Наполи се препъна в Копенхаген

ФК Копенхаген и Наполи не успяха да излъчат победител, завършвайки 1:1 в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата, в датската столица, започна с високо темпо и напрежение, а домакините останаха с човек по-малко още в 35-ата минута, след като Томас Дилейни бе изгонен с директен червен картон за опасен фаул.

Възползвайки се от численото си предимство, гостите от Неапол поведоха само четири минути по-късно – Скот МакТоминей се разписа и даде аванс на италианците.

Въпреки трудната ситуация, датчаните не се предадоха. Джордан Ларсон пропусна златен шанс да изравни от дузпа, но не се отказа и в 72-ата минута възстанови равенството с хладнокръвен завършек.

До последния съдийски сигнал и двата отбора търсеха победата, но резултатът остана непроменен.

След този равностоен сблъсък Копенхаген заема 24-ото място с 8 точки, колкото има и Наполи, който е позиция по-напред – 23-и.