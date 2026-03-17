Пламен Илиев обяви раздяла с Черно море

Вратарят на националния отбор на България Пламен Илиев официално прекрати престоя си в Черно море, съобщи самият той чрез публикация в социалните мрежи. 34-годишният страж обяви, че напуска варненския тим по собствено желание, като благодари на съотборниците си за съвместната работа и им пожела успех в бъдещите им изяви.

Илиев се присъедини към "моряците" през лятото на 2024 година, след като натрупа ценен опит в румънския футбол с екипите на Динамо Букурещ, Херманщад и Университатя Клуж. За Черно море той изигра общо 60 срещи, като през настоящия сезон записа 18 мача под рамката на вратата. В по-голямата част от кампанията Илиев бе първи избор за титуляр, но в последните два двубоя от Първа лига отстъпи мястото си на младия Кристиан Томов.

Любопитен факт е, че и през есента Илиев преживя период като резерва, но въпреки това остана важна фигура в състава на варненци.

Преди да облече екипа на Черно море, опитният вратар е защитавал цветовете на Левски, Лудогорец и Видима-Раковски у нас, както и на Астра Гюргево и Ботошани в Румъния.

На международната сцена Пламен Илиев има 21 мача за националния отбор на България, като последната му поява с екипа на "трикольорите" бе през март миналата година в плейофите на Лигата на нациите срещу Ирландия.