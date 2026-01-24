„Напредъкът на науката“, а не нови подозрения, стои зад положителния допинг на Ивет Лалова

Повторният анализ на проби от олимпийските игри в Рио 2016 е извършен заради напредъка на науката, а не заради нови подозрения, а подборът на пробите е на базата на оценка на риска, а не на конкретни имена.

Към момента няма окончателни решения, тъй като антидопинговите процедури са в ход. Това подчертава Международната агенция за контрол (ITA) в официален отговор за запитване от страна на bTV по повод текущите казуси, включително този с българската спринтьорка Ивет Лалова-Колио.

В четвъртък, 22 януари, ITA обяви, че най-добрата ни атлетка в последните години е сред седемте олимпийци, в чиито проби от Рио 2016 е открито забранено вещество. Ето пълният отговор на International Testing Agency:

„Както е посочено в публичното съобщение на ITA, съхранените проби от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 бяха подложени на програма за повторен анализ, проведена в съответствие със Световния антидопингов кодекс и приложимите международни стандарти. Повторният анализ използва аналитични методи, които не са били налични или не са били достатъчно развити към момента на първоначалния анализ през 2016 г.

Установените резултати в голяма степен се дължат на научния и техническия напредък, включително подобрената аналитична чувствителност и възможността за откриване на нови метаболити на стероиди.

Подборът на пробите за повторен анализ следва подход, базиран на оценка на риска, като при него могат да бъдат взети предвид различни научни, аналитични и свързани с разузнавателна информация фактори.

Международната агенция за контрол не коментира избора на отделни спортисти или конкретни проби.

Засегнатите спортисти са били уведомени в съответствие с приложимите процедури по управление на резултатите и са информирани за своите права, включително правото да поискат анализ на „Б“ проба.

Тъй като производствата са в ход и подлежат на изисквания за конфиденциалност, ITA не може да коментира комуникацията с отделни спортисти, нито конкретни процедурни стъпки или срокове“, казват от Агенцията за контрол.