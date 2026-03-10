Новини
Цветомир Найденов коментира дузпата на Левски

10 Март, 2026 11:55 1 481 12

  • цска 1948-
  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • левски-
  • локомотив пловдив-
  • дузпа

Найденов традиционно се зае да отговаря на феновете, които започнаха да коментират на неговата "стена"

Цветомир Найденов коментира дузпата на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също коментира дузпата, с която Левски победи Локомотив Пловдив на "Герена". Бизнесменът публикува клип със ситуацията, довела до 11-метровия наказателен удар и написа: "Чистааааааааа!!!".

Найденов традиционно се зае да отговаря на феновете, които започнаха да коментират на неговата "стена". Под снимка, на която бранителят на Левски Кристиан Димитров е хванал за гушата Андрей Киндрис от "смърфовете". "Това е Бостънският удушвач", коментира Найденов.


Свързани новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Николаос 66

    32 4 Отговор
    Къде е ВАР къде е Тодоров Гонзо.Всичко е пълна лъжа и измама

    12:00 10.03.2026

  • 3 Черепа

    8 3 Отговор
    Защо спря мен да ме коментираш а ?

    12:06 10.03.2026

  • 4 Националист

    18 4 Отговор
    Важно фк Левски да е шампион, след като не може с игра ще манипулираме вота .целта е важна

    12:08 10.03.2026

  • 5 Даниел

    7 20 Отговор
    100% дузпа!!!

    12:10 10.03.2026

  • 6 Аааа

    6 12 Отговор
    Само Левски!!!

    Коментиран от #8, #9

    12:14 10.03.2026

  • 7 Цеко

    11 5 Отговор
    Смешна дузпал

    12:21 10.03.2026

  • 8 Всички отбори от Efbet лига

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Аааа":

    Ще се обединят срещу подуенския тумор и осмокласника от БФС.Докара националния отбор до абсолютната нула,но е овладял всички комисии и манипулира всичко.

    12:21 10.03.2026

  • 9 Хахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Аааа":

    Само ВековенЪuguoтЪ

    12:21 10.03.2026

  • 10 Този смешник

    2 1 Отговор
    Да коментира неговият отбор как би Локо Пловдив с 5:0 и после направи с Ботев 0:0. За дузпата е ясно.

    12:47 10.03.2026

  • 11 Сини небеса

    4 5 Отговор
    И да коментираш,Левски е шампион.

    12:48 10.03.2026

  • 12 Иван Грозни

    0 0 Отговор
    Ми то ясно се видя кой кого спъна.Синият с десния си крак спъна защитника и посла и той падна.Това е за червен картон, но у нас щом си в синьо логиката е друга. Само срещу орлите не си позволяват извращения щото знаят , че домуза е способен на много неща и все още ги търпи ония отбфс-то.

    13:17 10.03.2026

