Цветомир Найденов коментира дузпата на Левски

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също коментира дузпата, с която Левски победи Локомотив Пловдив на "Герена". Бизнесменът публикува клип със ситуацията, довела до 11-метровия наказателен удар и написа: "Чистааааааааа!!!".
Найденов традиционно се зае да отговаря на феновете, които започнаха да коментират на неговата "стена". Под снимка, на която бранителят на Левски Кристиан Димитров е хванал за гушата Андрей Киндрис от "смърфовете". "Това е Бостънският удушвач", коментира Найденов.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Николаос 66
12:00 10.03.2026
3 Черепа
12:06 10.03.2026
4 Националист
12:08 10.03.2026
5 Даниел
12:10 10.03.2026
6 Аааа
Коментиран от #8, #9
12:14 10.03.2026
7 Цеко
12:21 10.03.2026
8 Всички отбори от Efbet лига
До коментар #6 от "Аааа":Ще се обединят срещу подуенския тумор и осмокласника от БФС.Докара националния отбор до абсолютната нула,но е овладял всички комисии и манипулира всичко.
12:21 10.03.2026
9 Хахаха
До коментар #6 от "Аааа":Само ВековенЪuguoтЪ
12:21 10.03.2026
10 Този смешник
12:47 10.03.2026
11 Сини небеса
12:48 10.03.2026
12 Иван Грозни
13:17 10.03.2026