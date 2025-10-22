Руски и беларуски скиори остават извън Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) категорично отказа да допусне спортисти от Русия и Беларус до квалификациите за Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано-Кортина. С този ход, приет след гласуване на управителния съвет на федерацията, руските и беларуските скиори и сноубордисти се оказват изолирани от най-големия зимен спортен форум.

Докато Международният олимпийски комитет (МОК) предоставя възможност на атлети от двете страни да участват под неутрален флаг – както се случи на Летните игри в Париж през 2024 г. – FIS избра по-строг подход. Федерацията не само потвърди забраната за националните отбори, наложена още през 2022 г., но и отхвърли варианта за участие на „индивидуални неутрални спортисти“ в своите квалификационни състезания.

Това решение на FIS идва на фона на засилено напрежение между федерацията и редица северноевропейски държави, които традиционно са домакини на стартове от Световната купа. Според анализатори, евентуалното допускане на руски състезатели, дори и под неутрален статут, би могло да доведе до бойкоти и сериозни разногласия в световната ски общност.

Така, скиорите и сноубордистите от Русия и Беларус ще пропуснат не само възможността да се борят за олимпийска слава, но и редица престижни международни надпревари през следващите месеци. Решението на FIS затвърждава твърдата позиция на световната спортна общност спрямо двете страни и поставя под въпрос бъдещото им завръщане на голямата сцена.