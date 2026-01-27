Алкарас е на полуфинал в Мелбърн, след като детронира Демона

Карлос Алкарас отново не даде сет на противника си на Australian Open, побеждавайки Алекс Де Минор със 7:5, 6:2, 6:1 за 2 часа и 18 минути. Победата осигури на испанеца място на полуфиналите, където ще се изправи срещу Александър Зверев. 22-годишният испанец неизменно отпадаше на четвъртфиналите през последните две години.

Световният номер 1 срещна най-голяма съпротива в първият сет, въпреки че Алкарас поведе набързо с 3:0. След това Алкарас допусна пробив в петия гейм, който бе затвърден за 3:3. Все пак Алкарас спечели след пробив със 7:5.

Началото на втората част бе огледално на първата - Карлитос поведе с 3:0, но този път не позволи да бъде изравнен и с още един пробив затвори сета с 6:2.

Третата част бе най-лесна за Алкарас, който бързо стигна до 5:1, а след това на свой сервис испанецът даде само точка на австралиеца - 6:1.

Алкарас, който е на две победи от това да направи кариерен Голям шлем, след като вече има титлите от "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ, приключи двубоя с пет аса, 26 печеливши удара, 32 непредизвикани грешки и седем реализирани пробива от 16 възможности. Де Минор приключи със само един ас, 16 печеливши удара, 29 непредизвикани грешки и два пробива от седем шанса.