Руски и беларуски скиори остават извън Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) категорично отказа да допусне спортисти от Русия и Беларус до квалификациите за Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано-Кортина. С този ход, приет след гласуване на управителния съвет на федерацията, руските и беларуските скиори и сноубордисти се оказват изолирани от най-големия зимен спортен форум.
Докато Международният олимпийски комитет (МОК) предоставя възможност на атлети от двете страни да участват под неутрален флаг – както се случи на Летните игри в Париж през 2024 г. – FIS избра по-строг подход. Федерацията не само потвърди забраната за националните отбори, наложена още през 2022 г., но и отхвърли варианта за участие на „индивидуални неутрални спортисти“ в своите квалификационни състезания.
Това решение на FIS идва на фона на засилено напрежение между федерацията и редица северноевропейски държави, които традиционно са домакини на стартове от Световната купа. Според анализатори, евентуалното допускане на руски състезатели, дори и под неутрален статут, би могло да доведе до бойкоти и сериозни разногласия в световната ски общност.
Така, скиорите и сноубордистите от Русия и Беларус ще пропуснат не само възможността да се борят за олимпийска слава, но и редица престижни международни надпревари през следващите месеци. Решението на FIS затвърждава твърдата позиция на световната спортна общност спрямо двете страни и поставя под въпрос бъдещото им завръщане на голямата сцена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #6
07:46 22.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ще ги допуснат
07:56 22.10.2025
5 ОПРОСТАЧЕНИ ДИВАЦИ
ТЪПАЦИ , ВИЕ ЛИШАВАТЕ ЗРИТЕЛИТЕ ОТ УДОВЛТВИЕТО ДА НАБЛЮДАВАТ ВИСОКОМАСТОРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ. ДА СЕ ЛЮБУВАТ ННА ЛЮБИМИТЕ СИ СПОРТОВЕ И СПОРТИСТИ. КОКВО ПОСТИГАТЕ С ТЕЗИ ИДИОТЩИНИ ВНЕСЕНИ ОТ МАЛОУМНИЦИ.
ЗАЩО НАМЕСВАТЕ ПОЛИТИКАТА , ВРАЖДЕВНОСТТА В СПОРТА. СПОРТА НЯМА НИЩО ОБЩО С ПОДПАЛЕНАТА И ВОДЕНА ОТ ВАС ВОЙНА.
ЗАЩОТО СТЕ ДИВАЦИ ЛИШЕНИ ОТ ЕЛЕМЕНТАРНА ЧОВЕШКА МИСЪЛ.
08:06 22.10.2025
6 Факти
До коментар #1 от "Някой":Военнопрестъпници са палестинците, които убиват, изнасилват и отвличат мирни хора, след което се бият в цивилни дрехи и се крият в болници и училища. Те са причината за жертвите в Газза. Евреите никога не нападат първи и само се защитават. А руснаците няма какво да ги коментирам. Те са по-зле и от палестинците, защото правят същото, но в огромни мащаби. Заради тях в Украйна за два месеца умират повече хора, колкото в Газза за две години. Напълно заслужават всички санкции.
Коментиран от #8
08:17 22.10.2025
7 факуса
08:18 22.10.2025
8 Изкривени факти
До коментар #6 от "Факти":Нещо да кажеш за геноцид-а признат дори в ООН, или това е в рамките на нормалвото за хора с изкривено съзнание? Направи си услуга и прочети малко статистика - за 3 години в Украйна не са загинали толкова жени и деца, колкото са избити от мнимите "жертви" в Палестина за 3 месеца...
08:31 22.10.2025