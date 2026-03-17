ФИФА и YouTube с новаторско сътрудничество за Световното първенство по футбол 2026

17 Март, 2026 20:45 345 0

Това не е първият дигитален ход на световната футболна централа през тази година

Ангел Лазаров

ФИФА и YouTube обявиха мащабно стратегическо партньорство, което ще промени начина, по който милиони зрители ще преживеят Световното първенство по футбол през 2026 година. Грандиозният турнир ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико през юни и юли, а дигиталната революция вече е в ход.

Съгласно новото споразумение, YouTube се превръща в официалната „предпочитана платформа“ за Мондиал 2026. Това означава, че традиционните телевизионни оператори ще имат възможност да качват първите 10 минути от всеки мач, както и избрани пълни срещи, директно в своите канали в платформата. По този начин, феновете ще могат да се насладят на най-интересните моменти и да проследят любимите си отбори, където и да се намират.

„Партньорството с YouTube е ключова стъпка към разширяване на глобалния обхват на Световното първенство. В динамичната медийна среда, нашата цел е да предоставим на почитателите на футбола по света лесен и интерактивен достъп до най-голямото спортно събитие на планетата“, подчерта генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Това не е първият дигитален ход на ФИФА през тази година. По-рано организацията сключи подобно споразумение и с TikTok, която също бе обявена за „предпочитана платформа“ за Мондиал 2026. Така футболната централа ясно показва стремежа си да бъде в крак с най-новите тенденции и да достигне до младата аудитория.

Освен това, ФИФА планира да отвори част от своя богат дигитален архив. В официалния YouTube канал на организацията ще бъдат публикувани пълни записи на легендарни мачове от миналото, което ще позволи на феновете да се потопят в златните моменти на световния футбол.

Голямото футболно шоу в Северна Америка стартира на 11 юни с откриващ сблъсък между Мексико и Република Южна Африка. Очаква се това първенство да постави нови рекорди по гледаемост и дигитално присъствие, а партньорството между ФИФА и YouTube несъмнено ще бъде в основата на този успех.


