Тежък удар за Ман Юнайтед - героят от дербито аут за 10 седмици

Манчестър Юнайтед получи тежък удар. Звездата Патрик Доргу ще отсъства от терените за около 10 седмици заради контузия на подколянното сухожилие.

Неприятната новина идва след блестящото му представяне и ключов гол в дербито срещу Арсенал (3:2) през уикенда, което ще го остави извън игра за важен период.

21-годишният датчанин получи травмата десет минути преди края на победата на Юнайтед с 3:2 на "Емирейтс" в неделя.

Преди това Доргу изигра изключителен мач, увенчан със сензационен гол, който даде преднина на своя отбор от 2:1. Той почувства проблема в подколянното си сухожилие, докато гонеше дълга топка, и бе принуден да напусне терена след намеса на медицинския щаб.

Според The Athletic, от Манчестър Юнайтед все още изследват степента на увреждането, но предварителните прогнози сочат около 10 седмици извън терена.

Временният мениджър Майкъл Карик първоначално се надяваше травмата да много лека.