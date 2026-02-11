Новини
Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война
  Тема: Украйна

Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война

11 Февруари, 2026 11:16 3 091 168

  • украйна-
  • русия-
  • естония-
  • снаряди-
  • война-
  • нато-
  • владимир путин

За Кремъл поддържането на такива запаси е почти сигурно елемент от критично важно значение в планиране на потенциални бъдещи конфликти, предупреди Естония

Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е увеличила производството си на снаряди до такава степен, че "на практика се подготвя за следващата си война", предупреди естонската разузнавателна служба, цитирана от в. "Файненшъл таймс" в момент, когато конфликтът между Кремъл и Украйна наближава четвъртата си годишнина, предаде БТА.

През 2025 г. руските фабрики са произвели над 7 млн. снаряда, минометни снаряда и ракети, според естонски оценки, През 2024 г. произведените снаряди и ракети са били 4,5 млн. Тази цифра представлява 17-кратно увеличение на производството спрямо началото на войната в Украйна. По-голямата част от неотдавнашния ръст на производството се дължи на изграждането на изцяло нови производствени съоръжения.

Благодарение на допълнителния значителен внос на боеприпаси от Северна Корея (половината от всички боеприпаси, изстреляни от Русия в Украйна през последните шест месеца) руските въоръжени сили са постигнали значителен напредък в попълването на изчерпаните запаси.

"За Кремъл поддържането на такива запаси е почти сигурно елемент от критично важно значение в планиране на потенциални бъдещи конфликти", пише естонската служба за външно разузнаване в годишния си доклад, който беше публикуван вчера.

Естонската разузнавателна агенция се счита за една от най-способните в събирането на класифицирана информация за Русия, която балтийската държава разглежда като свой основен стратегически противник, отбелязва "Файненшъл таймс".

Русия отбелязва напредък във военното производство въпреки бързото отслабване на икономиката и нарастващата загриженост в страната относно социалното въздействие на конфликта.

Има и признаци, че Кремъл се бори да набира войници за войната и все повече се обръща към престъпници, наемници и дори пенсионери, за да попълни редиците си. Броят на жертвите сред руските въоръжени сили продължава да бъде изключително висок – според някои западни военни оценки той е 10 пъти по-голям от този на Украйна.

Ръководителят на естонското разузнаване Каупо Росин заяви, че неговите служители не вярват, че Путин възнамерява да атакува старано т НАТО в близко бъдеще, но предупреди, че Кремъл все още смята, че се намира в екзистенциална борба с алианса.

Предвид липсата на перспективи за пробив на бойното поле, през последните месеци Русия е пренасочила вниманието си към разузнавателни операции и кампании за оказване на влияние, по-специално към усилия за задълбочаване на разрива между САЩ и европейските страни, смята разузнавателната агенция. Кремъл се възползва в тази насока и от преговорите за мир, водени между Вашингтон и Москва, се посочва в доклада. "Държавните институции на Русия са получили инструкции от Кремъл да демонстрират отвореност и готовност за сътрудничество със САЩ", според естонската служба, като това е "хитрост". В тази насока Кремъл се е опитал да предложи на Белия дом като примамка редицата икономически и бизнес възможности. "В икономическата сфера Русия с готовност предлага сътрудничество и се надява да спечели по два начина: първо, като сближи интересите на САЩ и Русия; второ, като разшири това, което Москва възприема като съществуващи различия между САЩ и Европа", заяви естонската служба.

"Русия поставя дългосрочни оперативни цели във войната си срещу Украйна. Това потвърждава, че неотдавнашното засилване на реториката за мирни преговори е просто тактика за печелене на време", според доклада. "Москва няма намерение да прекрати войната, докато не постигне целите си или не се появят благоприятни условия за това", се допълва в документа.

Вследствие на позицията на американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия източници казват, че Русия дори обмисля дали да не опита да подтикне Вашингтон към някакъв вид арктически пакт, който, поне на пръв поглед, би изключил Китай от региона.


Естония
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 16 Отговор
    България е изнесла за Украйна 3 000 000 снаряди.

    Коментиран от #7, #10, #14, #112

    11:16 11.02.2026

  • 2 Един

    23 11 Отговор
    То само със снаряди не се воюва. Трябват и оръдия и много други неща. А ако противникът има превъзходство във въздуха, батареите се изнасят за часове.

    Коментиран от #9, #27

    11:19 11.02.2026

  • 3 Пръчaт

    25 41 Отговор
    Прапагандата е нещо страшно! Гледате ли как се изтрепаха на Петрохан само след 6 години зомбиране! А наште yфцe са зомбирани 45 года! Само да им свирна "За Пyтину" и ша са нафърлят от Аспаруховия мост!

    11:19 11.02.2026

  • 4 Атина Палада

    21 54 Отговор
    Русия ще бъде унижена !

    Коментиран от #50, #52, #61, #117

    11:19 11.02.2026

  • 5 златната орда

    22 34 Отговор
    от русия любов ,нефт,менделеева таблица,но не и цивилизация!

    Коментиран от #54

    11:19 11.02.2026

  • 6 Сила

    20 32 Отговор
    Ама ще ги ядат ли ...тия снаряди ???! Канализация и вътрешни тоалетни чинии произвеждат ли ....?!?

    Коментиран от #11, #15, #75, #93

    11:20 11.02.2026

  • 7 Никой не казва

    64 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Целият свят изнася за Украйна и НЕ стигат. А на бедната Русия и остават за следваща война. Що така?

    Коментиран от #12

    11:20 11.02.2026

  • 8 стоян георгиев

    50 5 Отговор
    Не мога да разбера ся нали руската икономика беше фалирала.долара стана 200Р яйца .масло и бензин нямат. а рижата Тръмп отново ли стана агент Краснов и чея будет Одеса ?ами вече съвсем се шашардисах ...хахах.

    Коментиран от #16, #47

    11:21 11.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    7 27 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всеки трети руснак е утрепан от български снаряд или куршум.

    11:21 11.02.2026

  • 11 ЛОШО е

    21 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    А ние ядем ли ги?

    11:22 11.02.2026

  • 12 100

    7 23 Отговор

    До коментар #7 от "Никой не казва":

    Да бе, целият свят изнасял за Украйна. САЩ последната година съвсем малко дават на Украйна. Европейците също.

    Коментиран от #85

    11:22 11.02.2026

  • 13 Нешънъл Жеографик

    9 34 Отговор
    Учени откриха, че една хлебарка може да живее 10 дни без глава.Русофилът-цял живот.

    Коментиран от #17

    11:23 11.02.2026

  • 14 Русия произвежда за три месеца

    35 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    това, което запада за една година

    Коментиран от #35

    11:23 11.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Никой не казва

    33 6 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Фалира икономиката на Русия, НО яйцата и бензина е пъти по евтини от тези в богата България.

    Коментиран от #22

    11:24 11.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Блатна подлога

    6 26 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руснаци в Купянск в чували.

    11:26 11.02.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 22 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #28

    11:27 11.02.2026

  • 20 Линда

    10 13 Отговор
    А наташките раждат ли достатъчно Фарш

    Коментиран от #38, #46, #84

    11:27 11.02.2026

  • 21 Колективен руски крепостен

    10 18 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    11:27 11.02.2026

  • 22 Оди у Русиа

    8 18 Отговор

    До коментар #16 от "Никой не казва":

    Дедовият ли ми държиш в ЕС?

    Коментиран от #32, #44

    11:28 11.02.2026

  • 23 коки

    25 6 Отговор
    само така!
    Урсула ще лапа големия руски снаряд.
    Ама и Кайчето Калас се натиска и ша трябват повече големи снаряди...

    11:29 11.02.2026

  • 24 Българин

    7 28 Отговор
    Точно за това, Украйна трябва да има ядрено оръжие.
    Докато Украйна няма ядрени ракети, войната ще продължава. Може да има някакви примирия, но истинският мир ще бъде осигурен, само чрез ядреното оръжие! Така ще бъде постигнато взаимното уважение между държавите и народите им. Историята ни го е показала!

    Коментиран от #34, #42, #109

    11:32 11.02.2026

  • 25 Руснаков

    7 16 Отговор
    Доказателство че Вусия винаги е била проблемен съсед и партньор....винаги....Може да карат само на картошки по важното е оръжия да има....да убиваме....

    Коментиран от #40

    11:32 11.02.2026

  • 26 Жбръц

    28 8 Отговор
    Трите чихуахуа,без подкрепата на Отанчо,са такава сила,че ако Белоусов кихне лекичко,ще ги хване двойна пневмония.Но имали " могъщо разузнаване". Руснаците имат жестокият опит от ВСВ,никога няма да допуснат да се повтори 1941 г.С тези " страшилки", как се подготвят за бъдещо нападение срещу , която и да е държава в Европа,са димки,лишени от здрав смисъл.За какво,за територия? Имат е в излишък.За суровини, въглеводороди,имат да удавят Европа с нефт и газ.Водни ресурси,неизчерпеми.Дървесина да покрият цяла европа с дървен материал, и няма дори да проличи ,че са изсекли толкова.Метали, тежки торове и подобрители в излишък.Пшеница ,царевица слънчоглед, могат да изхранят Европа.

    Коментиран от #48, #66

    11:32 11.02.2026

  • 27 Русия е

    7 17 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    пример за това, какво НЕ трябва да се прави. Това е фалирала държава.

    11:32 11.02.2026

  • 28 койдазнай

    18 8 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не ходят да живеят в Русия, защото чакат децата да им пратят от Холандия пари за билет за влака!

    11:33 11.02.2026

  • 29 Симо

    20 19 Отговор
    Руснака е патил толкова пъти, че би било глупаво този път да не е подготвен!!!! Запада толкова пъти ги е нападал, че няма как да се гледа наивно на ситуацията. Пък и този път имат силния "диктатор", силната индъстриялна мощ и технологиите, които ще ги предпазят от интервенция. Който се чувства безсмъртен, нека опита късмета си.

    11:33 11.02.2026

  • 30 Военен

    20 22 Отговор
    И снарядите и ракетите няма да спасят Раша от унизителното поражение.

    Коментиран от #37

    11:34 11.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 вафли.бг

    15 8 Отговор

    До коментар #22 от "Оди у Русиа":

    Явно ти харесва да си треполов индивид със 5 ваксини във кухата облъчена лейка. Такива като теб, дето боготворят ценностите на дъгата са ни ясни като бял ден.

    11:35 11.02.2026

  • 33 гост

    3 2 Отговор
    Ти ще си по вървежен,,,заминавай...

    11:36 11.02.2026

  • 34 За какво им

    4 9 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    е това ЯО, ще го използват ли ? Не. На Украйна й трябват военни заводи, собствено производство на високо технологични натовски оръжия, далекобойни самолети и американски ПВО системи. Армията трябва да се обучава и оборудва задължително по американски стандарти, защото видяхме с руската армия какво се случи.

    11:37 11.02.2026

  • 35 За автомобили ли

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "Русия произвежда за три месеца":

    става въпрос?

    Коментиран от #45

    11:38 11.02.2026

  • 36 странно

    5 14 Отговор
    като има толкова много снаряди. Супер обучена армия. Супер безаналогови оръжия. И се бият срещу супер зле Украинска армия. На която САЩ им е спрял доставката на оръжия от месеци. Като всичките им войници били страхливи и бягали. Та се пита в задачата - що 4 години едвам са взели 4% от Украйна (като не броим "референдума" и териториите взети от сепаратистите ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА 2022ра????
    Нещо само жени и деца могат да тормозят вечерно време. На фронта са гола вода.

    Коментиран от #94

    11:38 11.02.2026

  • 37 поручик Христо Иванов

    9 7 Отговор

    До коментар #30 от "Военен":

    Явно си военен ,но си спестил една подробност ,че си войн на дъгата от Прайда .Почисти и смажи оръжието да е готово за стрелба !

    11:38 11.02.2026

  • 38 Рускините

    10 14 Отговор

    До коментар #20 от "Линда":

    спряха да раждат. Кой нормален ще ражда войници на собствения си диктатор.

    11:38 11.02.2026

  • 39 Естет

    7 6 Отговор
    Aма вие какво, завиждате ли? Имат пари, угаждат си хората!

    11:39 11.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    14 6 Отговор
    Кои са причините вътре в страната за неспиращия и неконтролируем растеж на цените?

    1. СДС и ликвидационните съвети
    2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
    3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.

    Коментиран от #83, #97

    11:41 11.02.2026

  • 42 Психо Лог

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Трябва, трябва ,ама цяря не дава ,даже и американците няма да им дадат ,на доказано луд ,заредена картечница не се дава !

    11:43 11.02.2026

  • 43 поп Алигорко

    10 3 Отговор
    ФонДерЛайнян да цалува ръка на Путин и да иска прошка на колене, щото ще стане кръвнина. Страх тресе ЕС - има и рима!

    11:43 11.02.2026

  • 44 Ти па

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Оди у Русиа":

    Що не ходиш обратно наннай. касси у .....катаа ?

    11:44 11.02.2026

  • 45 в статията за автомобили

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "За автомобили ли":

    ли говорят, Сиси ? Това го казва шефа на Пентагона. В този сайт също го цитираха.

    11:45 11.02.2026

  • 46 Кер Естето

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Линда":

    ДиДи ,ако ми паднеш повярвай ми и ти ще родиш ,въпреки че в Анадола много от опитите са неуспешни .

    11:45 11.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И защо тогава им е

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Жбръц":

    Донбас, нали имали въглища? Това което са заграбили от Украйна е по-малко от 1% от собствената им територия, за какво им е още? Имали това, имали онова, а живеят бедно победителите във ВСВ. Победената Япония дето няма нищо, там само земетресения и цунамита прави чудеса. Само Тойота прави над 10мил автомобила годишно.

    11:47 11.02.2026

  • 49 Пламен

    4 6 Отговор
    Скоро ще им се наложи да ядат снаряди

    Коментиран от #57

    11:49 11.02.2026

  • 50 Говориш

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    За Укра и НЯТО

    Коментиран от #59

    11:49 11.02.2026

  • 51 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор
    Как пък досега поне един жълтопаветен козяшки Утре Пак не замина на терен в Украйна да я защитава !Онези клессове ултрасите Светльо и Мишо не ги броя щото още по трасето отекаха .Предварително ви благодаря ,добри хора за десетките дадени +ове и Бог да ви закриля 👌!

    Коментиран от #86

    11:49 11.02.2026

  • 52 стоев

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    забелязваш,нали,че простаците са винаги повече от интелигентните!

    11:50 11.02.2026

  • 53 И това какво го интересува

    2 0 Отговор
    Целокупният български народ?

    11:50 11.02.2026

  • 54 Ха ХаХа

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "златната орда":

    Господ ти е Монголското куче Тангра бе татарино тюркски

    Коментиран от #67

    11:51 11.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 604

    2 3 Отговор
    Удри вовъ по простэтъ либерасткъ сТган..по кухите кратуний

    11:52 11.02.2026

  • 57 Иво

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Пламен":

    Пламка вече си знеш урока, лапуркай ,правиш го вълшебно !И 10€врака ти се умихват и те очакват .

    11:52 11.02.2026

  • 58 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 7 Отговор
    Кои са причините вътре в страната за неспиращия и неконтролируем растеж на цените?

    1. СДС и ликвидационните съвети
    2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
    3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
    4. ХРАНИМ УКРАИНСКИ ПИЯВИЦИ ПО КУРОРТИ И ХОТЕЛИ
    5. Даваме си парите за производство на барут, вместо за производство и внос на селскостопанска техника

    Коментиран от #70

    11:52 11.02.2026

  • 59 Руската пропаганда

    4 6 Отговор

    До коментар #50 от "Говориш":

    Има за цел глупака.

    11:53 11.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 не може да бъде

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Може би случаят Епщайн както и нашият Епщайн -Петрохан както и разни зелени проекти семейни с родител 1 и 2 ощастливяване на кокошките и изправяне на кривите краставици са симптом за методите и средствата с които Русия ще бъде унижена!?Изключвам тежкото положението в западните икономики -вероятно то няма значение!?...Може би и с такава Олимпиада като зимната в Милано -Кортина д"ампецо -пълна лудост в неподходящ момент и от морална и от политическа и от икономическа гледна точка !?...

    11:54 11.02.2026

  • 62 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Духльо":

    Най обичам стари опитни Добрички кавалджии да ми посвирят ,друго са си виртуозите ...

    11:54 11.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Анонимен

    7 3 Отговор
    Търсят повод да отворят още заводи за снаряди, естествено, те ще са в Източна Европа (България, Литва, Румъния, Латвия), а не в Германия, макар че заводите са на "Райнметал".

    Коментиран от #79

    11:56 11.02.2026

  • 65 Питам

    3 3 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    11:56 11.02.2026

  • 66 !!!?

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Жбръц":

    Ресурсите не могат да компенсират по никакъв начин липсата на работеща икономика. Приходите от ресурси са прекалено малко, в сравнение с приходите от производството и търговията на високи технологии, продукти и услуги. По тази причина САЩ, Китай, Великобритания, Германия и Франция са много по-богати и далеч напред пред Русия.

    11:56 11.02.2026

  • 67 Хи Хи Хи

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ХаХа":

    погледни си идола пут...,че той прилича на монгол!

    Коментиран от #102

    11:57 11.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Колективен руски крепостен

    6 4 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #77

    11:59 11.02.2026

  • 70 Разкрит!

    6 5 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски фейк!

    Коментиран от #92

    12:00 11.02.2026

  • 71 безспорен факт

    4 5 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда." 😆

    12:00 11.02.2026

  • 72 Една мисъл не ми дава мира

    5 4 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?

    12:01 11.02.2026

  • 73 Пръчат

    5 5 Отговор
    Язе не веруйю! Мамaшкити перво надо напpъцкат ишчо cвиньocaбаки, че бая yшанка се изтpепа! Он знает що гyбият! Ша ма извиняати за неперфектнио руцки, не съм русуфил!

    Коментиран от #80, #89

    12:01 11.02.2026

  • 74 Търновец

    4 5 Отговор
    България отдавна трябваше да купи Немската ПВО SkyRanger особено 35 мм модификация че е ефективна срещу дронове артилерийски и минометни снаряди коптери и близки самолети. А опита за покушение върху Руски генерал преговарящ в Абу Даби поставя под съмнение доколко искрени да Зеленски и неговите хора - според мен те искат да въвлекат ЕС да прати войници да се бият с Русите.

    Коментиран от #107

    12:01 11.02.2026

  • 75 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Абе, руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    12:03 11.02.2026

  • 76 Раша губи войната...

    7 8 Отговор
    От началото на войната Русия е понесла близо 1,2 милиона загуби - това обхваща загинали, ранени и безследно изчезнали. Около една трета от тези загуби се падат само за 2025.

    До декември 2025 година на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 войници от армията на Русия.

    Украйна е понесла 600 000 жертви, от които между 100 000 и 140 000 са загинали.

    "Тези числа са изумителни. В нито една война от Втората световна насам нито една велика сила не е понесла толкова големи загуби - дори и приблизително", гласи обобщението в доклада на CSIS с оглед на загубите на Русия.

    Загубите им се увеличават с всеки месец...

    Коментиран от #91

    12:04 11.02.2026

  • 77 Българин в студена панелка

    5 5 Отговор

    До коментар #69 от "Колективен руски крепостен":

    Кои са причините вътре в страната за неспиращия и неконтролируем растеж на цените?

    1. СДС и ликвидационните съвети
    2. Ликвидацията на ТКЗС и липсата на модерно родно селско стопанство. Изключенията потвърждават това.
    3. Слабост на еврото, защото ЕС не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки.
    4. ХРАНИМ УКРАИНСКИ ПИЯВИЦИ ПО КУРОРТИ И ХОТЕЛИ
    5. Даваме си парите за производство на барут, вместо за производство и внос на селскостопанска техника

    ПО-БЕДНИ СМЕ ОТ ГАНА И ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ.

    Коментиран от #81

    12:04 11.02.2026

  • 78 Абе

    4 2 Отговор
    Защо храбрите в никакъв случай страхливи, храбри защитаващи демокрацията, (каквото и да означава това) цял ден не спират да реват.. Ама цял?

    12:05 11.02.2026

  • 79 варна

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Анонимен":

    и тук ще има завод за дронове, колкото по-рано, толкова по-добре за нас.. търсят се много

    12:05 11.02.2026

  • 80 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "Пръчат":

    Ей шбннна нео нацистска маz тийо ,подготви си нов кат дрехи и картонени обувки ,че развръзката наближава .

    12:06 11.02.2026

  • 81 Разкрит!

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Българин в студена панелка":

    Руски фейк!

    12:06 11.02.2026

  • 82 Русофил

    4 3 Отговор
    Ако Русия не успее да ограби Украйна ще фалира. До сега войната е на огромен минус за руснаците. Дори превземайки цяла Украйна вероятно няма да е достатъчно да покрие разходите.

    Най-разумното е руснаците да заловят Путин и режима им и да го екзекутират и да потърсят помирение. Ако преди 2-3 години бяха сменили Путин с някой по-кадърен, имаха шанс за успех. Вече е късно и все повече се набутват.

    Целта на всяка война е бърза победа с минимални жертви и максимални придобивки. До тук никакви постигнати цели. Много загуби.

    12:07 11.02.2026

  • 83 Разкрит!

    4 2 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руски фейк!

    12:07 11.02.2026

  • 84 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Линда":

    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    Коментиран от #88

    12:08 11.02.2026

  • 85 нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "100":

    Ви е орязана информацията.
    Тръмп е дал над 800 милиона през 2025 г. директно (има си решение на Конгреса)
    Добавете натиска за подаряването на Ф16 от Нидерландия и Миражите от Макрон .... и от кой ли не за Пейтриът и др.
    Добавете непрякото субсидиране - нали Ви е ясно, че НИТО ЕДИН изстрел не може да се даде без разузнавателната информация от ЦРУ, а - и без Старлинк ...
    и т.н., и т.н.
    П.С. Да не забравияме, че и т.нар. "санкции" всъщност са подпомагане режима на Зеленски ...

    Коментиран от #110

    12:10 11.02.2026

  • 86 Жълтопаветен кит

    3 5 Отговор

    До коментар #51 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Жълтопаветниците не са за Украйна, а против руския безпредел. Жълтопаветниците могат да громят Русия по цял свят. Наскоро жълтопаветния Тръмп разгроми Русия в Сирия и във Венецуела, а също и в Молдова.

    Жълтопаветниците печелят. Руският планктон губи. Жълтопаветният кит изяде руският планктон.

    12:11 11.02.2026

  • 87 Значи

    4 0 Отговор
    Някой ще яде голата руса опашка...

    12:11 11.02.2026

  • 88 Гласът на студените панелки

    5 3 Отговор

    До коментар #84 от "Мишел":

    По-бедни сме от Гана и Папуа Нова Гвинея!

    Коментиран от #148

    12:11 11.02.2026

  • 89 На Източния фронт нищо ново

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Пръчат":

    Ей заарски минн.диллл що забрави че картечеря Ханс докато стреляше улисан от хипнотизиращия лаещия звук на МГ 34 ,не усети кога снайпериста тувинец от 800 метра му пръсна кратуната директно през каската .В последния си гърч се извртя и пусна и нколко откоса по своите .

    12:12 11.02.2026

  • 90 Григор

    4 2 Отговор
    "Русия е увеличила производството на снаряди до такава степен, че на практика се подготвя за следващата си война"
    Да се чуди човек как ви идват в главите подобни глупости?! Абсурдна тъпотия, на която само завършен олигофрен ще се хване!

    12:12 11.02.2026

  • 91 доктор

    2 4 Отговор

    До коментар #76 от "Раша губи войната...":

    След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #96

    12:12 11.02.2026

  • 92 К.Симеонов

    4 2 Отговор

    До коментар #70 от "Разкрит!":

    А дали пък не е ИСТИНА, а вие да сте УРСУЛСКИ ТРОЛ.

    12:13 11.02.2026

  • 93 Хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    няма да има какво да ядат. Затова ги подготвяли за затваряне по севернокорейски сценарий. 😂.

    12:13 11.02.2026

  • 94 Полски свръхчовек

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "странно":

    Пита се, защо още щурмуват Покровск, след като ВСУ са избити или дезертирали. Срещу кого се бият? 5000 полски и колумбийски наемници държат фронта срещу 2 милиона руснаци със снаряди и оръдия, колкото целия останал свят, с кабове, фабове, орешници....

    12:14 11.02.2026

  • 95 🤔🤔🤔🤔

    2 2 Отговор
    Те в Русия скоро време ще ядат снаряди щото друго няма да има.

    Коментиран от #99, #100

    12:15 11.02.2026

  • 96 оня с кола

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "доктор":

    Докторе за теб сап няма да има ,мисля че един заоблен кол дълл Боко в дирр. никка и си готов !

    12:15 11.02.2026

  • 97 Ти ли си, Жано?

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Само Жан Виденов е невинен.

    12:15 11.02.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киев? Превзеха ли Крим и Москва?

    Коментиран от #126, #131

    12:16 11.02.2026

  • 99 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "🤔🤔🤔🤔":

    Ти мой ми ядеш спарр рения таксиджийски 😂😂😂 .

    Коментиран от #118

    12:16 11.02.2026

  • 100 Сряда

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "🤔🤔🤔🤔":

    На магарето снаряда ще куша братуша

    12:17 11.02.2026

  • 101 Факти

    3 7 Отговор
    Русия затъна в Донбас, пък се готвела за следвашата война... Русия е бита карта. Разходите й за отбрана са се вдигнали от 3,5 на 10%, а БВП не е мръднал. Това означава, че цивилния сектор се е свил с тия 6,5%, а като отчетем и реалната инфлация, оценена на 87% за тия 4 години... Русия е натрупала рецесия от 12% и има спешна мужда тази война да приключи. Путин произвежда огромно количество снаряди в отчаят опит да превземе Донбас, за да се обяви като победител и да си приключи тоя цирк. Тази година свършват ликвидните средства във Фондът за национално благосъстояние. Златото почти е продадено. Войната е пред своя край и Путин се опитва да замаже положението с Донбас. Тази година войната свършва. 100% ганарантирано. Тъпото е, че ЕС не е в позиция да натисне Тръмп, иначе щяхме да поставим Путин на колене. Ние можем да продължим да помагаме на Украйна и Путин ще фалира, но Тръмп няма да го позволи.

    Коментиран от #104

    12:17 11.02.2026

  • 102 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хи Хи Хи":

    Виж си любимецът Иван Костов,Тъпото, Кокора
    Да не говорим за Аспарух,Тервел и пр.прабългари.
    Сутрин или вечер се молиш на Тангра монголоиде

    12:17 11.02.2026

  • 103 Все тая...

    3 1 Отговор
    Загубите на агресора се увеличават с всеки месец.

    Коментиран от #106

    12:18 11.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    Разпадна ли се Русия? Доларът стана ли 300 рубли? Путин почина ли за десети път? Москва измря ли от глад?

    Коментиран от #123

    12:19 11.02.2026

  • 106 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #103 от "Все тая...":

    3 000000 загробени укрофашисти

    12:19 11.02.2026

  • 107 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Търновец":

    Цървули немаш, гайда искаш!

    Коментиран от #115

    12:20 11.02.2026

  • 108 Радойнов Ралин

    1 1 Отговор
    Срещнали се на поляна
    Прабългарин и славянка
    Цени гуни,вади тури
    Народили чукундури
    Хем крадливи хемебливи
    Но най вече завистливи

    12:22 11.02.2026

  • 109 Кънчо

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    То и Иран трябва да има ядрено оръжие… Пък защо не и Куба.
    Ще живеят по спокойно и без санкции… Защо никой не закача Северна Корея? Защото на никого не чу стиска…А Украйна е едно голямо недоразумение…Намерете и прочетете декларацията от 1991 година, при какви условия Русия се е съгласила да признае Украйна като независима държава в границите , в които е била част от СССР.

    Коментиран от #161

    12:23 11.02.2026

  • 110 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "нещо":

    Тръм нищо не е дал на Украйна през 2025 г. Той спря помощта. Бяха изпълнени само последните доставки, одобрени по времето на Байдън. Европа даде военна помощ за 38 милиарда евро, от които около 20% са купени от САЩ. В същото време Путин изхарчи 130 милиарда евро за войната, а бюджетът му за тази година е 210 милиарда. Украинците направиха Путин за смях с много по-малко хора и оръжие. Той помпа оръжие като обезумял в отчаяните си опити да вземе Донбас преди да фалира.

    Коментиран от #120

    12:26 11.02.2026

  • 111 Две седмици

    2 0 Отговор
    ... и им свършват танковете и снарядите, дръжте се още малко остана!

    12:31 11.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Защо Русия се управлява от такъв

    2 1 Отговор
    Идиот?

    Коментиран от #121

    12:32 11.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ако е РФ беше по добре сега нямаше да сте тука. Друго - ти не си от хората дето могат да правят щавени цървули от свинска кожа а те са по издръжливи от Китайските и Индийски ментета. А в РФ правят менте обувки - евтини гумени и за една година отиват.

    Коментиран от #136, #137

    12:33 11.02.2026

  • 116 Камък

    1 0 Отговор
    Банда голяма ! Респектиращо , да 😎 а парите на хората отиват за цирк и фокуси , ужас Марийке :)

    12:37 11.02.2026

  • 117 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    от кого? от коалиция на унижините?

    12:37 11.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 БАНко

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "Факти":

    НАТООООООВЦИТЕ ПОХАРЧИХА ПАРИТЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ НАРОДИ И ПРОПАГАНДАТА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА НИ ПРОГЛУШИ УШИТЕ С РУСКАТА ЗАПЛАХА С ДУМИТЕ НА УРСЪСЕЛА ,,КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ , ПОСЛЕ БЕРЛИН И ПАРИЖ " !!! ЦЯЛ СВЯТ ЗНАЕ ЗА МЕРАЦИТЕ НА ВОЮВАЩИТЕ 50 ДЪРЖАВИ СРЕЩУ РУСИЯ ЗА ДА Я УНИЩОЖАТ !!! Е НЯМА ДА СТАНЕ !!! АКО В ГОРБАЧОВАТА У-КРАЙНА НЕ ЖИВЕЕХА 25 000 000 РУСНАЦИ , ЕДНА МАЛКА ,, ХИРОШИМКА " В КИЕВ ЩЕШЕ ДА НАПРАВИ КИЕВ НАГАЗАКИ И БЯЛОТО ЗНАМЕ ЩЯХА ДА ГО ЗАБОДАТ В БРЮКСЕЛ !!!!

    Коментиран от #122, #130, #134

    12:40 11.02.2026

  • 121 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #113 от "Защо Русия се управлява от такъв":

    Добе ни беше при глупака Горбачов и пияницата Елцин. Грабехме руските богатства безконтролно. Но после дойде Путин и ни натири. Затова го мразим, мразим, мразим този Путин.

    Коментиран от #125, #127

    12:40 11.02.2026

  • 122 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "БАНко":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #132

    12:41 11.02.2026

  • 123 Ехее

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    само това ни липсваше, Матушката да се разпадне, да се разбягат овцете от кошарата и да се чудим накъде да ги гоним 🐑😂

    12:42 11.02.2026

  • 124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 0 Отговор
    Намериха ли главата на генерал Аверянов?

    Коментиран от #133

    12:43 11.02.2026

  • 125 Там пише

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ":

    Русия е кочина.

    12:45 11.02.2026

  • 126 Нямат край

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    12:47 11.02.2026

  • 127 Пак аз

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ":

    Две руски агенции са набрали малолетни рускинчета за Епщайн.

    Коментиран от #129

    12:47 11.02.2026

  • 128 Снарядите не се ядат

    0 1 Отговор
    Нека да увеличава производството на снаряди. Може да и потрябват като Тръмп източи нафтата на Венецуела 😂😂😂😂
    А иначе да ядат камъни и да си пазят снарядите. Азиатски право.верни пиг.меи от чеченски произход😂😂😂😂

    12:47 11.02.2026

  • 129 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Пак аз":

    За левъ ща се беся!

    12:48 11.02.2026

  • 130 Един

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "БАНко":

    Яко не си в час! Кои 50 държави и как точно воюват срещу Русия, за да я унищожат? САЩ никога не са помагали дори и на1/3 от възможностите си. Европа също. Страните от Европа по-скоро въоръжават собствените си армии. Дават пари на Украйна, но купуват през посредници руски петрол и газ. Чисто за времето на войната са дали на Украйна ок. 300 милиарда, а са купили руски суровини за ок. 800 милиарда. Отделно Северна Корея и Иран много помогнаха на Русия, Китай също помага, макар и ограничено.

    Коментиран от #140

    12:49 11.02.2026

  • 131 Руснак без крак

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    Коментиран от #147

    12:50 11.02.2026

  • 132 БАНко

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Руската пропаганда":

    ДО НАТООООВЦА !!! ПО КОЯ ТЕЛЕВИЗИЯ , КОЕ РАДИО , КЪДЕ НАМЕРИ РУСКА ПРОПАГАНДА ??? СКАПАНАТА НАТОВСКА СБИРЩИНА В ЕВРОПА НЯМАШЕ ЗАБРАНИ ВСИЧКО РУСКО , ДОРИ КАКТО ФАШИСТИТЕ ОТ У-КРАЙНА - РУСКИЯ ЕЗИК , РУСКОТО ЗНАМЕ И РУСКИЯ ХИМН !!! КАКВА ПРОПАГАНДА ТЕ ГОНИ ???

    12:50 11.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Руската пропаганда

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "БАНко":

    Има за цел глупака.

    12:53 11.02.2026

  • 135 градинар

    3 2 Отговор
    западът точи лиги,да се добере до природните им ресурси,ама няма да ги огрее

    Коментиран от #138

    12:53 11.02.2026

  • 136 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "Търновец":

    "хората дето могат да правят щавени цървули от свинска кожа"

    Помня го онуй време. Бях малък тогаз. Дядо и баба ходеха със свински цървули на работа. Но ТКЗС-то ги замогна. Купиха си гумени галоши и гумени цървули. После си купиха телевизор Опера. Много се чупеше, но беше наш, български. Глад вече нямаше. Градината беше пълна с домати и пипер. Сиренето евтино. "Домати и сиренце, ти си мойто пиленце". Хахаха! Имаше салам "кучешка радост", който беше 100 пъти по-вкусен от боклуците сега, защото беше от ИСТИНСКО МЕСО! И кренвиршите и салама и луканката, всичко беше от ИСТИНСКО МЕСО.

    Коментиран от #144

    12:54 11.02.2026

  • 137 Амет

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Търновец":

    Ако трябва да бъда искрен,ами Търновец не съм ....алл ,но винаги съм готов за нови авантюри и предизвикателста ,ейгу де е Търново от Мъглиж .

    12:54 11.02.2026

  • 138 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "градинар":

    Жив и здрав да си. Докато има градинари, ще я има България!

    12:55 11.02.2026

  • 139 горски

    1 0 Отговор
    Естонското раззузнаване ....бррррр направоме побиха тръпки.

    12:58 11.02.2026

  • 140 БАНко

    2 2 Отговор

    До коментар #130 от "Един":

    НА 15 .03 .2022 РУСКИТЕ ВОЙСКИ БЯХА В ПРЕДГРАДИЕТО НА КИЕВ ,,БУЧА " , И ОБГРАДЕН ХАРКОВ , ......... НА 10 КИЛОМЕТРА ОТ ДНЕПРОПЕТРОВСК , ...... !!! НА 02 04 2022 УКРАИНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОДПИСА МИРЕН ДОГОВОР С РУСИЯ В ИСТАНБУЛ !!! ТОГАВА ДОЙДОХА ПЪРВИТЕ ОРЪЖИЯ ОТ НАТООООООВЦИТЕ И МИЛИАРДИ ЗА ДА ИМА ВОЙНА НА НАТОВСКАТА СБИРЩИНА СРЕЩУ РУСИЯ !!! БЕЗ ТЕЗИ МИЛИАРДИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , ХОРАТА ОТ ЕВРОПА И САЩ НЯМАШЕ ДА ИМА ВОЙНА !!!

    Коментиран от #146, #164

    13:01 11.02.2026

  • 141 Пенсионер 69 годишен

    2 3 Отговор
    Зоотехника от ТКЗС-то ми разказа, че са продавали по 900 угоени телета годишно на Родопа. Сега няма нищо. Там където бяха краварниците няма и основи от сградите. Разбиха бетона да извадят бетонното желязо. Българската демокрация по разрушения е по-лоша от атомна война!

    13:01 11.02.2026

  • 142 Д-р До литър

    3 2 Отговор
    Да развъди повече магарета ,че калпавите закъсаа на фронта .

    Цял свят почна да се подиграва с тая калпава армия . Завчера бивш шеф на Ми 6 вика :

    С парадите са много добри ама на фронта хич ги няма .

    13:02 11.02.2026

  • 143 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Заглавието е типична манипулацийка. Пример за драматизация чрез сигурностна рамка – превръща вероятност в неизбежност и хипотеза в намерение.
    Тъй като вече не е 19 век, войните не се печелят само със снаряди, а с комбинация от доста неща, включително техонолгии и икономика.

    13:06 11.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Факти

    3 1 Отговор
    Руснаците ще си правят салата от осколки, че доматите и краставиците са по 6 евро, а заплатите и пенсиите в пъти по-ниски от българските.

    13:10 11.02.2026

  • 146 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "БАНко":

    Ако ти вкарам парчето оченцата ще ти изхвръкнат като на настъпен жабок.

    Коментиран от #159

    13:12 11.02.2026

  • 147 Димяща ушанка

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Руснак без крак":

    И аз утре влизам в Киев !!!

    13:14 11.02.2026

  • 148 И кой им е виновен на

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Гласът на студените панелки":

    северно корейците и руснаците, че са по-бедни от Папуа Нова Гвинея. Самите те. Да се вдигнат на революция и да се освободят от диктаторите си. Дори нямат интернет в 21 век.

    Коментиран от #150

    13:18 11.02.2026

  • 149 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 4 Отговор
    Хахахаха! Рублата стана $300, РФ се бие с лопати, Путин са спомина за 10 път, РФ се разпадна на ФЕОДИ, Украйна победи, превзе Крим и Москва и се насочи към Пекин! 😜🤣😜🤣

    13:20 11.02.2026

  • 150 Хахаха!🎺🥳😀

    0 9 Отговор

    До коментар #148 от "И кой им е виновен на":

    Пропуснах, че руснаците нямат интернет. Нищо че всеки ден свалям романи и гледам филми от руските сайтове!

    13:22 11.02.2026

  • 151 Елементарно Уотсън !

    9 1 Отговор
    Кел файда 😂 ,като Украйна всеки ден им унищожава по 30-40 оръдия ...
    Рашистите вече 4 години са безпомощни в стремежа си да победят Украйна .

    Коментиран от #157

    13:24 11.02.2026

  • 152 Пенсионер 69 годишен

    1 2 Отговор
    Едно време бях на студентска бригада в Ижорск. Там са Ижорските заводи, основани от Император Петър Велики. Произвеждат турбини за електроцентрали. Там са произведени турбините за централите в УССР и за соцлагера. Имаме ток благодарение на Русия, която уж е блато и нищо не произвежда. Влакът пътува половин час покрай завода!

    Коментиран от #160

    13:27 11.02.2026

  • 153 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор
    СССР построи украинската промишленост, а колхозите поставиха началото на украинското модерно земеделие. Инвестициите бяха огромни! Цялата огромна страна строеше язовири, електроцентрали и и заводи в Украйна. С руско злато бяха купени турбините за Днепрогес. Нацюгите унищожиха почти всичко, построено за 100 години от съветските народи!

    13:34 11.02.2026

  • 154 Конгреса на САЩ

    2 2 Отговор
    САЩ затягат хватката около ЕС:
    УрсузаФон дер Лайен бе обвинена в цензура и изборни фалшификации.
    „Под претекст за борба с т. нар. „реч на омразата“ ЕК цензирира онлайн пространството.
    Нещо повече: докладът твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите
    на поне осем европейски държави от 2023 г. насам.
    Изредени са по-конкретно изборите в Словакия, Полша, Нидерландия, Франция,
    Ирландия, Румъния, Белгия и дори Молдова, която не е член на ЕС.
    Това е описано като „систематична роля на Комисията за манипулиране
    на изборни резултати в полза на партии, подкрепящи ЕС“.

    13:35 11.02.2026

  • 155 историк

    3 1 Отговор
    ЕДНА ОТ БИТКИТЕ ВЪВ ВСВ под Курск е именно за това което сега прави РусиЯ!!! При тази битка немците са биле на 100% УВЕРЕНИ ЧЕ ще спечелът не само битката но и войната в цяло!!! Немските такки бият от 2 км руските от 700 м ,бронята също в полза леопардите и тигрите но Руснаците имат много повече оръдия против таковите на немците които и решавът курската битка от където и немците завинаги ствавът все по лесно бити за сметката на повечете оръжие А ТОВА Е ВЕЧЕ ИКОНОММКА!!!

    Коментиран от #156, #158

    13:35 11.02.2026

  • 156 Майор Мишев

    2 0 Отговор

    До коментар #155 от "историк":

    Приятел на някои участъци от фронта е имало около 300 руски оръдия разположени на километрова отсечка и като почва 20-30 мин канонада ,точно тогава количество се превръща в качество .

    13:41 11.02.2026

  • 157 Д-р Антон Петев

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Елементарно Уотсън !":

    Сусс бре лепилларрр ,унищожили са парите и малкото сиви клетки които си имал .

    13:44 11.02.2026

  • 158 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "историк":

    Руската артилерия превъзхожда украинската 20 пъти. Избитите урки наближават три милиона. Още толкова инвалиди. 60000 ловци на глави от ТЦК ловят хора за фронта и не смогват. Бият с юмруци, ритат и товарят в бусовете. Вече ученици и 60 годишни. Истински кошмар. Фашисти! Като териториалната отбрана на Берлин през ВСВ.

    Коментиран от #166

    13:46 11.02.2026

  • 159 БАНко

    0 1 Отговор

    До коментар #146 от "Оня с парчето":

    С Ако То може да се омажеш ,но след като ми лапуррркаш бе трръбарр.

    13:47 11.02.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Кънчо":

    Украйна е независима държава от 1918. И една от основателките на ООН в това си качество!

    Коментиран от #163, #165

    14:02 11.02.2026

  • 162 Само питам

    1 0 Отговор
    Продължават ли украинските герои да ги събират от улицата като кучета ?
    Извлачват ги от колите , гонят ги по улиците , разбиват домовете ...ТОВА ЛИ СА ГЕРОИТЕ ?!
    Жените реват и се молят , ама никой не смее да помогне . Полицаите стоят от страни и си бъркат в носа .

    14:03 11.02.2026

  • 163 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "койдазнай":

    Украйна става член на ООН по настояване на Сталин 1945 година .
    Украинците са се ползвали с по големи права в състава на СССР от всички останали , включително и на Русия .
    Гледай сега до къде я докараха .

    14:05 11.02.2026

  • 164 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "БАНко":

    Вервай си.

    14:06 11.02.2026

  • 165 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #161 от "койдазнай":

    Между другото 1918 година Полша отмъква половината територия на Украйна .ВСВ Сталин им връща територията .
    За това го обвиняват , че бил нападнал Полша ??!!

    14:07 11.02.2026

  • 166 Разкрит!

    0 1 Отговор

    До коментар #158 от "Пенсионер 69 годишен":

    Руски фейк!

    Коментиран от #167

    14:07 11.02.2026

  • 167 фейк ама

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Разкрит!":

    гледам едни укри се разхождат край Кремъл . днес , утре ще го превземат .ха ха ха

    14:09 11.02.2026

  • 168 дядото

    1 0 Отговор
    ами помислете си тогава.това означава 155 експлозии на кв.километър и какво би останало от територията на злобната държавичка.

    14:25 11.02.2026

