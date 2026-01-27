Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тежък удар за Ман Юнайтед - героят от дербито аут за 10 седмици

Тежък удар за Ман Юнайтед - героят от дербито аут за 10 седмици

27 Януари, 2026 19:59 528 0

  • патрик доргу-
  • футбол-
  • арсенал-
  • манчестър юнайтед

Неприятната новина идва след блестящото му представяне и ключов гол срещу Арсенал

Тежък удар за Ман Юнайтед - героят от дербито аут за 10 седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед получи тежък удар. Звездата Патрик Доргу ще отсъства от терените за около 10 седмици заради контузия на подколянното сухожилие.

Неприятната новина идва след блестящото му представяне и ключов гол в дербито срещу Арсенал (3:2) през уикенда, което ще го остави извън игра за важен период.

21-годишният датчанин получи травмата десет минути преди края на победата на Юнайтед с 3:2 на "Емирейтс" в неделя.

Преди това Доргу изигра изключителен мач, увенчан със сензационен гол, който даде преднина на своя отбор от 2:1. Той почувства проблема в подколянното си сухожилие, докато гонеше дълга топка, и бе принуден да напусне терена след намеса на медицинския щаб.

Според The Athletic, от Манчестър Юнайтед все още изследват степента на увреждането, но предварителните прогнози сочат около 10 седмици извън терена.

Временният мениджър Майкъл Карик първоначално се надяваше травмата да много лека.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ