Унай Емери изплува като фаворит за треньорския пост в Реал Мадрид

В последните дни футболната общественост е разтърсена от слухове и догадки около бъдещия наставник на Реал Мадрид. Сред най-обсъжданите имена изпъква испанският специалист Унай Емери, който в момента ръководи английския Астън Вила. Според авторитетни източници, именно той е сочен като най-вероятния избор за нов мениджър на "белия балет".

След като Шаби Алонсо напусна треньорския пост на мадридчани, а Алваро Арбелоа пое временно отбора до края на сезона, ръководството на клуба е в трескаво търсене на дългосрочно решение.

Въпреки че името на Юрген Клоп също се завъртя в медийното пространство, германецът наскоро пое нова роля като глобален футболен директор в компанията Ред Бул, която притежава клубове като РБ Лайпциг, РБ Залцбург и Ню Йорк Ред Булс. Макар Клоп да се оттегли от треньорската скамейка на Ливърпул след края на сезон 2023/24, спекулациите за негово завръщане в треньорството не стихват. Въпреки това, към момента изглежда, че Реал Мадрид е насочил вниманието си към Емери, който впечатли с работата си във Висшата лига и е известен със своята тактическа гъвкавост и умение да извлича максимума от състава си.