Патрик Доргу аут за два месеца след тежка травма

Лоши новини застигнаха Манчестър Юнайтед – младият ляв бек Патрик Доргу ще бъде извън игра за близо два месеца, след като получи сериозна травма в бедрото. 21-годишният датчанин напусна преждевременно терена по време на дербито срещу Арсенал в неделя, след като усети болка в задната част на бедрото.

Този неочакван удар идва в момент, когато Доргу се утвърди като ключова фигура в състава на "червените дяволи". През настоящата кампания скандинавският защитник записа 24 участия във всички надпревари, като се отчете с 3 попадения и 3 асистенции – впечатляващо постижение за играч на неговата позиция.

Очаква се възстановяването на Доргу да отнеме около 10 седмици, което означава, че той ще пропусне важна част от сезона. Това поставя мениджъра на Юнайтед пред сериозно предизвикателство, тъй като ще трябва да търси алтернативи в лявата зона на отбраната.