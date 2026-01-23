Александър Зверев продължава напред в Мелбърн след успех над Камерън Нори

Германският тенис ас Александър Зверев си осигури място сред най-добрите 16 на Откритото първенство на Австралия. В напрегнат двубой на арената "Джон Кейн" в Мелбърн, олимпийският шампион от Токио се наложи над Камерън Нори от Великобритания с резултат 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 след почти три часа оспорвана битка. Въпреки че за трети пореден път в турнира Зверев загуби сет, той показа характер и не позволи на съперника си да обърне развоя на срещата.

Първият сет премина под диктовката на германеца, който реализира два пробива и впечатли с 73% успеваемост на първи сервис.

Във втората част левичарят Нори върна интригата, като подобри представянето си на начален удар и успя да изравни резултата.

Третият сет обаче бе изцяло под контрола на Зверев – той не допусна нито една грешка на първи сервис и реализира два ключови пробива, които му осигуриха предимство.

В четвъртата част германецът затвърди доминацията си, като спечели 76% от точките на първи сервис и не остави шанс на британеца.

В следващия кръг Александър Зверев ще се изправи срещу аржентинеца Франсиско Серундоло, който поднесе изненада, елиминирайки руснака Андрей Рубльов.