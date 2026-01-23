Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арбелоа посочи изхода на Трент Александър-Арнолд

23 Януари, 2026 23:05 412 0

Бъдещето на защитника в Реал Мадрид под въпрос

Арбелоа посочи изхода на Трент Александър-Арнолд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Реал Мадрид - Алваро Арбелоа, е уведомил Трент Александър-Арнолд, че повече не разчита на него. Според информация на El Nacional, наставникът е провел личен разговор с английския бранител, в който ясно е дал да се разбере, че място за него в състава вече няма.

Тази неочаквана развръзка поставя под сериозен въпрос бъдещето на 27-годишния защитник на „Сантяго Бернабеу“. Ръководството на „белия балет“ вече обмисля възможността да се раздели с Александър-Арнолд още през предстоящия летен трансферен прозорец, като се очаква интерес към него да не липсва.

Александър-Арнолд пристигна в Мадрид през лятото на 2025 година, след като напусна Ливърпул като свободен агент. Въпреки големите очаквания, английският национал записа едва 11 участия във всички турнири с екипа на Реал, без да успее да се разпише.

Кариерата му в Ливърпул обаче бе белязана от впечатляващи успехи – два пъти триумфира във Висшата лига, два пъти вдигна Купата на английската лига, а освен това добави към колекцията си трофеи от Шампионската лига, Купата на Футболната асоциация, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.

Сега, когато Арбелоа категорично е затворил вратата пред него, Александър-Арнолд ще трябва да търси ново предизвикателство и да докаже класата си на друго място.


