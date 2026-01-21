Новини
Спорт »
Други спортове »
Еди Пенев слага край на спортната си кариера

Еди Пенев слага край на спортната си кариера

21 Януари, 2026 09:51 433 1

  • еди пенев-
  • спортна гимнастика-
  • българия-
  • край на кариерата-
  • национален отбор-
  • световна чалъндж купа-
  • кевин пенев-
  • спортни новини

Гимнастикът обяви решението си в социалните мрежи

Еди Пенев слага край на спортната си кариера - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-емблематичните гимнастици на България - Еди Пенев, официално обяви, че се оттегля от активния спорт. Решението си талантливият състезател, който от години живее и тренира в САЩ, сподели чрез емоционално послание в социалните мрежи.

Със сърце, изпълнено с благодарност, Пенев се обърна към своите треньори, приятели и най-вече към семейството си, които неизменно са били до него през всички върхове и изпитания на спортния му път.

Българската федерация по спортна гимнастика не закъсня с реакция – оттам изразиха дълбокото си уважение и признателност към Пенев, определяйки го като един от най-ярките и вдъхновяващи представители на националния ни отбор през последните години.

Кариерата на Еди Пенев е белязана от редица престижни отличия. Сред най-значимите му успехи се откроява златният медал от Световната чалъндж купа на земя през 2023 година, както и участията му във финалите на европейски и световни първенства, където достойно защитаваше българските цветове.

Въпреки че Еди слага край на състезателната си дейност, фамилията Пенев продължава да бъде част от националния отбор – неговият брат Кевин Пенев остава сред водещите имена в българската гимнастика.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    0 0 Отговор
    Един от най-емблематичните, къде никой не го е чувал.

    10:01 21.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ