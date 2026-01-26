Новини
Спорт »
Тенис »
Браво! Иван Иванов направи огромен скок в световната ранглиста за мъже

26 Януари, 2026 11:29 940 4

  • иван иванов-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • световна ранглиста

17-годишният ни състезател записа нов „личен връх“, подобрявайки досегашното си най-добро класиране от №795 след скок с близо 80 позиции

Браво! Иван Иванов направи огромен скок в световната ранглиста за мъже - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иван Иванов продължава впечатляващото си изкачване в професионалния мъжки тенис, като в обновената днес световна ранглиста на АТР заема рекордното за него 779-то място. 17-годишният ни състезател записа нов „личен връх“, подобрявайки досегашното си най-добро класиране от №795 след скок с близо 80 позиции. Този прогрес стана факт след втория пореден финал, който родната надежда изигра на турнирите от серията „Фючърс“ в академията на Рафаел Надал в Манакор.

През изминалите две седмици Иванов демонстрира изключително ниво на тенис и огромен характер срещу много по-опитни съперници. В рамките на последната надпревара той записа поредица от победи, като на четвъртфиналите успя да детронира защитаващия шампиона Макс Бейсинг. В полуфиналната фаза българинът се изправи срещу белгиеца Джак Лодж, заемащ 494-то място в света, и го победи чисто със 7:5, 6:4 след малко повече от час и половина игра на корта.

Вчерашният финален сблъсък противопостави Иванов за втори пореден път на руснака Ярослав Демин. Нашето момче стартира амбициозно, но допусна ранен пробив, който се оказа решаващ за изхода на първия сет. Във втората част Иван Иванов вдигна оборотите и се бори до последно, но в крайна сметка отстъпи с 1:6, 4:6. Въпреки загубата в спора за титлата, натрупаният точков актив му позволи да направи скока от близо 80 позиции.

Освен индивидуалните успехи, почитателите на тениса у нас ще имат възможност да видят Иван Иванов на живо съвсем скоро. Младата ни звезда е част от националния отбор за предстоящия исторически сблъсък срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“. Срещите ще се проведат на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив, където нашите момчета ще се изправят срещу един от най-силните тимове в света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    0 4 Отговор
    779…място…връх! На 25г.може да е 179-ти. Успех!

    11:32 26.01.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Серията "Фючърс", къща не храни! В Големият шлем е истината! Защо не е на АО?

    11:40 26.01.2026

  • 3 Учителя по математика

    2 1 Отговор
    Павелчо, колко прави 795 без 80 ?
    Написал си отговор 779.
    Двойка, отиваш на поправителен

    11:53 26.01.2026

  • 4 Чудя се защо коментират хора,

    0 0 Отговор
    които явно не се интересуват или вълнуват от тенис. Това момче беше до миналата година при юношите и там взе 2 титли от Големия шлем - на Уимбълдън и Ю Ес Оупън, като исторически в САЩ игра финал с друг българин - Василев, апропо братовчед на Гришо. А преходът от юношите при мъжете винаги е труден. Много са талантливи и двамата, дано нямат контузии и трупат успехи.

    12:06 26.01.2026

