Яник Синер срази Лусиано Дардели и се класира на четвъртфиналите на Australian Open

26 Януари, 2026 16:05 481 3

Това бе първата официална среща между двамата италианци

Яник Синер срази Лусиано Дардели и се класира на четвъртфиналите на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската тенис звезда Яник Синер демонстрира безапелационна форма и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на Австралия, след като разгроми сънародника си Лусиано Дардели в три сета – 6:1, 6:3, 7:6(2). Вълнуващият сблъсък на корта в Мелбърн продължи малко над два часа, като Синер, който е поставен под номер 2 в основната схема, не остави никакви съмнения в превъзходството си.

Още от самото начало шампионът от миналата година наложи темпото, като буквално прегази Дардели в първите два сета. Третият сет обаче предложи истинска драма и напрежение. При резултат 2:1 в полза на Синер, той пропусна две възможности за пробив, а при 4:4 Дардели стигна до четири скрити сетбола, но не успя да се възползва от тях. В крайна сметка, всичко се реши в тайбрека, където Синер показа хладнокръвие и затвори мача с убедителното 7:2.

Това бе първата официална среща между двамата италианци.

В следващия кръг Яник Синер ще се изправи срещу победителя от двубоя между осмия поставен Бен Шелтън (САЩ) и дванадесетия в схемата Каспер Рууд (Норвегия).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Синер е Велик

    Синер пенсионира чалгаря Джокович

    Коментиран от #3

    16:11 26.01.2026

  • 2 Опааа

    КъдЯ е Д ришо?

    16:14 26.01.2026

  • 3 Далеко е пенсионирането на Господ..

    До коментар #1 от "Синер е Велик":

    Господ Джокович се е запътил към нов 25 трофей!синер ще има проблеми да не кажа ,че ще отпадне на четвъртфинала!

    16:32 26.01.2026

