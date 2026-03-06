Славия разгроми Спартак Варна с впечатляваща победа в София

Славия надделя категорично над гостуващия Спартак Варна с 4:0 в първия мач от 25-ия кръг на Първа лига.

Във втората минута Джордан Варела прати топката в мрежата на варненци, но радостта му бе кратка – ВАР отмени попадението заради засада. Това обаче не сломи духа на "белите", които продължиха да атакуват настойчиво.

В 23-ата минута Емил Стоев откри резултата с прецизен удар, а малко преди почивката Давид Малембана удвои аванса на домакините, превръщайки първото полувреме в истински кошмар за "соколите" от Варна.

След подновяването на играта Славия не намали темпото. Само две минути след началото на втората част Кристиян Балов реализира трети гол, а в 52-ата минута Иван Минчев оформи крайното 4:0, с което сложи точка на спора.

С този убедителен успех "белите" се изкачиха на седмо място във временното класиране с актив от 24 точки, докато Спартак Варна остава на 12-а позиция с 23 пункта.