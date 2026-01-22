Ивет Лалова с положителна допинг проба

Изненадваща новина разтърси българския спорт – една от най-успешните ни лекоатлетки, Ивет Лалова-Колио, е сред спортистите, уличени в употреба на забранени вещества след повторен анализ на проби от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Това съобщиха официално от Международната агенция за тестване (ITA).

Според информацията, предоставена от ITA, проба, взета от Лалова на 17 август 2016 г., е показала наличие на остарин глюкуронид – вещество, което попада в списъка на забранените от Световната антидопингова агенция. Резултатът е бил потвърден след повторно изследване с помощта на най-нови лабораторни технологии, които не са били достъпни по време на първоначалните тестове преди осем години.

Ивет Лалова-Колио, която тогава се състезаваше в дисциплината 200 метра и завърши осма, е само една от седемте спортисти, чиито проби са дали положителен резултат при новия анализ. Сред другите засегнати са литовският щангист Ауримас Дидзбалис, носител на бронзов медал, и бразилският джудист Рафаел Аугусто Бузакарини.

Международната агенция за тестване уточнява, че всички спортисти, засегнати от разкритията, вече са официално уведомени и имат право да поискат повторен анализ на проба „Б“. До окончателното приключване на разследването, те ще бъдат временно отстранени от участие в състезания под егидата на международните федерации.

Любопитен детайл е, че макар остаринът да е бил забранен още през 2016 г., едва сега – благодарение на напредъка в допинг контрола – е станало възможно да бъде засечен в старите проби.

Случаят с Ивет Лалова-Колио предизвика вълна от коментари и в социалните мрежи, като фенове и експерти очакват официалната ѝ позиция по темата. Българската лекоатлетка е сред най-обичаните и уважавани спортисти у нас, а новината със сигурност ще предизвика сериозен обществен отзвук.