Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана

Правителството одобри финансиране на Министерството на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащанията за 2026 година, съгласно условията на Международен договор BU-P-AAL "Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните е нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка“ и на Международен договор BU-P-LBR "Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.
Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или във взаимодействие с останалите видове въоръжени сили и/или в коалиционен формат.
Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използването на противокорабни крилати ракети, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие на заплахи на значителни дистанции и с висока точност.
Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море.
Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс, с голям радиус на действие, ВМС ще разшири спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морските пространства и гарантиране на морския суверенитет на Република България.
Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:39 04.03.2026
2 Последния Софиянец
14:39 04.03.2026
3 Турското посолство опроверга
Запрянов твърди, че Иран атакувал Турция, и затова България била в опасност!
Кой не казва истината?
И не е ли във връзка, че вероятно България ще разреши, или вече е разрешила чужди военни и чужда техника да преминават през България?
Народът спи.
14:40 04.03.2026
4 всеки ден
14:41 04.03.2026
5 Дориана
14:48 04.03.2026
6 Хаха
14:51 04.03.2026
7 Ммдааааа....
Коментиран от #9, #26
14:52 04.03.2026
8 Да бе да, знаем
14:54 04.03.2026
9 Точно така е
До коментар #7 от "Ммдааааа....":4-та поредна година 2025.. флота даже матроси за 3 лодки за гребен поход не можа да събере лятото ... факт ! И го отмени на края ...
14:56 04.03.2026
10 Долу горе
14:58 04.03.2026
11 Софиянец
Иранците ги правят смешни, уж двете на модерни армии в света фащ и исраел
14:58 04.03.2026
12 Къв флот бре пичове
14:58 04.03.2026
13 Мааллеееййй
14:59 04.03.2026
14 Мааллеееййй
15:00 04.03.2026
15 Констатация
15:01 04.03.2026
16 И как така
15:02 04.03.2026
17 Без бюджет за 2026
15:03 04.03.2026
18 И от къде
Коментиран от #21
15:05 04.03.2026
19 Сатана Z
15:06 04.03.2026
20 Допълнитено а?
15:09 04.03.2026
21 Сатана Z
До коментар #18 от "И от къде":ЕЦБ е разрешила на България да тегли кредити колкото си иска стига кинтите да се влагат за военни нужди.
Гюру и Гюровчетата около него само това чакат Да разкостят България.
15:10 04.03.2026
22 Радев само да вземе властта
15:10 04.03.2026
23 Боруна Лом
15:11 04.03.2026
24 Колко кредити
15:12 04.03.2026
25 Марио
15:13 04.03.2026
26 Ами това ни е флота
До коментар #7 от "Ммдааааа....":пимпири и пингвини. Тва е
15:14 04.03.2026
27 Вехти пари
15:14 04.03.2026
28 Без бюджет за 2026
15:15 04.03.2026
29 Заплати за градският транспорт
15:18 04.03.2026
30 Атлантическа смет, вредна и миризлива
15:20 04.03.2026
31 Ама верно тоя МС
15:23 04.03.2026
32 МС е ОПГ
15:24 04.03.2026
33 демек общ поръчкари
за играта
тук има там няма
15:25 04.03.2026