  Тема: Украйна

Без руски олимпийци на откриването на игрите в Италия

24 Януари, 2026 22:26 720 11

  • зимни олимпийски игри-
  • олимпиада-
  • русия-
  • мок

Заради войната в Украйна на спортисти от Русия и Беларус е забранено да участват в международни състезания с националните си символи

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Без руски спортисти на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина д'Ампецо.

"Неутралните спортисти няма да участват в парада на спортистите, но ще им бъде дадена възможност да присъстват като зрители както в Милано, така и в планинските райони", съобщиха от Международния олимпийски комитет (МОК), предаде bTV.

Още новини от Украйна

Заради продължаващата война в Украйна на спортисти от Русия и Беларус е забранено да участват в международни състезания с националните символи. Олимпийците могат да получат неутрален статут, ако покрият определени от МОК условия.

Игрите ще се проведат между 6 и 22 февруари. Церемонията по откриването ще се състои на ст. Джузепе Меаца в Милано.

Тя ще включва зрелищни изпълнения на цяло съзвездие артисти, сред които петкратната носителка на "Грами" - Марая Кери, носителката на "Златен глобус" - Лаура Паузини, и Андреа Бочели.

Това е само прелюдия към голямото спортно шоу, в което България ще бъде представена от 20 състезатели в 6 спорта. Най-голяма ще е делегацията ни в биатлона - 8 спортисти. Именно биатлонистите ще дефилират с българския флаг на една от допълнителните локации, които ще са част от официалното откриване.

На основната церемония знамето ще носи фигуристката Александра Фейгин. За страната ни ще участват още трима алпийски скиори - водени от Алберт Попов, ски скачачът Владимир Зографски, трима ски бегачи и четирима сноубордисти, сред които и последният ни повод за гордост - Александър Кръшняк.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    19 3 Отговор
    Това намалява ролята и значението на Олимпийските игри и улеснява спечелването на медали от вашите спортисти.Но в такъв случай това не са истински игри, а победите не са убедителни.Защото един от най-мощните и страховити противници не участва в тях.

    Коментиран от #10

    22:39 24.01.2026

  • 2 Хм...

    4 14 Отговор
    Пълна изолация за десетилетия, това ги очаква. Но важното е, че вождът им е велик.

    22:45 24.01.2026

  • 3 Фен

    9 3 Отговор
    До къде ни докара либерализма. САЩ си правят ООН, явно БРИКС ще си правят олимпиада. Хубавото е, че това да последното поколение урсули. Лошото е, че тези, които ще дойдат след тях, вече дори няма и да са бели.

    22:47 24.01.2026

  • 4 коко

    14 1 Отговор
    искам да попитам а за отвличането на президент и кражба на нефт от друга държава това законно ли е или ближим миризми ви дупки и се радваме че са демократични

    22:51 24.01.2026

  • 6 ?????

    9 4 Отговор
    Просто ги е страх и махат конкуренцията,
    Тиквените им медали след време ще им напомнят за тва че едва ли биха ги получили ако имаха истински съперници.
    МОК общо взето достигна дъното.
    Даже през 1936 г. на Олимпиадата във фашистка Германия не е имало такива ограничения.

    23:02 24.01.2026

  • 7 И какво общо има...

    4 2 Отговор
    ...политиката...,със спорта...?!
    Май си търсите удобен предтекст за да отстраните силната конкуренция...!

    23:10 24.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Александра Фейгин, която ще носи българското знаме е рускиня. Не, че има нещо лошо, дори по добре, отколкото някой български дебил. Зимните спортове ни ги няма никакви. Александра е най - добрата. Просто факт.
    То добре, че са руснаците, че да имаме някакъв спорт. И някаква държава.

    23:19 24.01.2026

  • 9 мдаааа

    0 0 Отговор
    Тук вече има уловка ... Нема , що са на СВО ..

    23:22 24.01.2026

  • 10 Маймуне ,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    " Най-страховитите " противници още се мъчат четвърта година с пустата му Тридневна Об@ср@ция ...🤭😁

    23:28 24.01.2026

  • 11 ...

    0 1 Отговор
    Да си направят зимна спартакиада със Северна Корея,Беларус и Иран (докато все оше имат някакво влияние там). Ще има огромен интерес!

    23:28 24.01.2026

