Мицотакис няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

12 Февруари, 2026 16:54 603 8

  • кириакос мицотакис-
  • гърция-
  • съвет за мир-
  • доналд тръмп-
  • присъединяване

Срещата на Съвета във Вашингтон ще се проведе без участие на гръцкия премиер.

Мицотакис няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис няма да участва в първото заседание на Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Катимерини", предава News.bg.

Съветът трябва да се събере на 19 февруари във Вашингтон. Говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис уточни, че участието на Мицотакис не е включено в графика му.

Първоначално Съветът за мир беше представен като група от лидери, наблюдаващи прекратяването на огъня в Газа. По-късно Тръмп предложи организацията да играе по-широка роля в разрешаването на международни конфликти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 гост

    10 0 Отговор
    Византийците винаги са били хитри и тарикати!

    Коментиран от #4, #5, #6

    16:58 12.02.2026

  • 4 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    В случая Ганчо ги е надхитрил византийците.

    16:59 12.02.2026

  • 6 Живеят на

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Карагьозска Атмосфера
    Карагьозите

    17:04 12.02.2026

  • 7 мошЕто 🥊

    7 1 Отговор
    Какво предложил Тръмп и какво се случва на практика са две различни неща . Ганя зеленофила - и той на всяко гърне - похлупак ...

    17:07 12.02.2026

  • 8 ИЗРАЕЛ КОМАНДВА ГЪРЦЦИЯ В МОМЕНТА

    0 0 Отговор
    Биби върти номера на Дончо.

    17:31 12.02.2026

