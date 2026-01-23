Рома победи Щутгарт в Лига Европа

Рома се наложи с 2:0 над германския Щутгарт в седмия кръг от груповата фаза на Лига Европа, а младата надежда на тима Николо Пизили изигра ключова роля.

Домакините откриха резултата в 40-ата минута - Матиас Соуле демонстрира хладнокръвие, възползвайки се от прецизен пас на Пизили, и с помощта на напречната греда изпрати топката в мрежата на гостите.

В последните секунди на срещата, когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Пауло Дибала изведе Пизили на отлична позиция. Младият полузащитник не се поколеба и с точен удар оформи крайното 2:0, с което затвърди статута си на изгряваща звезда в състава на "вълците".

Благодарение на този успех, Рома се изкачи на шеста позиция във временното класиране с актив от 15 точки, докато Щутгарт остана на 11-о място с 12 пункта.