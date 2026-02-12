Мицотакис няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис няма да участва в първото заседание на Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава "Катимерини", предава News.bg.

Съветът трябва да се събере на 19 февруари във Вашингтон. Говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис уточни, че участието на Мицотакис не е включено в графика му.

Първоначално Съветът за мир беше представен като група от лидери, наблюдаващи прекратяването на огъня в Газа. По-късно Тръмп предложи организацията да играе по-широка роля в разрешаването на международни конфликти.