Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тер Стеген с трогателно послание при раздялата си с Барселона

Тер Стеген с трогателно послание при раздялата си с Барселона

21 Януари, 2026 12:09 796 1

  • тер стеген-
  • барселона-
  • сбогуване-
  • жирона-
  • трансфер-
  • емоционално послание-
  • футбол-
  • каталуния-
  • капитан-
  • фенове

В социалните мрежи вратарят изля душата си

Тер Стеген с трогателно послание при раздялата си с Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят Марк-Андре тер Стеген, един от най-емблематичните играчи на Барселона през последното десетилетие, се сбогува с каталунския гранд по изключително емоционален начин. След като стана ясно, че германският страж ще продължи кариерата си под наем в Жирона до края на сезона, той сподели сърдечно обръщение към феновете, съотборниците и целия клуб.

В социалните мрежи Тер Стеген изля душата си, като разкри колко дълбоко е свързан с Барселона и Каталуния.

„Днес затварям една изключителна глава от живота си. Почти 12 години Барса беше моят втори дом – мястото, където пораснах не само като футболист, но и като личност. Тук изживях безброй незабравими мигове, които ще нося със себе си завинаги“, написа германецът.

Той не скри благодарността си към всички, които са били част от неговото пътешествие: „Изпитвам огромна гордост и признателност към клуба, града и региона. Вашата подкрепа през годините беше безценна – благодаря ви от сърце!“

Тер Стеген отправи специални думи и към съблекалнята на Барселона: „Благодаря на всички съотборници и треньори за споделените битки, радости и уважение. Да нося капитанската лента беше чест, която ще остане с мен завинаги.“

Вратарят подчерта, че макар да напуска „Камп Ноу“, пътят му в Каталуния продължава и с нетърпение очаква новите предизвикателства. Той пожела успех на Барселона през оставащата част от сезона и изрази надежда, че ще види още много трофеи в ръцете на своите бивши съотборници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    0 0 Отговор
    Тоя прилича на онзи идиот, министър-председателя на Англия. Може би имат няква връзка.

    13:03 21.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ