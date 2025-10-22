Новини
Спорт »
Други спортове »
Руски и беларуски скиори остават извън Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Руски и беларуски скиори остават извън Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

22 Октомври, 2025 07:39 488 8

  • зимни олимпийски игри-
  • милано-кортина-
  • fis-
  • русия-
  • беларус-
  • ски-
  • сноуборд-
  • забрана-
  • неутрални спортисти-
  • мок-
  • квалификации-
  • спортна политика

Международната федерация по ски и сноуборд категорично отказа да ги допусне до квалификациите

Руски и беларуски скиори остават извън Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) категорично отказа да допусне спортисти от Русия и Беларус до квалификациите за Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано-Кортина. С този ход, приет след гласуване на управителния съвет на федерацията, руските и беларуските скиори и сноубордисти се оказват изолирани от най-големия зимен спортен форум.

Докато Международният олимпийски комитет (МОК) предоставя възможност на атлети от двете страни да участват под неутрален флаг – както се случи на Летните игри в Париж през 2024 г. – FIS избра по-строг подход. Федерацията не само потвърди забраната за националните отбори, наложена още през 2022 г., но и отхвърли варианта за участие на „индивидуални неутрални спортисти“ в своите квалификационни състезания.

Това решение на FIS идва на фона на засилено напрежение между федерацията и редица северноевропейски държави, които традиционно са домакини на стартове от Световната купа. Според анализатори, евентуалното допускане на руски състезатели, дори и под неутрален статут, би могло да доведе до бойкоти и сериозни разногласия в световната ски общност.

Така, скиорите и сноубордистите от Русия и Беларус ще пропуснат не само възможността да се борят за олимпийска слава, но и редица престижни международни надпревари през следващите месеци. Решението на FIS затвърждава твърдата позиция на световната спортна общност спрямо двете страни и поставя под въпрос бъдещото им завръщане на голямата сцена.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    17 6 Отговор
    Хехе! Но пък евреите, не че имат традиции в ските, са допуснати навсякъде. Нищо, че са нация от военнопрестъпници - доказано, при това.

    Коментиран от #6

    07:46 22.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще ги допуснат

    3 5 Отговор
    След 60,70 години

    07:56 22.10.2025

  • 5 ОПРОСТАЧЕНИ ДИВАЦИ

    12 4 Отговор
    ТОТАЛНА ТАЛИБАНЩИНА . САМО ИДИОТИ ПОДВЛАСТНИ НА ЕВРОФАШИСТКАТА ВЪРХУШКА МОЖЕ ДА НАПРАВИ ТОВА. ТАКА Е В ДИВИЯ СВЯТ , ДОКАТО ФОШИЗОИДНАТА СМРАТ НЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕНА.
    ТЪПАЦИ , ВИЕ ЛИШАВАТЕ ЗРИТЕЛИТЕ ОТ УДОВЛТВИЕТО ДА НАБЛЮДАВАТ ВИСОКОМАСТОРСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ. ДА СЕ ЛЮБУВАТ ННА ЛЮБИМИТЕ СИ СПОРТОВЕ И СПОРТИСТИ. КОКВО ПОСТИГАТЕ С ТЕЗИ ИДИОТЩИНИ ВНЕСЕНИ ОТ МАЛОУМНИЦИ.
    ЗАЩО НАМЕСВАТЕ ПОЛИТИКАТА , ВРАЖДЕВНОСТТА В СПОРТА. СПОРТА НЯМА НИЩО ОБЩО С ПОДПАЛЕНАТА И ВОДЕНА ОТ ВАС ВОЙНА.
    ЗАЩОТО СТЕ ДИВАЦИ ЛИШЕНИ ОТ ЕЛЕМЕНТАРНА ЧОВЕШКА МИСЪЛ.

    08:06 22.10.2025

  • 6 Факти

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Военнопрестъпници са палестинците, които убиват, изнасилват и отвличат мирни хора, след което се бият в цивилни дрехи и се крият в болници и училища. Те са причината за жертвите в Газза. Евреите никога не нападат първи и само се защитават. А руснаците няма какво да ги коментирам. Те са по-зле и от палестинците, защото правят същото, но в огромни мащаби. Заради тях в Украйна за два месеца умират повече хора, колкото в Газза за две години. Напълно заслужават всички санкции.

    Коментиран от #8

    08:17 22.10.2025

  • 7 факуса

    6 0 Отговор
    ама насраекци ще има, лицемери,явно ви е страх да пуснете конкуренцията

    08:18 22.10.2025

  • 8 Изкривени факти

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Нещо да кажеш за геноцид-а признат дори в ООН, или това е в рамките на нормалвото за хора с изкривено съзнание? Направи си услуга и прочети малко статистика - за 3 години в Украйна не са загинали толкова жени и деца, колкото са избити от мнимите "жертви" в Палестина за 3 месеца...

    08:31 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ