Еди Пенев слага край на спортната си кариера

Един от най-емблематичните гимнастици на България - Еди Пенев, официално обяви, че се оттегля от активния спорт. Решението си талантливият състезател, който от години живее и тренира в САЩ, сподели чрез емоционално послание в социалните мрежи.

Със сърце, изпълнено с благодарност, Пенев се обърна към своите треньори, приятели и най-вече към семейството си, които неизменно са били до него през всички върхове и изпитания на спортния му път.

Българската федерация по спортна гимнастика не закъсня с реакция – оттам изразиха дълбокото си уважение и признателност към Пенев, определяйки го като един от най-ярките и вдъхновяващи представители на националния ни отбор през последните години.

Кариерата на Еди Пенев е белязана от редица престижни отличия. Сред най-значимите му успехи се откроява златният медал от Световната чалъндж купа на земя през 2023 година, както и участията му във финалите на европейски и световни първенства, където достойно защитаваше българските цветове.

Въпреки че Еди слага край на състезателната си дейност, фамилията Пенев продължава да бъде част от националния отбор – неговият брат Кевин Пенев остава сред водещите имена в българската гимнастика.