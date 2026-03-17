Цървена звезда изкушава ас на ЦСКА с огромна заплата

По всичко личи, че основният халф на ЦСКА Джеймс Eтo’o кара последните си седмици в клуба, тъй като интересът на сръбския доминант Цървена звезда към него е огромен. Както е известно, камерунецът има договор с „червените“ до лятото на 2027 г., но последната година е условна и е по решение както на клуба, така и на футболиста. Ако една от двете страни не иска контрактът да продължи, той приключва на 30 юни 2026 г. Имайки предвид огромната заплата, която Цървена звезда може да му даде, както и изкушаващото евентуално участие в Шампионската лига, може да накарат Eтo’o да каже „не“ на ЦСКА и да отиде на около 400 км на северозапад, пише "Мач Телеграф".

Заплатите в Цървена звезда след последните силни години на отбора са огромни. Те са в пъти по-сериозни от тези, които дават двата най-богати клуба в България – ЦСКА и Лудогорец. Само ще споменем, че Раде Крунич получава по 3 млн. евро на година, което значи, че на месец той прибира около 230 000 евро. Австрийската звезда Марко Арнаутович пък прибира по 2,5 млн. евро на година или с други думи казано – 192 000 евро на месец. Останалите играчи на Цървена звезда, които получават по над 1 млн. евро на година, са Никола Радонич (1,2 млн. евро), Милсон (1,2 млн. евро), Милош Велкович (1,2 млн. евро), както и Томаш Хендел (1,1 млн. евро).

Лудогорец също следи ситуацията с Джеймс Ето’о, но финансовите параметри, които му предлага Цървена звезда, са непосилни за „орлите“.