Челси шокира Наполи и изхвърли италианския шампион от Шампионската лига

29 Януари, 2026 00:00 510 0

Феновете на "сините" празнуват, докато неаполитанците ще трябва да преглътнат горчивото разочарование

Челси шокира Наполи и изхвърли италианския шампион от Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси нанесе тежък удар по амбициите на Наполи и го изхвърли от Шампионската лига след зрелищна победа с 3:2 като гост.

Още в 19-ата минута лондончани поведоха в резултата, след като Енцо Фернандес хладнокръвно реализира дузпа и даде ранен аванс на "сините".

Домакините обаче не се предадоха и в 33-ата минута Антонио Вергара възстанови равенството след прецизен пас от Матиас Оливера.

Само десет минути по-късно, в края на първата част, Расмус Хьойлунд изведе Наполи напред, отново с асистенция на Оливера, и върна надеждите на тифозите.

След почивката Челси показа характер и в 61-ата минута Жоао Педро изравни резултата, след като бе намерен отлично от Коул Палмър.

В 82-ата минута Педро отново се разписа, този път след ново подаване от Палмър, с което оформи крайното 3:2 за гостите от Лондон.

С този успех Челси си осигури директно класиране за осминафиналите, завършвайки на шеста позиция с 16 точки. За сметка на това, Наполи остана на 30-о място с едва 8 точки и напуска надпреварата преждевременно.


