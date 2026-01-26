Джон Тери с ироничен коментар към Арсенал

Арсенал допусна болезнено поражение с 2:3 от Манчестър Юнайтед. Този резултат не само разклати амбициите на "артилеристите" за титлата, но и сложи край на надеждите им да подобрят един от най-емблематичните рекорди във Висшата лига – този на Челси за най-малко допуснати голове в един сезон.

Легендарният бивш капитан на "сините" Джон Тери не пропусна да се пошегува с вечния съперник. В социалните мрежи той публикува видео, в което с усмивка и лека доза сарказъм обяви: "Рекордът е в безопасност за още една година!"

Тери, който бе ключова фигура в шампионския състав на Челси през 2004/05, не скри задоволството си, че постижението на отбора – едва 15 допуснати гола за цял сезон – остава ненадминато и до днес. Арсенал започна настоящата кампания впечатляващо, като след осем кръга бе инкасирал само три попадения – средно по 0.38 на мач. Това пораждаше надежди сред феновете, че тимът на Микел Артета може да се доближи, а дори и да надмине историческия рекорд на Челси. Уви, след поражението от "червените дяволи", броят на допуснатите голове от Арсенал вече е 17 – и мечтата за ново върхово постижение се изпари.

В типичния си стил, Тери се обърна към бившите си съотборници – Петър Чех, Пауло Ферейра, Рикардо Карвальо и Уилям Галас – и ги покани да отпразнуват с чаша червено вино.

"Момчета, време е за празник! Рекордът ни оцеля още един сезон. Мислите ли, че някой някога ще го подобри? Аз казвам – не!", заяви с усмивка бившият капитан на Челси.