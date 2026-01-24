Джокович записа победа номер 400 в най-трудния си мач до момента

Десеткратният шампион на Откритото първенство на Австралия Новак Джокович записа 400-та победа в турнирите от Големия шлем в най-трудния си мач до момента през 2026-а година в Мелбърн. 38-годишният сърбин в един момент от срещата падна на терена и се затрудни сериозно, но пречупи неудобния Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Също така това е и 102-а победа за Джокович в Австралия, като това е изравнен рекорд на швейцареца Роджър Федерер, предаде БТА.

Мачът продължи два часа и 46 минути, а Джокович оправда ролята си на фаворит в третия кръг. Ботик ван де Зандсхулп започна слабо, в края на срещата заигра малко по-добре, но не достатъчно, за да поднесе изненада срещу големия победител.

Още от самото начало на мача Джокович изглеждаше готов и без големи проблеми успя да натрупа предимство благодарение на брейк в четвъртия гейм, като именно това му даде възможност да спечели първия сет сравнително рутинно с резултат 6:3.

Тогава започнаха проблемите за Ван де Зандсхулп заради контузия на дясното рамо, тя си личеше и в играта на 75-ия по сила тенисист в света. Така Джокович започна втория сет още по-убедително с два свързани пробива, след което нидерландецът поиска медицински тайм-аут. Това му помогна и той заигра доста по-уверено, дори върна брейк, спаси две точки за пробив в един много дълъг гейм, но това беше всичко и в крайна сметка сърбинът поведе с 2:0 след 6:4.

Третият сет започна подобно на предишните два, но сега Джокович трябваше да поиска медицински тайм-аут след третия гейм поради лека контузия на десния крак, която бързо беше обработена от медицинския екип. Съперникът му използва това време, за да се освежи и за да стигне до тези три точки за пробив, които в крайна сметка осъществи. Джокович обаче върна веднага пробива и това реално го спаси от повече трудности. Все пак срещата отиде в тайбрек, където в края му сърбинът вдигна скоростта и това му донесе и крайната победа в три сета.

Следващият съперник на Джокович в четвъртия кръг ще стане ясен от срещата Якуб Меншин – Итън Куин, който ще се играе тази нощ.

В друга среща от третия кръг Тайлър Фриц (САЩ) се справи с ветерана Стан Вавринка (Швейцария) в четири сета. Вавринка се съпротивляваше в първите два, но след това свали темпото и Фриц взе победата със 7:6 (7:5), 2:6, 6:4, 6:4 за два часа и 45 минути. Вавринка си взе сбогом с публиката след загубата, след което грабна две бири от хладилник край корта, отвори ги и удари кутиите с директора на турнира, след което поздрави публиката. „Наздраве на всички!“, каза 40-годишният Вавринка. „И много ви благодаря!“ Вавринка спечели първата от трите си титли от Големия шлем в Австралия през 2014 г.