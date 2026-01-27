И Джокович не успя да помогне на млада тенис-сензация срещу Сабаленка

Младата тенис-сензация Ива Йович е получила съвети как да развие играта си лично от Новак Джокович, но те ѝ помагаха до днес, когато срещна поставената под номер 1 в схемата на турнира Арина Сабаленка. Фаворитката за титлата от Беларус обаче победи с 6:3, 6:0 и сложи край на рейда на 18-годишната американка.

„Надявам се, че през годината ще имам още повече моменти с него, защото беше невероятно“, каза Йович за сръбската тенис-легенда, притежател на 24 титли от Големия шлем на сингъл, 10 от които на Откритото първенство на Австралия.

Тя завърши в топ 200 през 2024-а година, а обновената класация другата седмица ще я прати в топ 20 на WTA и логично, това ще бъде най-висаката ѝ позиция до момента.

Днес Йович имаше шанс срещу Сабаленка в първия сет. Сабаленка поведе с 3:0, но Йович остана в сета и имаше три възможности за брейкпойнт в деветия гейм, когато беше 3:5. Тя загуби частта, загуби и инерцията си, което се оформи в крайното 0:6 за сета.

Самата тя е родена в Калифорния и никога не е живяла на друго място, освен в САЩ. Баща ѝ е сърбин, а майка ѝ – хърватка.

„Мисля, че влязох в мача, очевидно без да знам много за това как ще изглежда на живо един такъв мач. И това е защото не бях играла с нея в миналото“, каза Йович. „Това беше и първата ни среща.“

„Опитах се просто да намеря балансиран подход. И смятах, че трябва да се адаптирам към играта и какво е необходимо за различните стилове на корта, но не успях“.

Но е повече от доволна от постижението си в Австралия и прави планове за бъдещето. „Това е четвъртфинал от „Шлема“, но в крайна сметка се надявам да имам още много четвъртфинали на това ниво. Една загуба или една победа днес няма да промени кариерата ми в каквато и да е посока“, завърши младата американка срещата си с медиите след мача със Сабаленка.