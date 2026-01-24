Новини
„Напредъкът на науката“, а не нови подозрения, стои зад положителния допинг на Ивет Лалова

„Напредъкът на науката“, а не нови подозрения, стои зад положителния допинг на Ивет Лалова

24 Януари, 2026

Към момента няма окончателни решения, тъй като антидопинговите процедури са в ход

„Напредъкът на науката“, а не нови подозрения, стои зад положителния допинг на Ивет Лалова - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Повторният анализ на проби от олимпийските игри в Рио 2016 е извършен заради напредъка на науката, а не заради нови подозрения, а подборът на пробите е на базата на оценка на риска, а не на конкретни имена.

Към момента няма окончателни решения, тъй като антидопинговите процедури са в ход. Това подчертава Международната агенция за контрол (ITA) в официален отговор за запитване от страна на bTV по повод текущите казуси, включително този с българската спринтьорка Ивет Лалова-Колио.

В четвъртък, 22 януари, ITA обяви, че най-добрата ни атлетка в последните години е сред седемте олимпийци, в чиито проби от Рио 2016 е открито забранено вещество. Ето пълният отговор на International Testing Agency:

„Както е посочено в публичното съобщение на ITA, съхранените проби от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 бяха подложени на програма за повторен анализ, проведена в съответствие със Световния антидопингов кодекс и приложимите международни стандарти. Повторният анализ използва аналитични методи, които не са били налични или не са били достатъчно развити към момента на първоначалния анализ през 2016 г.

Установените резултати в голяма степен се дължат на научния и техническия напредък, включително подобрената аналитична чувствителност и възможността за откриване на нови метаболити на стероиди.

Подборът на пробите за повторен анализ следва подход, базиран на оценка на риска, като при него могат да бъдат взети предвид различни научни, аналитични и свързани с разузнавателна информация фактори.

Международната агенция за контрол не коментира избора на отделни спортисти или конкретни проби.

Засегнатите спортисти са били уведомени в съответствие с приложимите процедури по управление на резултатите и са информирани за своите права, включително правото да поискат анализ на „Б“ проба.

Тъй като производствата са в ход и подлежат на изисквания за конфиденциалност, ITA не може да коментира комуникацията с отделни спортисти, нито конкретни процедурни стъпки или срокове“, казват от Агенцията за контрол.


  • 1 Опааа

    7 12 Отговор
    90% от спортистите зобят! Факт! Скоро и Нас Ран ще изгори!

    16:00 24.01.2026

  • 2 Сандо

    29 3 Отговор
    Разбира се ние много добре знаем,че западните спортисти не влизат в рисковата група заради това тях допингтестовете от миналото ги подминават.Е,някои от тях преминаха в по-добрия свят подозрително млади,но какво от това - нали дадоха светъл пример на младите си послидователи?!А иначе да се връщаш десетилетия назад за да търсиш виновни си е чисто издевателство над спортистите.

    Коментиран от #4

    16:03 24.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 1 Отговор
    На кого ли е попречила спортистка ПРЕКРАТИЛА спортната си кариера преди десет години🤔❗

    Коментиран от #15

    16:04 24.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Биатлон щафета жени, отбирът на Германия съставен от четири болни от Астма жени
    става Олимпийски шампион❗
    Иван Славков повдига въпроса❗
    Резултатът е ...
    Иван Славков е ОТСТРАНЕН от МОК❗

    Коментиран от #17

    16:07 24.01.2026

  • 5 Хипотетично

    16 0 Отговор
    Каквито са били възможностите на науката да открива допинги, такива са били възможностите (даже далеч по-малки) на спортистите да смятат, че в хотелското меню храната или напитките са чисти към онзи състезателен момент.
    (Освен ако за бъщещ напредък на науката, предвидливо не си носят бабин варен еко фасул от село в буркани за храна в чужбина при олимпиада)

    16:08 24.01.2026

  • 6 Енгелс

    3 12 Отговор
    И тая е малко като Имане Келиф

    Коментиран от #9

    16:13 24.01.2026

  • 7 „Напредъкът на науката“

    5 4 Отговор
    а не на ганка кифлените номерца

    и често чуваме за бг спортисти да ги фанат с положителни проби
    ганчо гледа чекмеджари, общ поръчкари, разни паразити на службици
    и си вика те щом я карат така
    що и аз да не мина метър

    16:14 24.01.2026

  • 8 Да е ЧУЛ

    22 0 Отговор
    НЯКОЙ някога да е правена такава допинг проверка след 10 г . на американски състезател ? Серина се състезаваше и печелеше нон стоп с РАЗРЕШЕНО лекарство против задух . Шарапова я махнаха за един аспирин . Д Е М О К Р А Ц И Я

    Коментиран от #11

    16:14 24.01.2026

  • 9 И тая е малко като Имане Келиф

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "Енгелс":

    с зурла дет не прощава на мераклии

    16:16 24.01.2026

  • 10 Джак Спароу

    12 0 Отговор
    Това е все едно да глобиш някого сега,щото преди 40 години е карал надрусан, ама тогава не е било забранено

    16:23 24.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да е ЧУЛ":

    Имаше един велосипедист, Армстронг мисля, който беше спечелил дузина обиколки из Европа.

    Спря да се състезава, направи академия...
    и започна борба срещу допинга в спорта.

    ИЗВАДИХА МУ ПРОБИ И КРЪВЕН ДОПИНГ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ И ГО ЛИШИХА ОТ ВСИЧКИ МЕДАЛИ❗

    Толкова за феърплей и спорт❗

    16:23 24.01.2026

  • 12 Спецназ

    9 0 Отговор
    След 10 години и Аналгин за главоболие може да е допинг-

    КО?? Златния медал ли ще ми вземат??

    16:24 24.01.2026

  • 13 Напредъка на науката

    7 0 Отговор
    някога ще има ли смелост да провери шампионите при женския бокс дали са женски жени?

    16:28 24.01.2026

  • 14 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    А Стефка кога.
    Че онова наистина си е огромен рекорд.

    16:31 24.01.2026

  • 15 демократ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прекрати я през 2024-та тоест преди по малко от 2 години.

    Коментиран от #25

    16:32 24.01.2026

  • 16 Антикомуне

    5 4 Отговор
    Разни дечица които са бягали от часовете по физическо тръгнали да коментират, 🤣😂🤣.
    Като бивш спортист нега да ви открехна, допинг беше и все още е национална политика. Взима се със шепите, както се казва. Няма спортист който да не знае какво взима. Това са пълни глупости, че видите ли, Лалова не е в имала съзнстелно, 😂😂.
    Защо сега? Ами, защото науката е напредва и вече се хваща почти всичко. Това което са направили е една обикновена проверка дали резултатите отговарят на очаквания напредък, е отговарят. Ще има още изгърмели спортисти. Това е само началото. На пишман ПарИотИтИ ще кажа да си спомнят за Бен Джонстън, ако знаят кой е!

    16:33 24.01.2026

  • 17 Галина Колева

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Светла му памет на Иван Славков .Спретнаха му номер и го отстраниха .Беше долно и жестоко.Има ли смисъл да си спортист ,като колкото и да се стараеш все ще ти намерят нещо.

    16:35 24.01.2026

  • 18 нннн

    7 1 Отговор
    Глупости. След 100 години може науката да установи, че баба й, като малка, е изяла бонбон със следи от нещо си. Не бива да се издребнява до безкрайно малки величини. Това пак е наука, но психиатрична.

    16:39 24.01.2026

  • 19 Мишел

    5 0 Отговор
    90% от световните рекордьори на САЩ в плуването са астматици и ползват инхалатори.
    САЩ имат малко заловени с допинг, защото спортистите там ползват допинги, които още не са в списъка на известните такива вещества.

    16:41 24.01.2026

  • 20 Хахаха

    5 0 Отговор
    Спортисти от България, Египет, Ботсвана и Уйно Курнаре… Браво на науката… Нядявам се скоро да докажат че египетските фараони също са ползвали дрога… Мислиш си че дъното е стигнато, но уви може още,

    Коментиран от #24

    16:44 24.01.2026

  • 21 9689

    1 2 Отговор
    Всички вземат допинг,хващат не на случаен избор само не на англосаксонски държави.А Ивет сега да не реве а по добре да се скрие.

    16:49 24.01.2026

  • 22 БеГемот

    0 0 Отговор
    Усмихнат фалшив социолат!

    16:49 24.01.2026

  • 23 Бла бла бла

    1 0 Отговор
    Нищо не разбрах

    16:52 24.01.2026

  • 24 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха":

    Имахме големи спортисти със световни постижения при соца, когато нашите спортни лекари бяха над световното ниво.

    Коментиран от #26

    16:52 24.01.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Пробата е от 2016-та , сега сме 2026-та,
    десет години❗
    Ивет Лалова отдавна прекрати активна спортна дейност❗
    А и какво ще и отнемат , медала за ОСМОТО място ли🧐
    Или ще спрат състезателните й права❗

    17:01 24.01.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    И когато спортът беше наистина МАСОВ❗
    Треньорите ходеха по училища и градинки и ни събираха за подходящи видове спорт❗
    Сега трябва тати и мама да плащат , за да ходи да спортува детето им❗

    17:04 24.01.2026

  • 27 Фактите са

    0 0 Отговор
    че нашето момиче е много добра спортистка.
    Неведнъж е печелила състезания.
    А дори да е имало някакви забранени субстанции едва ли са били там умишлено.
    Ако наистина си взел допинг, но знаеш, че подлежиш на проба, защо би го направил?
    Няма логика в това.
    Мисля, че Ивет е станала жертва на обстоятелствата, отколкото да е употребила нещо забранено съвсем съзнателно.

    17:39 24.01.2026

