Алесандро Бастони може да смени клубната си принадлежност това лято

Италианският национал и ключов стълб в защитата на Интер – Алесандро Бастони – е изправен пред сериозна дилема относно бъдещето си в миланския гранд. Въпреки че договорът му с „нерадзурите“ е валиден до лятото на 2028 година, според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, 26-годишният футболист сериозно обмисля възможността да напусне клуба още след края на настоящия сезон.

Причините за евентуалната раздяла не са свързани с игрови или финансови аспекти, а по-скоро с напрежението и негативното отношение, което Бастони усеща както на терена, така и извън него.

Интересът към Бастони не закъсня – агентът му вече е получил запитвания от европейски колоси. Барселона е сред най-настоятелните кандидати, като каталунците са готови да извадят около 50 милиона евро за подписа на италианеца. Освен тях, няколко водещи клуба от английската Висша лига също следят ситуацията отблизо и са готови да се включат в наддаването.

В случай че Бастони реши да затвори страницата си в Серия А, най-вероятно следващата му дестинация ще бъде извън Италия. Причината е високата му заплата – около 5 милиона евро на сезон – която се оказва непосилна за повечето местни клубове.