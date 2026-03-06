Вземете 50% отстъпка за хостинг от

УЕФА санкционира Реал Мадрид заради расистки прояви

УЕФА санкционира Реал Мадрид заради расистки прояви

6 Март, 2026 21:45

6 Март, 2026 21:45 530 1

Клубът ще трябва да плати глоба в размер на 15 000 евро

УЕФА санкционира Реал Мадрид заради расистки прояви - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа (УЕФА) наложи сериозни санкции на испанския гранд Реал Мадрид. Причината – расистко и дискриминационно поведение от страна на част от привържениците на „белия балет“ по време на реванша срещу Бенфика в плейофите на Шампионската лига.

Съгласно официалното решение, клубът ще трябва да плати глоба в размер на 15 000 евро. Освен това, УЕФА постанови частично затваряне на южната трибуна на легендарния стадион „Сантиаго Бернабеу“. Засега тази мярка е с условен характер, но при повторно нарушение в рамките на следващите 12 месеца, 500 места от същия сектор ще останат празни по време на домакински мачове.

Скандалът избухна след като по време на първия двубой между Реал Мадрид и Бенфика, бразилската звезда Винисиус Жуниор стана обект на расистки обиди. Играчът публично изрази възмущението си, а португалският клуб реагира светкавично, като санкционира свои фенове за недопустимото поведение.

Темата за расизма в спорта отново излезе на преден план и предизвика бурни дискусии в международен мащаб. В опит да изпратят силно послание срещу дискриминацията, от Реал Мадрид посветиха реванша на борбата с расизма. Огромен транспарант с надпис „Не на расизма“ украси трибуните на „Бернабеу“. За съжаление, по време на същия мач телевизионните камери уловиха момент, в който фен на домакините направи нацистки поздрав. Веднага след инцидента, нарушителят бе изведен от стадиона.

Въпреки че УЕФА не уточнява дали именно този конкретен случай е довел до наказанието, ясно е, че организацията няма да толерира подобни прояви. Разследването по случая продължава, а футболната общност очаква още по-строги мерки срещу расизма по стадионите.


  • 1 Лост

    0 1 Отговор
    Бял балет с черни балерини.

    22:21 06.03.2026

