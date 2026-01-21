Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи се препъна в Копенхаген

Наполи се препъна в Копенхаген

21 Януари, 2026 00:11 298 0

  • копенхаген -
  • наполи -
  • основната фаза -
  • шампионската лига

Италианците не можаха да победят, въпреки че бяха с човек повече

Наполи се препъна в Копенхаген - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФК Копенхаген и Наполи не успяха да излъчат победител, завършвайки 1:1 в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата, в датската столица, започна с високо темпо и напрежение, а домакините останаха с човек по-малко още в 35-ата минута, след като Томас Дилейни бе изгонен с директен червен картон за опасен фаул.

Възползвайки се от численото си предимство, гостите от Неапол поведоха само четири минути по-късно – Скот МакТоминей се разписа и даде аванс на италианците.

Въпреки трудната ситуация, датчаните не се предадоха. Джордан Ларсон пропусна златен шанс да изравни от дузпа, но не се отказа и в 72-ата минута възстанови равенството с хладнокръвен завършек.

До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но резултатът остана непроменен.

След този равностоен сблъсък Копенхаген заема 24-ото място с 8 точки, колкото има и Наполи, който е позиция по-напред – 23-и.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ