И Джокович не успя да помогне на млада тенис-сензация срещу Сабаленка

27 Януари, 2026 16:45 808 4

  • ива йович-
  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • арина сабаленка

Фаворитката за титлата от Беларус обаче победи с 6:3, 6:0 и сложи край на рейда на 18-годишната американка

И Джокович не успя да помогне на млада тенис-сензация срещу Сабаленка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата тенис-сензация Ива Йович е получила съвети как да развие играта си лично от Новак Джокович, но те ѝ помагаха до днес, когато срещна поставената под номер 1 в схемата на турнира Арина Сабаленка. Фаворитката за титлата от Беларус обаче победи с 6:3, 6:0 и сложи край на рейда на 18-годишната американка.

„Надявам се, че през годината ще имам още повече моменти с него, защото беше невероятно“, каза Йович за сръбската тенис-легенда, притежател на 24 титли от Големия шлем на сингъл, 10 от които на Откритото първенство на Австралия. 

Тя завърши в топ 200 през 2024-а година, а обновената класация другата седмица ще я прати в топ 20 на WTA и логично, това ще бъде най-висаката ѝ позиция до момента.

И Джокович не успя да помогне на млада тенис-сензация срещу Сабаленка

Днес Йович имаше шанс срещу Сабаленка в първия сет. Сабаленка поведе с 3:0, но Йович остана в сета и имаше три възможности за брейкпойнт в деветия гейм, когато беше 3:5. Тя загуби частта, загуби и инерцията си, което се оформи в крайното 0:6 за сета.

Самата тя е родена в Калифорния и никога не е живяла на друго място, освен в САЩ. Баща ѝ е сърбин, а майка ѝ – хърватка.

„Мисля, че влязох в мача, очевидно без да знам много за това как ще изглежда на живо един такъв мач. И това е защото не бях играла с нея в миналото“, каза Йович. „Това беше и първата ни среща.“

„Опитах се просто да намеря балансиран подход. И смятах, че трябва да се адаптирам към играта и какво е необходимо за различните стилове на корта, но не успях“.

Но е повече от доволна от постижението си в Австралия и прави планове за бъдещето. „Това е четвъртфинал от „Шлема“, но в крайна сметка се надявам да имам още много четвъртфинали на това ниво. Една загуба или една победа днес няма да промени кариерата ми в каквато и да е посока“, завърши младата американка срещата си с медиите след мача със Сабаленка.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Ива Йович си помисли, че е Никола Йокич и Сабаленка я размаза
    Алекс де Минор си помисли, че е Мажор и Алкарас го размаза....

    17:12 27.01.2026

  • 2 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    Коко Гоуфф беше размазана от една рускиня, а се представя като украинка, родена в Одеса, но сега живее във Франция с мъжа си Момфис и се казва вече не Елена, а Олена. А Гоф си потроши ракетата от яд.

    17:13 27.01.2026

  • 3 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Прякорът на австралийския тенисист Алекс де Минор бил „ Демона“ (The Demon). Той е известен с невероятната си скорост, борбеност на корта и бързина, което му спечели това прозвище, често свързвано и с играта му тип „Синя стена“- ха ха ха... я бързо под душа в банята...

    17:16 27.01.2026

  • 4 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Политиката в ЕС... Много ми е интересна Джорджа Мелони как се услушва като свиня, която пикае на ламарина. Изчаква, оглежда се, звънка една шайба на Тръмп, праща е-мейл на Путин... Дебне от засада.. А нашия голям, надут, зачервен пикочен мехур прави водопад от глупости за нула време....

    17:49 27.01.2026

