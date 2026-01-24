Новини
Спорт »
Други спортове »
Заловиха един от най-издирваните от ФБР престъпници

Заловиха един от най-издирваните от ФБР престъпници

24 Януари, 2026 16:34 1 224 5

  • фбр-
  • райън уединг-
  • сащ-
  • мексико-
  • сноуборд

Уединг, канадски гражданин, е обвинен в ръководене на транснационална мрежа за трафик на наркотици

Заловиха един от най-издирваните от ФБР престъпници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг, посочен като един от 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, е арестуван в Мексико, потвърдиха американските власти, предаде БТА.

Арестът беше обявен от главния прокурор Памела Бонди и директора на ФБР Каш Пател в социалната медийна платформа X. Операцията е проведена чрез успешно сътрудничество с международни партньори и мексиканското правителство, каза Пател на пресконференция.

Уединг, канадски гражданин, е обвинен в ръководене на транснационална мрежа за трафик на наркотици и предполагаемо е поръчал множество убийства, за да защити и разшири операциите си.

Властите са предложили награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на 44-годишния мъж. „Уединг е транспортиран до Съединените щати, където ще се изправи пред правосъдието“, написа Бонди, добавяйки, че арестът му отразява акцента на администрацията на Тръмп върху закона и реда.

Според Пател Уединг се е укривал в Мексико повече от десетилетие. Твърди се, че неговата организация е транспортирала стотици килограми кокаин от Колумбия през Мексико до САЩ и Канада.

„Това е огромен ден за по-безопасна Северна Америка и света, както и послание, че тези, които нарушават законите ни и вредят на гражданите ни, ще бъдат изправени пред правосъдието“, каза Пател.

Уединг се състезаваше за Канада в алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити, завършвайки на 24-то място в паралелния гигантски слалом.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Оказва се , че борците , каратистите , боксьорите и тем подобни не са били най страшните бандити ....сноубордистите са !!! Плашим се от скейтърите и сърфистите какви са ....!!?

    16:55 24.01.2026

  • 2 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Да не е Путин.

    Коментиран от #4

    16:56 24.01.2026

  • 3 слаба ракия а тук не минават ли с тонове

    1 0 Отговор
    Твърди се, че неговата организация е транспортирала стотици килограми кокаин

    17:21 24.01.2026

  • 4 Да не е Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    не е
    а един Козлонадуп сгащиха
    дето си вре гагата навсякъде

    17:23 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ