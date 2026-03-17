Земетресение край Разлог

Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер е регистрирано тази вечер в района на Югозападна България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Трусът е отчетен в 21:43 часа българско време. Епицентърът се намира на около 9 км запад-северозападно от Разлог и на близо 87 км юж-югоизточно от София. По данни на института дълбочината му е 18 км.
Няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Слабият трус е усетен в населените места в района.
