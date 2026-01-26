Яник Синер срази Лусиано Дардели и се класира на четвъртфиналите на Australian Open

Италианската тенис звезда Яник Синер демонстрира безапелационна форма и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на Австралия, след като разгроми сънародника си Лусиано Дардели в три сета – 6:1, 6:3, 7:6(2). Вълнуващият сблъсък на корта в Мелбърн продължи малко над два часа, като Синер, който е поставен под номер 2 в основната схема, не остави никакви съмнения в превъзходството си.

Още от самото начало шампионът от миналата година наложи темпото, като буквално прегази Дардели в първите два сета. Третият сет обаче предложи истинска драма и напрежение. При резултат 2:1 в полза на Синер, той пропусна две възможности за пробив, а при 4:4 Дардели стигна до четири скрити сетбола, но не успя да се възползва от тях. В крайна сметка, всичко се реши в тайбрека, където Синер показа хладнокръвие и затвори мача с убедителното 7:2.

Това бе първата официална среща между двамата италианци.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу победителя от двубоя между осмия поставен Бен Шелтън (САЩ) и дванадесетия в схемата Каспер Рууд (Норвегия).