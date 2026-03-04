Новини
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана

4 Март, 2026 14:37 804 33

Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно

Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството одобри финансиране на Министерството на отбраната в размер на 3 033 454 евро за извършване на плащанията за 2026 година, съгласно условията на Международен договор BU-P-AAL "Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните е нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка“ и на Международен договор BU-P-LBR "Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.

Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или във взаимодействие с останалите видове въоръжени сили и/или в коалиционен формат.

Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използването на противокорабни крилати ракети, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие на заплахи на значителни дистанции и с висока точност.

Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море.

Придобиването на нов брегови противокорабен ракетен комплекс, с голям радиус на действие, ВМС ще разшири спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морските пространства и гарантиране на морския суверенитет на Република България.

Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на страната.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 19 Отговор
    Дръзки ще получи подмяна на шезлонгите.

    14:39 04.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 18 Отговор
    С кораби ще ловят ракети и дронове.

    14:39 04.03.2026

  • 3 Турското посолство опроверга

    3 0 Отговор
    в официално изявление, че Иран е атакувал Турция, според мин. Запрянов.
    Запрянов твърди, че Иран атакувал Турция, и затова България била в опасност!
    Кой не казва истината?
    И не е ли във връзка, че вероятно България ще разреши, или вече е разрешила чужди военни и чужда техника да преминават през България?
    Народът спи.

    14:40 04.03.2026

  • 4 всеки ден

    2 0 Отговор
    някой проси пари за докрор в турця...

    14:41 04.03.2026

  • 5 Дориана

    2 0 Отговор
    Борисов трябваше да е наясно че вкарва България във военолюбив съюз НАТО със всичките му последици и ангажименти. Така, че сега да не пищят като ужилени и да не създават паника сред обществото. Естествено , че влезе ли НАТО във война България става мишена. И за това е виновен Борисов и компания.

    14:48 04.03.2026

  • 6 Хаха

    2 1 Отговор
    Който Тагаренко и компания ще откраднат , с балъците от протеста ще плащат!

    14:51 04.03.2026

  • 7 Ммдааааа....

    2 0 Отговор
    над 3 млн. евро допълнително за пимпири и пингвини. Както и последните 5 години впрочем. Иначе флота 3 лодки за гребен поход не може да събере лятото ...

    Коментиран от #9, #26

    14:52 04.03.2026

  • 8 Да бе да, знаем

    2 0 Отговор
    Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по лични контакти с пингвини ...

    14:54 04.03.2026

  • 9 Точно така е

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ммдааааа....":

    4-та поредна година 2025.. флота даже матроси за 3 лодки за гребен поход не можа да събере лятото ... факт ! И го отмени на края ...

    14:56 04.03.2026

  • 10 Долу горе

    2 0 Отговор
    За тоалетна хартия и памперси.

    14:58 04.03.2026

  • 11 Софиянец

    2 0 Отговор
    Пак ли ще плащаме за бутафорна натуфска безаналогова техника 😂
    Иранците ги правят смешни, уж двете на модерни армии в света фащ и исраел

    14:58 04.03.2026

  • 12 Къв флот бре пичове

    2 0 Отговор
    На времето служих в Атия 2320 души и като дойде новият набор и запасняците ставахме три пъти повече от цялата ни армия сега ...

    14:58 04.03.2026

  • 13 Мааллеееййй

    1 0 Отговор
    Това на снимката е някоя оцеляла от ВСВ бойна ВМорска единица...вероятно командвана от някой от многобройните ни...,,адмирали"...останалите са на гумените лодки ...подарък от ,,новият ни брат"

    14:59 04.03.2026

  • 14 Мааллеееййй

    1 0 Отговор
    Това на снимката е някоя оцеляла от ВСВ бойна ВМорска единица...вероятно командвана от някой от многобройните ни...,,адмирали"...останалите са на гумените лодки ...подарък от ,,новият ни брат"

    15:00 04.03.2026

  • 15 Констатация

    1 0 Отговор
    ПКР Комплекс с голям Радиус за Три Милиона Евро??? Вие "Майтапите ли се"??? Кво шъ купите за 3 млн. евро - Опаковката??? Май и тя ще струва повече!!!!! Я, по-добре кажете къв шъ е ПКР Комплекса, с какви ракети и каква е Реалната му Цена, а не "плащанията"!!!!!

    15:01 04.03.2026

  • 16 И как така

    2 0 Отговор
    Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително без бюджет? А?

    15:02 04.03.2026

  • 17 Без бюджет за 2026

    3 0 Отговор
    Ама си харчим пари как ни доди нали? Вааащу мааами....

    15:03 04.03.2026

  • 18 И от къде

    2 0 Отговор
    Министерството на отбраната ги получава тези над 3 млн. евро допълнително ?

    Коментиран от #21

    15:05 04.03.2026

  • 19 Сатана Z

    2 0 Отговор
    След като опазиха гората Ппдофилите се преместват да охраняват морето.

    15:06 04.03.2026

  • 20 Допълнитено а?

    1 0 Отговор
    Щото им е малък бюджета на тези паразити ...

    15:09 04.03.2026

  • 21 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "И от къде":

    ЕЦБ е разрешила на България да тегли кредити колкото си иска стига кинтите да се влагат за военни нужди.
    Гюру и Гюровчетата около него само това чакат Да разкостят България.

    15:10 04.03.2026

  • 22 Радев само да вземе властта

    1 0 Отговор
    И до дупка ще ви ошушка. Само гледайте

    15:10 04.03.2026

  • 23 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И КОЙ МЕМЕТМЕМЕТ ЩЕ ДРЪПНЕ ТЕЗИ ПАРИ?

    15:11 04.03.2026

  • 24 Колко кредити

    1 0 Отговор
    Изтеглихме само от нова година ...

    15:12 04.03.2026

  • 25 Марио

    0 0 Отговор
    Сериозно число, трябва да се направи комисия която да одобри разходването на тези чудовищно големи средства.

    15:13 04.03.2026

  • 26 Ами това ни е флота

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ммдааааа....":

    пимпири и пингвини. Тва е

    15:14 04.03.2026

  • 27 Вехти пари

    0 0 Отговор
    Дано им стигнат за кумуфлажни мрежи.

    15:14 04.03.2026

  • 28 Без бюджет за 2026

    1 0 Отговор
    И гледайте какво се случва само ....

    15:15 04.03.2026

  • 29 Заплати за градският транспорт

    1 0 Отговор
    В София няма бре ей? Хората чакат транспорт като на автогара по 40 минути.

    15:18 04.03.2026

  • 30 Атлантическа смет, вредна и миризлива

    1 1 Отговор
    Тва мога да кажа

    15:20 04.03.2026

  • 31 Ама верно тоя МС

    1 0 Отговор
    Се превърна в черна каса. Потресаващо е и е в нарушение и на законите и на конституцията на държавата. С някакви фалшиви постановления си правят каквото искат

    15:23 04.03.2026

  • 32 МС е ОПГ

    1 0 Отговор
    Това трябваше да е заглавието !

    15:24 04.03.2026

  • 33 демек общ поръчкари

    2 0 Отговор
    получават над 3 млн. евро допълнително
    за играта
    тук има там няма

    15:25 04.03.2026

