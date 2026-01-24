„Напредъкът на науката“, а не нови подозрения, стои зад положителния допинг на Ивет Лалова

Повторният анализ на проби от олимпийските игри в Рио 2016 е извършен заради напредъка на науката, а не заради нови подозрения, а подборът на пробите е на базата на оценка на риска, а не на конкретни имена.
Към момента няма окончателни решения, тъй като антидопинговите процедури са в ход. Това подчертава Международната агенция за контрол (ITA) в официален отговор за запитване от страна на bTV по повод текущите казуси, включително този с българската спринтьорка Ивет Лалова-Колио.
В четвъртък, 22 януари, ITA обяви, че най-добрата ни атлетка в последните години е сред седемте олимпийци, в чиито проби от Рио 2016 е открито забранено вещество. Ето пълният отговор на International Testing Agency:
„Както е посочено в публичното съобщение на ITA, съхранените проби от олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016 бяха подложени на програма за повторен анализ, проведена в съответствие със Световния антидопингов кодекс и приложимите международни стандарти. Повторният анализ използва аналитични методи, които не са били налични или не са били достатъчно развити към момента на първоначалния анализ през 2016 г.
Установените резултати в голяма степен се дължат на научния и техническия напредък, включително подобрената аналитична чувствителност и възможността за откриване на нови метаболити на стероиди.
Подборът на пробите за повторен анализ следва подход, базиран на оценка на риска, като при него могат да бъдат взети предвид различни научни, аналитични и свързани с разузнавателна информация фактори.
Международната агенция за контрол не коментира избора на отделни спортисти или конкретни проби.
Засегнатите спортисти са били уведомени в съответствие с приложимите процедури по управление на резултатите и са информирани за своите права, включително правото да поискат анализ на „Б“ проба.
Тъй като производствата са в ход и подлежат на изисквания за конфиденциалност, ITA не може да коментира комуникацията с отделни спортисти, нито конкретни процедурни стъпки или срокове“, казват от Агенцията за контрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
16:00 24.01.2026
2 Сандо
Коментиран от #4
16:03 24.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #15
16:04 24.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Сандо":Биатлон щафета жени, отбирът на Германия съставен от четири болни от Астма жени
става Олимпийски шампион❗
Иван Славков повдига въпроса❗
Резултатът е ...
Иван Славков е ОТСТРАНЕН от МОК❗
Коментиран от #17
16:07 24.01.2026
5 Хипотетично
(Освен ако за бъщещ напредък на науката, предвидливо не си носят бабин варен еко фасул от село в буркани за храна в чужбина при олимпиада)
16:08 24.01.2026
6 Енгелс
Коментиран от #9
16:13 24.01.2026
7 „Напредъкът на науката“
и често чуваме за бг спортисти да ги фанат с положителни проби
ганчо гледа чекмеджари, общ поръчкари, разни паразити на службици
и си вика те щом я карат така
що и аз да не мина метър
16:14 24.01.2026
8 Да е ЧУЛ
Коментиран от #11
16:14 24.01.2026
9 И тая е малко като Имане Келиф
До коментар #6 от "Енгелс":с зурла дет не прощава на мераклии
16:16 24.01.2026
10 Джак Спароу
16:23 24.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Да е ЧУЛ":Имаше един велосипедист, Армстронг мисля, който беше спечелил дузина обиколки из Европа.
Спря да се състезава, направи академия...
и започна борба срещу допинга в спорта.
ИЗВАДИХА МУ ПРОБИ И КРЪВЕН ДОПИНГ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ И ГО ЛИШИХА ОТ ВСИЧКИ МЕДАЛИ❗
Толкова за феърплей и спорт❗
16:23 24.01.2026
12 Спецназ
КО?? Златния медал ли ще ми вземат??
16:24 24.01.2026
13 Напредъка на науката
16:28 24.01.2026
14 Хеми значи бензин
Че онова наистина си е огромен рекорд.
16:31 24.01.2026
15 демократ
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прекрати я през 2024-та тоест преди по малко от 2 години.
Коментиран от #25
16:32 24.01.2026
16 Антикомуне
Като бивш спортист нега да ви открехна, допинг беше и все още е национална политика. Взима се със шепите, както се казва. Няма спортист който да не знае какво взима. Това са пълни глупости, че видите ли, Лалова не е в имала съзнстелно, 😂😂.
Защо сега? Ами, защото науката е напредва и вече се хваща почти всичко. Това което са направили е една обикновена проверка дали резултатите отговарят на очаквания напредък, е отговарят. Ще има още изгърмели спортисти. Това е само началото. На пишман ПарИотИтИ ще кажа да си спомнят за Бен Джонстън, ако знаят кой е!
16:33 24.01.2026
17 Галина Колева
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Светла му памет на Иван Славков .Спретнаха му номер и го отстраниха .Беше долно и жестоко.Има ли смисъл да си спортист ,като колкото и да се стараеш все ще ти намерят нещо.
16:35 24.01.2026
18 нннн
16:39 24.01.2026
19 Мишел
САЩ имат малко заловени с допинг, защото спортистите там ползват допинги, които още не са в списъка на известните такива вещества.
16:41 24.01.2026
20 Хахаха
Коментиран от #24
16:44 24.01.2026
21 9689
16:49 24.01.2026
22 БеГемот
16:49 24.01.2026
23 Бла бла бла
16:52 24.01.2026
24 Мишел
До коментар #20 от "Хахаха":Имахме големи спортисти със световни постижения при соца, когато нашите спортни лекари бяха над световното ниво.
Коментиран от #26
16:52 24.01.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "демократ":Пробата е от 2016-та , сега сме 2026-та,
десет години❗
Ивет Лалова отдавна прекрати активна спортна дейност❗
А и какво ще и отнемат , медала за ОСМОТО място ли🧐
Или ще спрат състезателните й права❗
17:01 24.01.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Мишел":И когато спортът беше наистина МАСОВ❗
Треньорите ходеха по училища и градинки и ни събираха за подходящи видове спорт❗
Сега трябва тати и мама да плащат , за да ходи да спортува детето им❗
17:04 24.01.2026
27 Фактите са
Неведнъж е печелила състезания.
А дори да е имало някакви забранени субстанции едва ли са били там умишлено.
Ако наистина си взел допинг, но знаеш, че подлежиш на проба, защо би го направил?
Няма логика в това.
Мисля, че Ивет е станала жертва на обстоятелствата, отколкото да е употребила нещо забранено съвсем съзнателно.
17:39 24.01.2026