече: докладът твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите
на поне осем европейски държави от 2023 г. насам.
Изредени са по-конкретно изборите в Словакия, Полша, Нидерландия, Франция,
Ирландия, Румъния, Белгия и дори Молдова, която не е член на ЕС.
Това е описано като „систематична роля на Комисията за манипулиране
на изборни резултати в полза на партии, подкрепящи ЕС“.
13:35 11.02.2026
155 историк
Коментиран от #156, #158
13:35 11.02.2026
156 Майор Мишев
До коментар #155 от "историк":Приятел на някои участъци от фронта е имало около 300 руски оръдия разположени на километрова отсечка и като почва 20-30 мин канонада ,точно тогава количество се превръща в качество .
13:41 11.02.2026
157 Д-р Антон Петев
До коментар #151 от "Елементарно Уотсън !":Сусс бре лепилларрр ,унищожили са парите и малкото сиви клетки които си имал .
13:44 11.02.2026
158 Пенсионер 69 годишен
До коментар #155 от "историк":Руската артилерия превъзхожда украинската 20 пъти. Избитите урки наближават три милиона. Още толкова инвалиди. 60000 ловци на глави от ТЦК ловят хора за фронта и не смогват. Бият с юмруци, ритат и товарят в бусовете. Вече ученици и 60 годишни. Истински кошмар. Фашисти! Като териториалната отбрана на Берлин през ВСВ.
Коментиран от #166
13:46 11.02.2026
159 БАНко
До коментар #146 от "Оня с парчето":С Ако То може да се омажеш ,но след като ми лапуррркаш бе трръбарр.
13:47 11.02.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 койдазнай
До коментар #109 от "Кънчо":Украйна е независима държава от 1918. И една от основателките на ООН в това си качество!
Коментиран от #163, #165
14:02 11.02.2026
162 Само питам
Извлачват ги от колите , гонят ги по улиците , разбиват домовете ...ТОВА ЛИ СА ГЕРОИТЕ ?!
Жените реват и се молят , ама никой не смее да помогне . Полицаите стоят от страни и си бъркат в носа .
14:03 11.02.2026
163 жик так
До коментар #161 от "койдазнай":Украйна става член на ООН по настояване на Сталин 1945 година .
Украинците са се ползвали с по големи права в състава на СССР от всички останали , включително и на Русия .
Гледай сега до къде я докараха .
14:05 11.02.2026
164 Един
До коментар #140 от "БАНко":Вервай си.
14:06 11.02.2026
165 жик так
До коментар #161 от "койдазнай":Между другото 1918 година Полша отмъква половината територия на Украйна .ВСВ Сталин им връща територията .
За това го обвиняват , че бил нападнал Полша ??!!
14:07 11.02.2026
166 Разкрит!
До коментар #158 от "Пенсионер 69 годишен":Руски фейк!
Коментиран от #167
14:07 11.02.2026
167 фейк ама
До коментар #166 от "Разкрит!":гледам едни укри се разхождат край Кремъл . днес , утре ще го превземат .ха ха ха
14:09 11.02.2026
168 дядото
14:25 11.02.2026