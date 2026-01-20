Голдън Стейт остава без ключов играч след тежка контузия на Джими Бътлър

Голям удар за Голдън Стейт Уориърс! Един от най-ярките им таланти, Джими Бътлър, ще пропусне остатъка от сезона в НБА, след като получи сериозна травма на дясното коляно, информира ESPN.

Злощастният инцидент се случи по време на убедителната победа на Уориърс над Маями Хийт със 135:112. Драмата на паркета се разигра 7 минути и 41 секунди преди края на третата четвърт, когато Бътлър се сблъска с гарда на Хийт Дейвион Мичъл. При падането си звездата на Голдън Стейт приземи тежестта си върху дясното коляно, което се изкриви по тревожен начин. Болката бе очевидна – Бътлър остана неподвижен на игрището, докато съотборниците му се втурнаха да окажат подкрепа. След няколко минути, изпълнени с напрежение и притеснение, баскетболистът бе изправен внимателно и с помощта на Бъди Хийлд и Джонатан Куминга напусна терена, неспособен да стъпи на контузения крак. Впоследствие бе откаран в съблекалнята, където му бе осигурена инвалидна количка.

Медицинските прегледи, включително ядрено-магнитен резонанс, потвърдиха най-лошите опасения – скъсани връзки в дясното коляно. Това означава, че Бътлър няма да може да се завърне в игра до края на сезона, което е сериозен удар за амбициите на Голдън Стейт, които се радват на отлична форма с 12 победи в последните 16 мача.

Загубата на Бътлър идва в ключов момент, когато Уориърс се борят за челните позиции в Западната конференция.