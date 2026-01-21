Левски се сблъска с непосилна цена за нидерландски футболист – искат 3 милиона евро

Сензационен обрат разтърси трансферните планове на Левски, след като нидерландски клуб постави непосилна цена за един от набелязаните играчи. „Сините“ от София, които усилено работят по селекцията си, се надяваха да привлекат обещаващ футболист от "Ниската земя", но амбициите им бяха попарени от изненадващо висока финансова претенция.

Според информация на „Мач Телеграф“, ръководството на Левски е отправило две последователни оферти към холандския клуб, като и двете предложения са били значително по-високи от обичайните за българския футболен пазар. Въпреки това, отговорът от Ниската земя се забави, а когато най-накрая пристигна, донесе разочарование – нидерландците категорично настояха за трансферна сума от 3 милиона евро. Тази сума се оказа непреодолима бариера за „сините“, които веднага се отказаха от по-нататъшни преговори.

Така мечтата за ново класно попълнение на „Герена“ се изпари, а усилията, вложени в сделката, се оказаха напразни.

В резултат на проваления трансфер, селекцията на Левски за момента остава скромна – единственото ново име в състава е Армстронг Око-Флекс.