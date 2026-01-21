Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски се сблъска с непосилна цена за нидерландски футболист – искат 3 милиона евро

Левски се сблъска с непосилна цена за нидерландски футболист – искат 3 милиона евро

21 Януари, 2026 11:41 424 3

  • трансфер-
  • левски-
  • цена -
  • футболист -
  • нидерландия

Надеждата за ново класно попълнение на „Герена“ се изпари

Левски се сблъска с непосилна цена за нидерландски футболист – искат 3 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сензационен обрат разтърси трансферните планове на Левски, след като нидерландски клуб постави непосилна цена за един от набелязаните играчи. „Сините“ от София, които усилено работят по селекцията си, се надяваха да привлекат обещаващ футболист от "Ниската земя", но амбициите им бяха попарени от изненадващо висока финансова претенция.

Според информация на „Мач Телеграф“, ръководството на Левски е отправило две последователни оферти към холандския клуб, като и двете предложения са били значително по-високи от обичайните за българския футболен пазар. Въпреки това, отговорът от Ниската земя се забави, а когато най-накрая пристигна, донесе разочарование – нидерландците категорично настояха за трансферна сума от 3 милиона евро. Тази сума се оказа непреодолима бариера за „сините“, които веднага се отказаха от по-нататъшни преговори.

Така мечтата за ново класно попълнение на „Герена“ се изпари, а усилията, вложени в сделката, се оказаха напразни.

В резултат на проваления трансфер, селекцията на Левски за момента остава скромна – единственото ново име в състава е Армстронг Око-Флекс.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Не може ли да го открадне? ☹️

    11:47 21.01.2026

  • 2 1912

    3 2 Отговор
    Ако публиката на Лески спре за един ден да се боде и даде парите дето ги дава всеки ден за херца, ще има за двама футболисти, ама те са наркомани и не могат да се спрат

    Коментиран от #3

    11:48 21.01.2026

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1912":

    А ако феновете на ФАЛИРАЛИЯ отбор бяха събрали пари да си спасят отбора сега цска щеше да съществува, а те припознаха Литекс - Етрополе!

    12:01 21.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ