Арне Слот на ръба на уволнението след ключовия сблъсък с Галатасарай

Съдбата на мениджъра Арне Слот изглежда виси на косъм. Английските медии гръмнаха с новината, че холандският специалист може да бъде освободен още тази седмица, ако Ливърпул не успее да преодолее Галатасарай в реванша от осминафиналите на Шампионската лига. Първият двубой в Истанбул завърши с минимална победа 1:0 за турския гранд, което поставя „червените“ в изключително деликатна ситуация преди решителния мач в сряда.

Според източници, доверието на ръководството към Слот е сериозно разклатено, а евентуално отпадане от турнира може да се окаже фатално за бъдещето му на „Анфийлд“. Неубедителното представяне на Ливърпул не се ограничава само до европейските терени. Във Висшата лига тимът заема незадоволителното пето място с 49 точки, което поставя под въпрос дори участието му в следващото издание на най-престижния клубен турнир.

В случай че Арне Слот бъде освободен, на хоризонта вече се спряга името на клубната легенда Стивън Джерард. Бившият капитан на „червените“ е готов да поеме юздите до края на сезона, докато ръководството търси дългосрочно решение. Сред фаворитите за постоянен мениджър се споменава и друг емблематичен бивш играч – Шаби Алонсо, който наскоро бе част от треньорския щаб на Реал Мадрид.

Арне Слот пое Ливърпул през лятото на 2024 година, наследявайки Юрген Клоп. Макар да изведе отбора до титлата във Висшата лига през миналия сезон, настоящата кампания се оказва истинско изпитание. До момента нидерландецът е ръководил тима в 101 срещи, записвайки 62 победи, 16 равенства и 23 поражения. Договорът му с клуба е до лятото на 2027 година, но бъдещето му изглежда все по-несигурно.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Liverpool could sack Arne Slot THIS WEEK if they are eliminated from the UCL.



