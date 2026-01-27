Казусите в ЦСКА, които трябва да бъдат решени до старта

ЦСКА започва с официалните мачове още другия петък, когато приема коварния тим на Арда на Националния стадион „Васил Левски“. Контролите в Турция вече приключиха, като определено вкусът е сладък след последния успех – 5:2 над сериозен тим като Гангуон от Южна Корея. Остава още един спаринг – в събота срещу Дунав, но е ясно, че основната работа е свършена в Турция. И когато вече пролетния дял чука на вратата, за Христо Янев остава в следващите дни да направи фините настройки, за да може отборът му да влезе готов в толкова важния пролетен дял.

Ето кои са казусите, които треньорът трябва да реши до двубоя с Арда, пише "Мач Телеграф".

КОЙ ЩЕ Е ЛЯВ БЕК

През есента на тази позиция безспорен титуляр беше Анжело Мартино. Навярно той ще започне и пролетта, но идването на Андрей Йорданов променя нещата. Едно е конкурент да ти бъде Сейни Санянг, пратен сега в Ботев Вр, съвсем друго – Йорданов. Племенникът на Евгени Йорданов е любимец на Христо Янев още от съвместния им престой в Пирин Бл и навярно занапред ще се разчита много на него. Предполага се, че аржентинецът ще започне срещу Арда, а сигурно и срещу ЦСКА 1948 за Купата на България, но със сигурност Андрей Йорданов ще чака своя шанс и ще е готов да захапе.

КОЙ ОТ СИЛНИТЕ ХАЛФОВЕ ЩЕ СТОИ НА ПЕЙКАТА

ЦСКА събра изключително силни халфове. Макар и да имаше на разположение Джеймс Ето'о, Бруно Жордао, Илиан Илиев-младши и Петко Панайотов още през есента, клубът привлече двама изключително класни полузащитници – Исак Соле и Макс Ебонг. Тук изобщо не броим контузения Улаус Скаршем и Дейвид Сегер, който скоро ще стегне багажа. В контролите Христо Янев пробва да играе с ромб в средата, което вкара четирима от силните халфове в титулярния състав. Но се предполага, че в първенството той ще използва или схема 4-1-4-1 или 4-2-3-1, което означава, че някой от топ играчите ще стои на пейката. За момента най-удачно изглежда триото в средата да включва Бруно Жордао, Джеймс Ето'о и Исак Соле. Просто те показаха в контролите, а и като цяло, че са в най-добра форма. Макс Ебонг, макар и да взе фланелката с номер 10, за момента не изглежда готов за титуляр. Другите халфове – Илиан Илиев, Петко Панайотов и Улаус Скаршем ще трябва да се задоволяват с пейката. Трябва обаче да бъдем внимателни за бъдещето на Ето'о. Както е известно, неговият договор изтича и не е ясно дали той ще поиска да го поднови или ще поеме към друг клуб, в който ще получава пари. Така, че от тази гледна точка е добре за ЦСКА, че се взеха още двама класни халфове.

ДВЕ НОВИ КРИЛА – И ДВЕТЕ ЛЕВИ + КАЗУСЪТ БРАХИМИ

ЦСКА привлече две нови крила тази зима – Лео Перейла и Алехандро Пиедраита. И двамата обаче се чувства по-добре отляво, което е интересно. В някои контроли Пиедраите беше отдясно и беше изключително неефективен. Перейра се представи страхотно отляво и е с гърди напред. Янев разполага и с още едно крило – Мохамед Брахими, който се представи отлично в подготовката и бе похвален специално от треньора. При нужда по фланговете може да бъде използван и Илиан Илиев-младши.

КАКВО ЩЕ СЕ ПРАВИ С ЙОАНИС ПИТАС

Само преди няколко месеца Йоанис Питас беше най-добрият футболист на ЦСКА и не можеше да си представим състава на „червените“ без него. След привличането на Леандро Годой обаче влиянието на кипъреца намаля драстично. Завърши есенния полусезон с 6 гола, докато Годой натрупа 10. А след привличането на Перейра и Пиедраита мястото на Питас в титулярния състав виси със страшна сила.