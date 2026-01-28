Новини
Резултати от контролни срещи играни днес

28 Януари, 2026

Тимовете продължават зимните си подготовки

Снимка: Факти.БГ
Резултати от контролни срещи на българските отбори играни днес:

Левски /юн.мл./ - Локомотив Мездра 1:3
Черно море - Локомотив Горна Оряховица 0:1
Лудогорец II - Миньор Перник 3:1
Марек Дупница - Спортист Своге 3:3
Национал София - Ботев Ихтиман 3:3
Хебър Пазарджик - Графичар Белград (Сърбия) 0:2
Кюстендил - Сливнишки герой 1:1
Ботев Пловдив - Спартак Варна 1:0
Славия - Милсами (Молдова) 1:1
Етър Велико Търново - Дунав Русе 2:2
Севлиево - Розова долина Казанлък 0:0
ФК Ямбол - Несебър 1:1
Левски - Вихрен Сандански 3:1
Черно море - Черноморец Бургас 1:0
Борац (Босна и Херцеговина) - ЦСКА 1948 1:1
Ботев Враца - Вайле Болдклуб (Дания) 1:1


