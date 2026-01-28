Новини
Макларън с първи тестове на новия болид в Барселона

Макларън с първи тестове на новия болид в Барселона

28 Януари, 2026 16:20 468 0

Ландо Норис направи дебютни обиколки с новата машина

Отборът на Макларън изведе на пистата най-новото си технологично чудо. По време на третия ден от предсезонните изпитания във Формула 1, британският тим даде възможност на Ландо Норис да направи дебютните обиколки с новия болид, предизвиквайки истински фурор сред присъстващите.

Слънчевото испанско трасе в Барселона посрещна актуалния световен шампион, който за първи път се качи зад волана на автомобил с емблематичния номер 1. Този момент беляза началото на нова ера за Макларън, които залагат на иновации и амбиция за предстоящия сезон.

Първите километри на новата машина преминаха безпроблемно, а инженерите на тима останаха доволни от представянето и събраните данни.


