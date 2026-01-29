Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Байерн Мюнхен се класира за осминафиналите в Шампионската лига след успех над ПСВ

29 Януари, 2026 00:12 413 0

Хари Кейн донесе победата на баварците

Байерн Мюнхен се класира за осминафиналите в Шампионската лига след успех над ПСВ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен надделя с 2:1 над ПСВ Айндховен в последния осми кръг от груповата фаза на Шампионската лига.

Двубоят започна с високо темпо и множество положения пред двете врати, но резултатът остана непроменен до почивката.

След антракта, в 58-ата минута, Джамал Мусиала демонстрира хладнокръвие и класа, реализирайки първото попадение за гостите след изящен пас от младия Ленарт Карл.

Домакините от ПСВ не се предадоха и в 78-ата минута Исмаел Сайбари възстанови равенството, вдъхвайки надежда на холандските привърженици.

Въпреки това, само шест минути по-късно, английският голмайстор Хари Кейн се възползва от отлична асистенция на Луис Диас и донесе победата на Байерн.

С този успех Байерн Мюнхен официално си осигури място сред най-добрите 16 в Европа, докато ПСВ приключва участието си в турнира.


