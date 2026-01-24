Яник Синер загуби първи сет от октомври насам

Яник Синер (Италия) получи крампи в екстремната австралийска жега и загуби първия си сет от октомври насам, но все пак като защитаващ титлата си шампион от „Аустрелиън Оупън“ се пребори за място в четвъртия кръг с победа с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 над американеца Елиът Спицири, предаде БТА.

В необикновени сцени на „Род Лейвър Арена“, изглеждащ и отчаян - италианецът отиде до ложата на екипа си по средата на мача, а треньорът Дарън Кейхил му каза някак си да изкара третия сет, ако е необходимо, за да стигне до брейк.

След като подаването му беше пробито точка по-късно и вече изоставаше с 1:3, Синер се възползва от политиката на организаторите, които затвориха покрива заради горещото време. Това се оказа ключово, тъй като при възобновяването на играта Синер проби Спицири два пъти, за да вземе сета, и отново в седмия гейм – този път на нула, в последния сет. Така италианецът постигна една от най-драматичните победи във все още кратката си кариера.

Но оправдавайки се, че иска да започне максимално бързо възстановяването си, Синер прекъсна дори интервюто на корта, като каза набързо: „Днес се борих малко повече физически за оцеляването си. Знам, че имах късмет, след като затвориха покрива според политиката за предпазване от горещините. И не бързах в тази среща. От точка на точка на точка се чувствах по-добре“.

Попитан за крампите, които получи в краката си, той обясни, че не е само това. „Схващанията ги усещах навсякъде по малко. И първо започна от ръцете, после се прехвърли и в краката. Това е спортът и знам, че тази област има нужда от работа, за да се подобря. Но тенисът преди всичко е умна игра и се наложи да играя максимално спокойно, което сработи“.

След успеха Синер ще има среща със своя сънародник Лучано Дардери за място на четвъртфиналите и евентуално да се пребори за трета поредна титла на „Мелбърн Парк“. Миналата година Синер също имаше проблеми с горещината, като в четвъртия кръг се мъчеше с Холгер Руне. Дардери пък отстрани Карен Хачанов (Русия) със 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4.

Шампионът не очакваше, но серията му от 12 поредни мача без загубен сет, датираща от турнира във Виена миналата година, беше прекъсната, когато вдъхновеният Спицири се върна от 2:4, за да вземе първия сет. След това той проби италианеца в първия гейм на втория сет, но позволи инерцията да се изплъзне с разпилян сервис. Синер взе следващите три гейма и се бори с точки за пробив, преди да изравни мача. След това дойде време и за първия масаж в прекъсването.

Във втората част имаше един ключов момент, когато при 4:4 Спицири можеше да прати мача в друга посока. Но американецът замръзна на точка за пробив при 4:4, губейки сервис с двойна грешка. Синер изкара епичния 76-минутен сет без загуба, като направи ас, за да си осигури удължена 10-минутна почивка между сетовете. Спицири обаче далеч не беше приключил, след като увеличи натиска върху сервиса на Синер и го проби в четвъртия гейм на четвъртия сет с умело дроп-воле.

Това обаче беше само мимолетен триумф, тъй като Синер веднага се върна към играта си и преследвайки дроп-шотове, не остави повече надежди за съперника си.

В петсетов трилър друг италианец – Лоренцо Музети, се справи с Томаш Махач (Чехия), който отстрани българина Григор Димитров. Музети победи с 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2, а номер 7 в схемата на турнира Бен Шелтън (САЩ) мина през Валантен Вашро (Монако) след 6:4, 6:4, 7:6 (7:5).