Новини
Спорт »
Тенис »
Алкарас е на полуфинал в Мелбърн, след като детронира Демона

Алкарас е на полуфинал в Мелбърн, след като детронира Демона

27 Януари, 2026 17:15 682 2

  • карлос алкарас-
  • алекс де минор-
  • australian ope-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт

Световният номер 1 победи Алекс Де Минор със 7:5, 6:2, 6:1 за 2 часа и 18 минути

Алкарас е на полуфинал в Мелбърн, след като детронира Демона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас отново не даде сет на противника си на Australian Open, побеждавайки Алекс Де Минор със 7:5, 6:2, 6:1 за 2 часа и 18 минути. Победата осигури на испанеца място на полуфиналите, където ще се изправи срещу Александър Зверев. 22-годишният испанец неизменно отпадаше на четвъртфиналите през последните две години.

Световният номер 1 срещна най-голяма съпротива в първият сет, въпреки че Алкарас поведе набързо с 3:0. След това Алкарас допусна пробив в петия гейм, който бе затвърден за 3:3. Все пак Алкарас спечели след пробив със 7:5.

Началото на втората част бе огледално на първата - Карлитос поведе с 3:0, но този път не позволи да бъде изравнен и с още един пробив затвори сета с 6:2.

Третата част бе най-лесна за Алкарас, който бързо стигна до 5:1, а след това на свой сервис испанецът даде само точка на австралиеца - 6:1.

Алкарас, който е на две победи от това да направи кариерен Голям шлем, след като вече има титлите от "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, приключи двубоя с пет аса, 26 печеливши удара, 32 непредизвикани грешки и седем реализирани пробива от 16 възможности. Де Минор приключи със само един ас, 16 печеливши удара, 29 непредизвикани грешки и два пробива от седем шанса.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин 681

    2 0 Отговор
    Как може да бъде деТрониран някой, който не седи на трона?
    Т.е. не е шампион на АО 2025......

    17:20 27.01.2026

  • 2 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Не е "Демон", а е един малък пръдльо... Един де минор се мисби за Де Мажор...

    17:43 27.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ