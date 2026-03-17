Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот на ръба на уволнението след ключовия сблъсък с Галатасарай

17 Март, 2026 21:33 663 1

  • арне слот-
  • ливърпул -
  • галатасарай ьшампионската лигаьистанбул

Мениджърът на Ливърпул има за задача да отстрани турския тим

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Съдбата на мениджъра Арне Слот изглежда виси на косъм. Английските медии гръмнаха с новината, че холандският специалист може да бъде освободен още тази седмица, ако Ливърпул не успее да преодолее Галатасарай в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Първият двубой в Истанбул завърши с минимална победа 1:0 за турския гранд, което поставя „червените“ в изключително деликатна ситуация преди решителния мач в сряда.

Според източници, доверието на ръководството към Слот е сериозно разклатено, а евентуално отпадане от турнира може да се окаже фатално за бъдещето му на „Анфийлд“. Неубедителното представяне на Ливърпул не се ограничава само до европейските терени. Във Висшата лига тимът заема незадоволителното пето място с 49 точки, което поставя под въпрос дори участието му в следващото издание на най-престижния клубен турнир.

В случай че Арне Слот бъде освободен, на хоризонта вече се спряга името на клубната легенда Стивън Джерард. Бившият капитан на „червените“ е готов да поеме юздите до края на сезона, докато ръководството търси дългосрочно решение. Сред фаворитите за постоянен мениджър се споменава и друг емблематичен бивш играч – Шаби Алонсо, който наскоро бе част от треньорския щаб на Реал Мадрид.

Арне Слот пое Ливърпул през лятото на 2024 година, наследявайки Юрген Клоп. Макар да изведе отбора до титлата във Висшата лига през миналия сезон, настоящата кампания се оказва истинско изпитание. До момента нидерландецът е ръководил тима в 101 срещи, записвайки 62 победи, 16 равенства и 23 поражения. Договорът му с клуба е до лятото на 2027 година, но бъдещето му изглежда все по-несигурно.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поназнайващ

    1 0 Отговор
    Отдавна трябваше да си ходи. Вижте Манчестър Юн какво направи с новия треньор...Режи пръста, за да не режеш ръката

    21:59 17.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове