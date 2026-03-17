Алесандро Бастони може да смени клубната си принадлежност това лято

17 Март, 2026 18:27 480 0

Звездата на Интер е на кръстопът

Алесандро Бастони може да смени клубната си принадлежност това лято - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският национал и ключов стълб в защитата на Интер – Алесандро Бастони – е изправен пред сериозна дилема относно бъдещето си в миланския гранд. Въпреки че договорът му с „нерадзурите“ е валиден до лятото на 2028 година, според авторитетното издание „Гадзета дело Спорт“, 26-годишният футболист сериозно обмисля възможността да напусне клуба още след края на настоящия сезон.

Причините за евентуалната раздяла не са свързани с игрови или финансови аспекти, а по-скоро с напрежението и негативното отношение, което Бастони усеща както на терена, така и извън него.

Интересът към Бастони не закъсня – агентът му вече е получил запитвания от европейски колоси. Барселона е сред най-настоятелните кандидати, като каталунците са готови да извадят около 50 милиона евро за подписа на италианеца. Освен тях, няколко водещи клуба от английската Висша лига също следят ситуацията отблизо и са готови да се включат в наддаването.

В случай че Бастони реши да затвори страницата си в Серия А, най-вероятно следващата му дестинация ще бъде извън Италия. Причината е високата му заплата – около 5 милиона евро на сезон – която се оказва непосилна за повечето местни клубове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

