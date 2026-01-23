Локомотив Новосибирск триумфира у дома, Симеон Николов с нова ключова роля за успеха

Волейболният отбор на Локомотив (Новосибирск), с българския национал Симеон Николов, записа нова победа пред собствена публика срещу Динамо-ЛО (Сосновий Бор) с 3:1 гейма (25:19, 25:18, 20:25, 25:22) в двубой от 20-ия кръг на руската Суперлига.

Силното представяне на Локомотив затвърди позицията на тима сред водещите в шампионата, като това бе 17-ият успех за сезона под ръководството на Пламен Константинов.

Българският волейболист Симеон Николов отново демонстрира класата си, допринасяйки за поредния триумф на своя клуб.

В редиците на домакините най-резултатен се оказа Иля Казаченков, който реализира 16 точки и впечатли с 2 аса. Фьодор Воронков също се отличи с 14 точки, 1 ас и 4 блокади, докато Омар Курбанов добави 13 точки, 4 аса и 1 блок.

За гостите от Динамо-ЛО най-ярко блесна Роман Мурашко, който завърши срещата с 22 точки, 2 аса и 1 блокада.

След този успех Локомотив Новосибирск продължава да заема второто място във временното класиране на руската Суперлига, като активът на тима вече е 50 точки, постигнати след 17 победи и едва 3 поражения.