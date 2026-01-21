Тер Стеген с трогателно послание при раздялата си с Барселона

Вратарят Марк-Андре тер Стеген, един от най-емблематичните играчи на Барселона през последното десетилетие, се сбогува с каталунския гранд по изключително емоционален начин. След като стана ясно, че германският страж ще продължи кариерата си под наем в Жирона до края на сезона, той сподели сърдечно обръщение към феновете, съотборниците и целия клуб.

В социалните мрежи Тер Стеген изля душата си, като разкри колко дълбоко е свързан с Барселона и Каталуния.

„Днес затварям една изключителна глава от живота си. Почти 12 години Барса беше моят втори дом – мястото, където пораснах не само като футболист, но и като личност. Тук изживях безброй незабравими мигове, които ще нося със себе си завинаги“, написа германецът.

Той не скри благодарността си към всички, които са били част от неговото пътешествие: „Изпитвам огромна гордост и признателност към клуба, града и региона. Вашата подкрепа през годините беше безценна – благодаря ви от сърце!“

Тер Стеген отправи специални думи и към съблекалнята на Барселона: „Благодаря на всички съотборници и треньори за споделените битки, радости и уважение. Да нося капитанската лента беше чест, която ще остане с мен завинаги.“

Вратарят подчерта, че макар да напуска „Камп Ноу“, пътят му в Каталуния продължава и с нетърпение очаква новите предизвикателства. Той пожела успех на Барселона през оставащата част от сезона и изрази надежда, че ще види още много трофеи в ръцете на своите бивши съотборници.