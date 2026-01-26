Новини
ЦСКА подновява тренировки на българска земя във вторник

26 Януари, 2026 18:05 372 0

  • цска-
  • тренировки-
  • анталия-
  • христо янев

В събота тимът ще изиграе последната си проверка преди подновяването на шампионата

ЦСКА подновява тренировки на българска земя във вторник - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато „червените“ ще тренират двуразово.

В събота (31 януари) от 14:00 ч. ЦСКА ще изиграе последната си проверка преди подновяването на шампионата, в която съперник ще е лидерът във Втора професионална лига Дунав (Русе).

Контролата ще се състои на клубната база в Панчарево и ще е без присъствие на фенове и медии, но ще бъде излъчена в пряко предаване на платформата SPORTBG. Вариантът проверката да се играе на Националния стадион „Васил Левски“ отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.


