Двама привърженици на Челси са приети в болница преди сблъсъка с Наполи

28 Януари, 2026 20:22 480 1

Те са били нападнати от италиански ултраси

Двама привърженици на Челси са приети в болница преди сблъсъка с Наполи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на ключовия двубой от Шампионската лига между Челси и Наполи, напрежението в Неапол ескалира, след като двама английски фенове бяха приети в болница след нападение, за което се предполага, че е дело на местни ултраси.

Инцидентът се разигра само часове преди съдбоносния мач на стадион "Диего Армандо Марадона". По данни от социалните мрежи и разкази на очевидци, пострадалите са били атакувани от група агресивни привърженици на Наполи, като според някои източници единият от тях е бил намушкан.

Властите в Италия все още не са излезли с официална информация относно точните обстоятелства около инцидента, но потвърждават, че нараняванията не застрашават живота на пострадалите.

Ръководството на Челси реагира незабавно с официално изявление, в което изрази загриженост за сигурността на своите фенове и отправи настоятелен апел към всички пътуващи в Неапол да проявяват изключителна предпазливост. Клубът препоръчва на своите привърженици да избягват да се движат сами из града, както и да не носят отличителни знаци, шалове или екипи, които биха ги идентифицирали като фенове на Челси.

Сблъсъкът между двата тима е от решаващо значение за амбициите на лондончани да продължат напред в турнира и да си осигурят място сред най-добрите осем в Европа.

Атмосферата в Неапол остава напрегната, а мерките за сигурност са засилени. Очаква се местната полиция да предприеме допълнителни действия за гарантиране на безопасността на всички гости на града по време на футболната среща.


