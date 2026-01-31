Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лийдс с Илия Груев приемат лидера Арсенал в мач с огромно значение и за двата отбора

31 Януари, 2026 09:29 375 1

  • илия груев-
  • лийдс-
  • арсенал-
  • висша лига

Двубоят на стадион "Елънд Роуд" ще започне от 17:00 часа

Лийдс с Илия Груев приемат лидера Арсенал в мач с огромно значение и за двата отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лийдс с Илия Груев в състава си ще посрещне лидера в класирането Арсенал в мач от Премиър лийг, който ще се изиграе на 31 януари 2026 г. Двубоят на стадион "Елънд Роуд" ще започне от 17:00 часа.

Арсенал заема първото място в класирането на Премиър лийг с 50 точки от 23 изиграни мача, като "топчиите" демонстрират впечатляваща защита с едва 17 допуснати гола и 42 отбелязани. От друга страна, Лийдс се намира в опасната зона на таблицата, заемайки 16-та позиция с 26 точки от същия брой мачове. Груев и компания имат отрицателна голова разлика с 31 отбелязани и 38 допуснати гола. Победа за домакините би била изключително ценна в борбата им за оцеляване, докато Арсенал се нуждае от трите точки, за да затвърди лидерската си позиция в шампионата.

Лийдс показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, два равни мача и една загуба. Йорширци завършиха наравно 1:1 с Евертън (на 26.01.2026), преди това постигнаха важна победа с 1:0 срещу Фулъм (на 17.01.2026) в Премиър лийг. В турнира за ФА Къп отборът на Даниел Фарке се наложи с 3:1 като гост на Дарби Каунти (на 11.01.2026). Преди това Лийдс загуби драматично с 3:4 от Нюкасъл (на 07.01.2026) и завърши 1:1 с Манчестър Юнайтед (на 04.01.2026). Арсенал също демонстрира колеблива форма с три победи, едно равенство и една загуба. "Топчиите" победиха Кайрат с 3:2 в Шампионската лига (на 28.01.2026), но преди това претърпяха изненадващо поражение с 3:2 от Манчестър Юнайтед (на 25.01.2026). Отборът на Микел Артета постигна важна победа с 3:1 като гост на Интер в Шампионската лига (на 20.01.2026), завърши 0:0 с Нотингам Форест (на 17.01.2026) и взе аванс срещу Челси в Карабао Къп след победа с 3:2 (на 14.01.2026).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора е категорично доминирана от Арсенал, който има пълен комплект от пет победи. Най-скорошната среща се състоя на 23 август 2025 г., когато "топчиите" разгромиха Лийдс с 5:0 в Премиър лийг. Преди това, на 1 април 2023 г., Арсенал отново постигна убедителна победа с 4:1. На 16 октомври 2022 г. лондончани спечелиха с минималното 1:0 при гостуването си на "Елънд Роуд". По-рано същата година, на 8 май 2022 г., Арсенал се наложи с 2:1, а на 18 декември 2021 г. "топчиите" триумфираха с 4:1 при визитата си в Лийдс. Тази статистика показва пълно превъзходство на гостите в директните двубои през последните години.

Брендън Ааронсон се очертава като ключова фигура за Лийдс в предстоящия мач. Американският полузащитник демонстрира впечатляваща форма през последните седмици, като неговата креативност и способност да създава голови положения са от решаващо значение за атаката на домакините. Ааронсон се отличава с отличната си техника и визия на терена, което му позволява да разбива защитните линии на противниковите отбори. Въпреки че има трудности срещу Арсенал в предишните им срещи, той ще бъде мотивиран да промени тази тенденция на домашния терен. За Арсенал, Мартин Субименди се утвърди като основен стълб в средата на терена. Испанският полузащитник, който се присъедини към "топчиите" преди началото на сезона, бързо се адаптира към интензивността на Премиър лийг. Неговата способност да контролира темпото на играта и да прекъсва противниковите атаки го прави незаменим за тактическата схема на Микел Артета. Субименди е особено ефективен в мачовете като гост, където неговото спокойствие и прецизност при подаванията помагат на Арсенал да запази контрол върху играта дори при натиск от страна на домакините.


  • 1 Ник

    1 0 Отговор
    Твърда победа за Арсенал след излагацията им

    09:37 31.01.2026

