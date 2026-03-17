Цървена звезда изкушава ас на ЦСКА с огромна заплата

17 Март, 2026 09:01 724 2

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

По всичко личи, че основният халф на ЦСКА Джеймс Eтo’o кара последните си седмици в клуба, тъй като интересът на сръбския доминант Цървена звезда към него е огромен. Както е известно, камерунецът има договор с „червените“ до лятото на 2027 г., но последната година е условна и е по решение както на клуба, така и на футболиста. Ако една от двете страни не иска контрактът да продължи, той приключва на 30 юни 2026 г. Имайки предвид огромната заплата, която Цървена звезда може да му даде, както и изкушаващото евентуално участие в Шампионската лига, може да накарат Eтo’o да каже „не“ на ЦСКА и да отиде на около 400 км на северозапад, пише "Мач Телеграф".

Заплатите в Цървена звезда след последните силни години на отбора са огромни. Те са в пъти по-сериозни от тези, които дават двата най-богати клуба в България – ЦСКА и Лудогорец. Само ще споменем, че Раде Крунич получава по 3 млн. евро на година, което значи, че на месец той прибира около 230 000 евро. Австрийската звезда Марко Арнаутович пък прибира по 2,5 млн. евро на година или с други думи казано – 192 000 евро на месец. Останалите играчи на Цървена звезда, които получават по над 1 млн. евро на година, са Никола Радонич (1,2 млн. евро), Милсон (1,2 млн. евро), Милош Велкович (1,2 млн. евро), както и Томаш Хендел (1,1 млн. евро).

Лудогорец също следи ситуацията с Джеймс Ето’о, но финансовите параметри, които му предлага Цървена звезда, са непосилни за „орлите“.


  • 1 Очевидно

    0 1 Отговор
    И с банани на корем.

    09:30 17.03.2026

  • 2 Майстор Тричко

    3 0 Отговор
    Не можеш да накараш един футболист на играе без желание и страст. Етоо вече много време не е част от отбора и играе само, когато му е кеф. Колективните спортове изискват дисциплина и подчиняване на егоизма на отборната стратегия, тактика, цели и т.н. По-добре е всички да правят нещо грешно, отколкото един от отбора - нещо правилно. При него е и обратно - когато не му се играе, прави всичко грешно (заедно с Жордао, но той поне има желание) и пречи на останалите, които се стараят да играят правилно. По-добре да го продават заедно с Годой, Питас, Делова, Лапоухов и др. които не занят какво означава ЦСКА в България.

    09:42 17.03.2026

