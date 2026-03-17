Новини
Спорт »
Световен футбол »
Родри запази мълчание относно бъдещето си в Манчестър Сити

17 Март, 2026 21:08 494 0

  • родри-
  • манчестър сити-
  • бъдеще-
  • трансфер-
  • договор-
  • испански национал-
  • пеп гуардиола-
  • футболни новини

Футболистът остава концентриран върху настоящите предизвикателства пред тима

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският полузащитник на Манчестър Сити - Родри, предпочете да не разкрива плановете си за следващия сезон, оставяйки феновете и медиите в неведение относно евентуалното си оставане на „Етихад“.

В отговор на въпрос за бъдещето си след края на кампанията, Родри бе лаконичен: „Не бих искал да коментирам тази тема сега. В момента фокусът ми е изцяло върху отбора и предстоящите важни срещи. След края на сезона ще обсъдим всичко останало“.

От началото на сезона испанският национал вече има 26 участия във всички турнири, като е реализирал две попадения. Родри се присъедини към Манчестър Сити през 2019 година и се превърна в ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. Договорът му с „гражданите“ е валиден до 30 юни 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове