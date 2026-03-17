Родри запази мълчание относно бъдещето си в Манчестър Сити

Испанският полузащитник на Манчестър Сити - Родри, предпочете да не разкрива плановете си за следващия сезон, оставяйки феновете и медиите в неведение относно евентуалното си оставане на „Етихад“.

В отговор на въпрос за бъдещето си след края на кампанията, Родри бе лаконичен: „Не бих искал да коментирам тази тема сега. В момента фокусът ми е изцяло върху отбора и предстоящите важни срещи. След края на сезона ще обсъдим всичко останало“.

От началото на сезона испанският национал вече има 26 участия във всички турнири, като е реализирал две попадения. Родри се присъедини към Манчестър Сити през 2019 година и се превърна в ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола. Договорът му с „гражданите“ е валиден до 30 юни 2027 година.